Спустя 18 месяцев переговоров «Базисбанк» официально приобрел контроль над «Либерти Банком», закрыв одну из самых обсуждаемых сделок на финансовом рынке Грузии. Для уже бывшего владельца «Либерти» Ираклия Рухадзе это стало очередным выходом из крупного актива – после недавней продажи телеканала «Имеди». Пока руководство банков говорит о новой эре конкуренции и усилении рынка, наблюдатели видят в сделке попытки Рухадзе минимизировать санкционные риски для своего бизнеса. Однако вместе с этим, как утверждают критики, возникли новые – уже на уровне страны: под контроль структуры, связанной с китайским капиталом, может перейти обширный массив персональных данных миллионов клиентов.

Рождение новой силы в банковском секторе

В Грузии завершилась одна из крупнейших сделок в истории банковской системы. «Базисбанк», принадлежащий крупнейшему китайскому инвестору Hualing Group, приобрел 95,99% акций «Либерти Банка». Оставшиеся акции находятся у миноритарных акционеров и сотрудников банка.

Эта сделка фактически завершает эпоху доминирования двух крупнейших игроков – TBC Bank и Bank of Georgia – и выводит на рынок третьего крупного конкурента.

Переговоры о продаже длились около полутора лет. Информация о сделке начала появляться в СМИ еще в июне 2025 года, однако процесс неоднократно оказывался под угрозой срыва. В ноябре 2025 года стороны даже объявили о приостановке сделки. Тогда бывший совладелец «Либерти Банка», экс-владелец телеканала «Имеди» предприниматель Ираклий Рухадзе объяснял задержки регуляторными сложностями:

«Национальный банк наложил определенные ограничения на «Базисбанк»... было непросто собрать документацию, особенно из Китая».

Несмотря на это, уже примерно через год, в апреле 2026 года, окончательное соглашение было подписано.

«Базисбанк» – одна из крупнейших финансовых организаций в Грузии, занимает четвертое место по размеру. Основным акционером является китайская Hualing Group. По финансовым результатам 2025 года общие активы составляют 4,9 млрд лари; кредитный портфель – 3,3 млрд лари; депозитный портфель – 3,5 млрд лари; чистая прибыль – 122,4 млн лари. Последний раз «Базисбанк» существенно расширился в 2022 году, когда из-за санкций против России пострадал VTB Bank, у которого был дочерний банк в Грузии. Тогда «Базисбанк» приобрел активы этого банка.

Генеральный директор «Базисбанка» Давид Цаава, который теперь возглавит и «Либерти Банк», назвал сделку знаковым событием:

«Это уникальная возможность создать мощную универсальную финансовую платформу за счет синергии человеческих и технологических ресурсов, которая будет одинаково сильна как в сфере корпоративного, так и розничного банкинга. Эта сделка усиливает конкуренцию на рынке, которая будет одинаково сильной как в сфере поддержки бизнеса, так и в розничном секторе», – заявил Цаава.

На данном этапе банки продолжат работать независимо, сохраняя привычный сервис для клиентов. Но открытым остается ряд вопросов о дальнейших перспективах: будет ли сохранен бренд «Либерти», как пройдет интеграция, изменится ли стратегия банка, как будет регулироваться работа с персональными данными.

«Либерти Банк» обслуживает более 1,7 млн розничных клиентов и свыше 60 тысяч малых и средних предприятий. Банк часто подвергался критике за то, что обладая монополией на выдачу пенсий, фактически превратил социально незащищенных людей в своих «вечных» должников, выдавая кредиты под очень высокие проценты в отличие от других банков.

Банк располагает около 500 сервис-центрами и имеет до 700 банкоматов по всей стране. Число сотрудников превышает 5 600 человек. Общие активы «Либерти» составляют 5,8 млрд лари (около $2,1 млрд), кредитный портфель – 4,2 млрд лари, депозитный портфель – 4,17 млрд лари, а чистая прибыль по итогам 2025 года – 128 млн лари.

Страх санкций: бегство или бизнес-стратегия?

Сделка по продаже «Либерти Банка» произошла на фоне заметной перестройки активов бизнесмена Ираклия Рухадзе. Еще в начале февраля он за символическую сумму – всего 1000 лари – передал проправительственную телекомпанию «Имеди» новому владельцу. Это произошло буквально за несколько недель до того, как Великобритания ввела санкции против «Имеди» и телеканала POSTV.

Санкционное давление на самого Рухадзе началось раньше. В декабре 2024 года Украина включила его в санкционный список вместе с 19 представителями партии «Грузинская мечта», обвинив их в «сдаче Грузии Путину». В тот же период санкции против него ввела и Литва.

Критики власти уверены: бизнесмен избавляется от других активов, чтобы минимизировать риски, связанные с возможными международными санкциями. Сам Рухадзе это категорически отрицает. В интервью BMG он заявил, что потенциальные санкционные риски могли касаться только медиабизнеса, хотя и их он не ожидал.

