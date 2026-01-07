В марте 2026 года Венецианская комиссия опубликует юридическое заключение по закону, запрещающему политические партии в Грузии. Документ станет первой международной оценкой законопроекта. В оппозиции считают, что «Грузинская мечта» может вновь проигнорировать заключение консультативного органа Совета Европы.

Венецианская комиссия Совета Европы готовит свое заключение по закону «О политических объединениях граждан», который 13 мая приняла «Грузинская мечта». Документ станет первой международной оценкой законопроекта, направленного на ограничение деятельности оппозиционных партий. Он ожидается в марте, до есть до того, как Конституционный суд примет решение о соответствии деятельности конкретных политических сил основному закону Грузии.

13 мая «Грузинская мечта» приняла закон, позволяющий Конституционному суду запрещать партии, если их цели включают: свержение конституционного строя, угрозу территориальной целостности, пропаганду насилия, разжигание межгрупповой вражды и создание вооруженных формирований. Более того, лица, связанные с партиями, признанными нарушившими Конституцию, лишаются возможности баллотироваться, создавать новые партии и занимать высокие должности. Действующим партиям запрещается принимать в свои ряды таких людей. Нарушение этих правил грозит уголовной ответственностью и штрафами для партий.

Решение о нарушении Конституции суд будет принимать на основании иска «Грузинской мечты». По материалам 473-страничного отчета парламентской следственной комиссии под руководством Теи Цулукиани в Конституционный суд уже подан партией власти иск с требованием ликвидировать три ключевые оппозиционные силы — «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильная Грузия — Лело».

Для оценки принятого закона к Венецианской комиссии обратилась Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Ранее содокладчики неоднократно выражали «глубокую обеспокоенность», предупреждая, что запрет оппозиции приведет к фактической однопартийной диктатуре, что несовместимо с членством Совета Европы. Часть оппозиции опасается, что одна из целей правящей партии как раз и заключается в выходе страны из Совета Европы.

«Я уверена, что следующим указанием России является то, чтобы Грузия уже формально покинула состав Совета Европы, и поэтому я не думаю, что «Грузинская мечта» учтет призывы Венецианской комиссии или какой-либо международной организации в этом отношении. Я считаю, что приостановить процесс запрета партий может только сильное давление на режим Иванишвили — такое давление, которое напрямую повлияет на финансовые интересы режима «Грузинской мечты», и никаким другим механизмам давления этот режим не поддается», — говорит член партии «Лело — сильная Грузия» Саломе Самадашвили.

Ранее Венецианская комиссия уже критиковала принятые «Грузинской мечтой» законы, ограничивающие свободу СМИ. Представители правящей партии называли заключения комиссии политическими, а не юридическими. Оппозиционные политики уверены, что и на этот раз международные партнеры потребуют от грузинских властей отмены законодательных изменений, однако «Грузинская мечта» этого требования не учтет. По словам представителя «Коалиции за перемены» Георгия Бутикашвили, это неизбежно подорвет позиции «Мечты» на международной арене.

«Разумеется, «Грузинская мечта» не учтет рекомендации комиссии, потому что мы знаем: они никогда не прислушиваются к заключениям и советам международных партнеров и судов. В их цели не входит быть частью международного правопорядка или демократия в стране. Тем не менее это обязательно сыграет против «Грузинской мечты» за пределами страны, в потенциальных процедурах введения санкций, так и внутри нее», — отмечает политик.

Оппозиционер Теона Акубардия подчеркивает, что парламент не станет учитывать заключение Венецианской комиссии.

«Когда ликвидация партий является их политической задачей и одним из способов сохранения режима, я не думаю, что соответствующее заключение Венецианской комиссии, которое, естественно, осудит данный закон, будет учтено парламентом Иванишвили. И это тот путь, который мы уже многократно видели», — говорит Теона Акубардия.

Юристы, в свою очередь, полагают, что даже если «Грузинская мечта» откажется учитывать юридическое заключение Венецианской комиссии, сам факт его существования послужит для оппозиционных партий дополнительным аргументом для усиления своих позиций в судебных процессах.

«Уже почти три года «Грузинская мечта» не направляла ни одного закона в Венецианскую комиссию для проверки. То, что сам Совет Европы берёт этот вопрос под контроль, подчеркивает его важность и международное измерение. Особенно значимо, что Венецианская комиссия назначила март как срок подготовки заключения. В дальнейшем это станет весомым аргументом в международных судебных разбирательствах и оценках, позволяя доказать неконституционность этого так называемого закона, его несоответствие правам человека и принципам демократии»», — говорит бывший заместитель народного защитника Грузии Георгий Бурджанадзе.

В самой «Грузинской мечте» пока не делали заявлений относительно ожиданий по оценке Венецианской комиссии.

Между тем, «Единое национальное движение» подало в Конституционный суд встречный иск. По словам партии, принятые законы противоречат Конституции Грузии.

«Мы обжалуем те антиконституционные и антидемократические законы, которые противоречат Конституции Грузии, а также Европейской конвенции по правам человека и международным стандартам, и которые были специально приняты парламентом «Мечты» для упразднения проевропейских партий и демократии в целом», – говорится в заявлении «ЕНД».

В конституционный суд обращается и Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. Он намерен оспорить принятые за последнее время «Грузинской мечтой» законодательные инициативы.

Оппозиция теряет людей

Пока партии находятся на грани возможного запрета, те, кто не входит в «черный список» «Грузинской мечты», теряют своих членов. После того как партия «Гахария — За Грузию» после длительного бойкота вернулась в парламент, из нее начали уходить политики. В начале января один из членов, Бека Лилуашвили, объявил о своем уходе не только из партии, но и из политики. В прощальном посте в Facebook Лилуашвили написал:

«После многих лет, проведенных в политике, я закрываю этот важный этап моей жизни и планирую продолжить деятельность в частном секторе. <...>: технологии, цифровая трансформация, финансы и экономика. <...>. Это не означает отказа от публичных интересов — эта ценность остается краеугольным камнем моей деятельности, я всегда и везде буду бороться за интересы нашего государства и общества» — написал Лилуашвили.

Месяцем ранее другой член партии Заза Тавадзе также заявил о выходе из партии и возвращении к адвокатской деятельности. В социальной сети он сообщил, что намерен завершить и свой научно-исследовательский проект в Германии.

«Большое спасибо всем единомышленникам, соратникам, сторонникам и вообще всем, кому нравилось или, более того, даже не нравилось мое пребывание в политике. Ваша поддержка, критика и другое мнение всегда были для меня важными и значимыми. <...>. Всегда считайте меня вашим помощником и болельщиком», — написал Заза Тавадзе.

Еще ранее, в сентябре, Теона Акубардия заявила о выходе из партии и о том, что продолжит политическую борьбу самостоятельно.

«Естественно, на фоне разворота внутреннего и внешнего курса страны режимом и массовых репрессий я была и остаюсь в оппозиции. <...>. Я по‑прежнему твердо верю, что без новых свободных и справедливых парламентских выборов и освобождения политических заключенных возвращение страны на конституционный путь невозможно», — написала она.

Партия Георгия Гахария остается оппозиционной силой, запрета которой «Грузинская мечта» пока не требует. Сам экс-премьер, находящийся в Германии, заочно арестован по «делу Чорчаны» и событиям «ночи Гаврилова». Ему предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Бывший глава правительства отвергает эти обвинения, называя их политически мотивированными.

Подписывайтесь на нас в соцсетях