Посольство Германии напомнило Грузии о прописанных в Уставе ООН обязательствах

«Грузия нарушает свои международные обязательства и, к сожалению, всё дальше отдаляется от своих европейских устремлений», – говорится в заявлении посольства Германии в Грузии, опубликованном в социальной сети Facebook.

«Членство в международной организации подразумевает выполнение обязательств. Совет ООН по правам человека проводит процедуру проверки – так называемый Universal Periodic Review (UPR), которую все государства-члены должны проходить периодически. Эта процедура основана на Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, конвенциях по правам человека и, при необходимости, на международном гуманитарном праве. Проверка Грузии была проведена недавно. Германия выступила с заявлением о быстром ухудшении ситуации с правами человека в стране. Грузия нарушает свои международные обязательства и, к сожалению, всё дальше отдаляется от своих европейских устремлений», – говорится в заявлении дипведомства.

Посольство также приводит выступление немецкой стороны на заседании Совета ООН по правам человека 26 января, в котором Германия обратилась к Грузии с рекомендациями:

Расследовать сообщения о чрезмерном применении силы против демонстрантов, включая факты пыток и ненадлежащего обращения со стороны полиции, и обеспечить пострадавшим доступ к правосудию, компенсации и реабилитации;

Устранить препятствия для деятельности гражданского общества, включая отмену или изменение т.н. закона «о прозрачности иностранного влияния», закона «о регистрации иностранных агентов» и внесённых изменений в закон «о грантах»;

Пересмотреть внесённые изменения в закон «о собраниях и демонстрациях», Административный и Уголовный кодексы, которые в настоящее время ограничивают свободу собраний, чтобы привести их в соответствие с международным правом, рекомендациями Венецианской комиссии и отчётом ЕС по расширению 2025 года;

Отменить или существенно изменить внесённые изменения в законы «о вещании» и «о свободе слова и выражения мнений»».

В заявлении также подчеркивается, что Германия выражает обеспокоенность отсутствием ответственности за насильственные нападения на демонстрантов и журналистов.