«Банк вообще не был вовлечен. Почему-то многие очень хотят, чтобы лично я оказался под санкциями, но даже в таком случае банку ничего не угрожало бы. Структура устроена так, что персональные санкции не могли бы повлиять на банк. То, что переговоры шли полтора года, означает, что мы никуда не спешили», – сказал он в беседе с BMG.

Рухадзе, комментируя на пресс-конференции крупную сделку, подчеркнул, что вырученные с нее средства останутся в Грузии.

«Мы полностью выходим из этого актива, не оставляем никакой доли. Мы – частная инвестиционная компания, которая должна постоянно заниматься такими сделками: покупать активы, развивать их и затем выводить на рынок. Даже если бы нам не удалось договориться с «Базисбанком», мы продолжили бы переговоры с тем банком, который предложил бы интересующую нас цену. Эти деньги мы не будем держать без дела – мы вложим их во что-то интересное и купим другие активы. У нас есть новые проекты в Грузии, которые мы очень хотим реализовать», – заявил предприниматель, не уточняя, о каких проектах идет речь.

Впрочем, несмотря на эти заявления, оппоненты власти остаются скептичными. Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава считает, что происходящее – не совпадение:

«Я думаю он знал заранее, что санкции неизбежны. Мы видим, что от всех активов, связанных с «русской мечтой», он избавляется».

Несмотря на продажу ряда крупных активов, Рухадзе по-прежнему сохраняет значительное присутствие в грузинской экономике через холдинг Hunnewell Partners, которым владеет совместно с предпринимателями Бенджамином Марсоном и Игорем Алексеевым. В его портфеле остаются:

– около 45% «Грузинского цемента», крупнейшего производителя цемента в стране;

– «Руставский металлургический завод», который полностью принадлежит Hunnewell Partners и является крупнейшим производителем черных металлов в стране;

– 10% в Magti – миноритарная доля в одном из крупнейших телеком-операторов Грузии.

Китайский фактор и вопрос данных

Одним из самых спорных аспектов сделки стало происхождение покупателя. Основной акционер «Базисбанка» – китайская компания Hualing Group, и именно это вызывает серьезные опасения у части наблюдателей. Бывший глава Национального банка Роман Гоциридзе отмечает: после объединения банков под контролем китайского капитала могут оказаться данные примерно 2-х миллионов человек – это более половины населения Грузии.

«Если бы банк приобрел грузинский инвестор, вопросов было бы меньше. В деятельности китайского банка в Грузии нет проблемы, напротив, в этом сегменте он нормально работал и не представлял никаких рисков. Но сейчас у нас совсем другая реальность. Речь о том, что под контролем этого банка будут данные клиентов», – говорит он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Роман Гоциридзе отмечает, что пока преждевременно говорить о прямых рисках, поскольку речь идет о частной китайской компании. В то же время он приводит пример частной платформы TikTok, который в США фактически вынудили изменить структуру владения, чтобы снизить риски, связанные с использованием персональных данных. По его словам, ключевая проблема кроется в законодательстве Китая: разведывательные органы могут требовать от национальных и частных компаний предоставления необходимой информации. Это требование распространяется и на китайские компании, работающие за рубежом, в том числе в Грузии.

«Риски, вытекающие из китайского закона о национальной разведке 2017 года, распространяются не только на физических, но и на юридических лиц (компании). Китайский банк может быть вынужден передать разведке Китая все данные компаний, включая корпоративные счета, полную историю транзакций, бизнес-партнеров, контракты, финансовые потоки и другую конфиденциальную информацию. Это может использоваться для экономического шпионажа, слежки за конкурентами или обхода санкций», – говорит он.

Исходя из обозначенных рисков, Гоциридзе считает, что Национальный банк Грузии должен был отклонить сделку – прежде всего из-за чувствительности данных, которыми оперирует «Либерти Банк». Однако, как он говорит, учитывая степень независимости Национального банка, он, по всей видимости, не смог бы этого сделать — не осмелился бы отказать бизнес-партнеру Бидзины Иванишвили, Ираклию Рухадзе, в выгодной продаже «Либерти Банка».

Нацбанк дал сделке «зеленый свет», подчеркнув, что объединение банков усилит конкуренцию на рынке. Президент регулятора Натия Турнава заявила, что при рассмотрении сделки были учтены различные факторы, в том числе и обеспечение максимальной защиты интересов клиентов обоих банков.

Тем не менее наблюдатели считают, что в сложившихся условиях регулятору необходимо ввести дополнительные надзорные меры для «Базисбанка» и «Либерти Банка» как на этапе интеграции, так и после ее завершения. Это, по их мнению, поможет снизить потенциальные риски для национальной безопасности.

