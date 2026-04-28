В Грузии обсуждают заявление посла ЕС Павла Герчинского, который сказал, что страна больше не находится на правильной траектории. «Мы не должны допустить, чтобы Грузия вернулась к тёмным временам насилия, гражданской войны, бедности, лишений и коррупции», — заявил дипломат. Грузинские власти восприняли это заявление как угрозу. Эхо Кавказа поинтересовалось, что думают об этом пользователи социальных сетей.

Как бы вы оценили заявление посла Евросоюза в Грузии?

Коте: «Если «Грузинская мечта» воспринимает заявление Герчинского как угрозу – это проблема самой «Мечты». Они вообще европейский путь страны воспринимают как угрозу, поскольку евроинтеграция подразумевает развитие демократии, что не устраивает наши власти. «Мечта» – диктаторский режим, который не имеет ничего общего с демократией. Очень жаль, что решения одного человека становятся проблемой для всей страны, если народ желает развиваться в сторону Европы, благодаря Иванишвили мы идем в обратную сторону. Я считаю, что наше общество должно дать адекватный ответ на всё это».

Давид: «Некоторое время назад Грузия стала представлять экономический интерес для Китая. Китайские компании начали восстанавливать дороги в стране, подписывать контракты на строительство порта Анаклия. Тот факт, что Россия больше не относится к Грузии враждебно, — это результат того, что страна не пытается полностью попасть под влияние Запада. Многое делается для того, чтобы дороги функционировали и открылся Средний коридор. Мы больше не находимся под влиянием Европы, и никаких решений в Грузии ЕС больше не принимает. Какое бы заявление ни делали дипломаты, оно не будет иметь веса. Поэтому это не нужно воспринимать как угрозу или призыв к чему-то лучшему. У них было время, когда они могли принять нас в ЕС — всё было бы так, как они хотят. Однако после отказа нами заинтересовался Китай и выиграл в этой битве».

Лейла: «На самом деле Герчинский не сказал ничего, что до этого не говорили в Брюсселе или ранее не говорил сам посол. Он выразил поддержку большинству населения Грузии — тем людям, которые желают, чтобы их страна развивалась и стремилась в сторону Евросоюза, а не оставалась на орбите России. Что касается реакции официального Тбилиси, я думаю, что это ещё раз указывает на то, в каком глубоком кризисе находятся отношения Тбилиси и Брюсселя».

Тенгиз: «Если бы Герчинский был рядовой фигурой, мы бы сказали, что он имел в виду что-то другое, что Грузия просто не должна вернуться в тёмное прошлое. Однако, когда ты опытный дипломат, ты знаешь, что говорить и как на это должны отреагировать власти. Учитывая всё сказанное, это было провокационное заявление, поскольку Герчинский понимал, что власти Грузии воспримут его именно как угрозу за возвращение в тёмное прошлое. Я не понимаю, зачем посол вообще должен говорить такие слова, я не вижу смысла в таких «играх». Соответственно, я очень негативно воспринял это заявление».

Андро: «Я считаю, что нападки на посла Евросоюза – это проявление истинной политики „Грузинской мечты“. Выступая с международных трибун, Мака Бочоришвили (глава грузинского МИД) заявляет, что Грузия никогда не отказывалась от ЕС, а по возвращении домой вызывает посла, чтобы отчитать его за пожелание народу не вернуться в тёмное прошлое. Почему они не вызвали посла Ирана, когда он заявил, что нам всем наступит конец, если мы продолжим дружбу с США? Почему они не раскритиковали Кремль, когда Мария Захарова пригрозила нам, если мы будем двигаться в сторону ЕС? Просто „Грузинская мечта“ врёт народу, и больше ничего».

Белла: «Мне кажется, что никаких угроз в словах Герчинского нет. Человек искренне пожелал народу не вернуться в темное прошлое, поскольку мы сейчас туда и идем. Растет преступность, действия полицейских - беспредел, в стране – нищета. Если кто-то и представляет угрозу народу Грузии, то это „Грузинская мечта“».

Каха: «Думаю, Кобахидзе как-то нужно оправдывать своё решение об отказе от вступления в ЕС, вот он и его команда пытаются изобразить посла, а через него и весь Евросоюз, врагом. Иначе они никак не смогут объяснить людям, почему мы двигаемся в сторону оккупанта, а не по пути, избранному народом. Только поэтому они придрались к заявлениям Герчинского».

