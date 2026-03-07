Посольства Израиля и Ирана в Грузии ответили на соболезнования грузинских властей

Посольство Ирана опубликовало заявление главы дипломатической службы в Грузии, который поблагодарил грузинского высокопоставленного чиновника за запись в книге соболезнований и выражение сочувствия.

«Друг познаётся в беде», — написал 6 марта посол Ирана.

Как сообщили грузинской службе Радио Свобода в Министерстве иностранных дел, запись в книге соболезнований в посольстве Ирана по поводу смерти Али Хаменеи оставил заместитель министра, и этот текст был идентичен ранее заявленной позиции правительства.

2 марта правительство «Грузинской мечты» выразило соболезнования как Ирану, так и Израилю.

Публикацией в социальных сетях поделилось и посольство Израиля:

«Истинная дружба между народами измеряется их способностью различать, кто выбирает путь жизни, стабильности и сотрудничества, а кто выбирает путь террора, экстремизма и насилия. Правда, соседей мы не выбираем, но друзей – выбираем», - говорится в заявлении.

Здесь же отмечается, что борьба Израиля направлена не против иранского народа, «который сам страдает под 47-летним правлением этого террористического режима», а против «режима-убийцы», который препятствует стабильности в регионе.

В тексте говорится о 2600-летней дружбе между грузинским и еврейским народами, которая «основана на взаимном уважении и общих ценностях и должна проявляться и сегодня, особенно в сложные времена».

«Мы все хотим и надеемся, что вскоре все иранцы, израильтяне и соседние с Ираном страны будут жить в безопасности и мире. Израиль продолжит защищать своих граждан и их право жить в безопасности в своей стране, так же, как это сделало бы любое суверенное государство. История учит нас, что именно в трудные времена дружба, моральная стойкость и чёткая позиция против террора и насилия являются теми ценностями, которые укрепляют связи между народами», - говорится в заявлении посольства.