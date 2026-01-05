Неутешителен внешнеполитический итог 2025 года для Грузии. Вся страна может утерять привилегию визовой либерализации с ЕС. Об этом говорилось в 8-м отчете Еврокомиссии о механизме приостановления безвизовых поездок. Правящая «Грузинская мечта» в течение года заявляла, что не намерена следовать рекомендациям Брюсселя, а также Вашингтона. Грузинские власти всю ответственность снимают с себя и возлагают на Deep state – глубинное государство, которое якобы с помощью западных политиков и местных оппонентов власти стремится устроить в стране революцию и открыть второй фронт.

«Грузия столкнулась со значительным отступлением от ключевых требований к управлению и верховенству закона, которые являются основой для предоставления безвизового режима», – говорится в восьмом отчете Еврокомиссии о механизме приостановления безвизовых поездок третьих стран в Шенгенскую зону. Грузинские власти на протяжении отчетного периода не стали учитывать рекомендации Брюсселя, накаляли антизападную и дезинформационную риторику против структур ЕС, что заставило авторов отчета Еврокомиссии заключить:

«Эта ситуация является ярким примером отступления от обязательств, взятых в ходе процесса либерализации визового режима, и подрывает взаимное доверие, на котором основан безвизовый режим».

Это вынуждает руководство ЕС задействовать принятые в 2025 году упрощенные механизмы по отмене безвизового режима.

Новые правила вначале затронут владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных правительством Грузии, которое в основном несет ответственность за бездействие в выполнении рекомендаций Европейской комиссии;

затронут владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных правительством Грузии, которое в основном несет ответственность за бездействие в выполнении рекомендаций Европейской комиссии; Следующий шаг - приостановление безвизового режима. Оно может распространиться на все население, если проблемы не будут решены правительством Грузии.

- приостановление безвизового режима. Оно может распространиться на все население, если проблемы не будут решены правительством Грузии. На последнем этапе Грузия может полностью потерять свой безвизовый статус: перейти на приложение I к визовому регламенту и вновь оказаться в списке третьих стран для обязательного получения виз.

Эти поправки вошли в силу 30 декабря 2025 года. Однако первое правило, - отмена безвизового режима для лиц, имеющих грузинские диппаспорта, уже было задействовано ряда странами ЕС в самом начале 2025 года - 27 января.

Тогда Венгрия и Словакия выступили против отмены безвизового режима для грузинских диппаспортов на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, но это не принесло результата.

«Это не повлияло на результат, так как для решения требовалось лишь квалифицированное большинство. Министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о приостановке действия безвизового режима для обладателей грузинских дипломатических паспортов. Решение вступит в силу в ближайшие дни», – сообщил 27 января 2025 года европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк через платформу Х.

Лидеры ЕС призывали власти отменить законы, ограничивающие права человека, в том числе закон «Об иноагентах», «О регистрации иностранных агентов» и поправки к закону «О грантах»; также были слышны призывы о начале инклюзивного диалога с оппозицией.

Прозападные оппозиционные партии, а также пятый президент Саломе Зурабишвили весь 2025 год отказывались и продолжают отказываться признавать легитимность итогов парламентских выборов, прошедших в октябре 2024 года. В результате этих выборов правящая «Грузинская мечта» большинством голосов осталась у власти на четвертыйсрок.

Усомнились в легитимности «Грузинской мечты» и в ПАСЕ

27 января 2025 годастал днем дипломатического краха не только в структурах ЕС, но и в другой европейской организации - Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Участники зимней сессии (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации «Грузинской мечты», возглавляемой вице-спикером парламента Теей Цулукиани. Депутаты четырех прозападных оппозиционных партии обратились к ПАСЕ с просьбой не признавать полномочия нового состава грузинской делегации, в которую, как и в парламент «Грузинской мечты», в знак протеста не вошли оппозиционеры.

Как говорится в пресс-релизе ПАСЕ, мнение 30 депутатов из 612 об оспаривании признания полномочий нового состава делегации 11-го созыва грузинского парламента по итогам выборов 26 октября 2024 года сочли «существенным».

Такое происходит впервые на протяжении 25-летнего членства Грузии в Совете Европы и ПАСЕ, сказала в тот день лидер «Нацдвижения» Тина Бокучава и привела другой пример:

«Такого в отношении грузинской делегации никогда не происходило, прецеденты есть только в случае с Россией и Азербайджаном. Это подтверждает, что российский режим Иванишвили находится в международной изоляции и европейского признания этого режима не будет».

29 января ПАСЕ утвердила резолюцию, в которой содержался призыв к грузинским властям освободить всех политзаключенных, назначить дату новых парламентских выборов до апреля 2025 года и пересмотреть спорные законы. За документ проголосовали 114 депутатов против 13.

В ответ глава грузинской делегации Тея Цулукиани сообщила о «командном решение» - «Грузинская мечта» прекращает работу в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Требование ПАСЕ о назначении новых выборов нарушает суверенитет Грузии и игнорирует волю более 1 120 000 избирателей, голосовавших за «Грузинскую мечту», поэтому категорически неприемлемо», - заявила Тея Цулукиани.

Весь год, несмотря на призывы, «Грузинская мечта» отказывалась выполнять рекомендации ПАСЕ, требовала от организации извинений и так и не присоединилась к работе ни весенней, ни осенней сессий ПАСЕ.

У «Грузинской мечты» отношения обострились и с Европарламентом, и с посольством США в Грузии

Вопреки ожиданиям грузинских властей, ее представители не были приглашены 20 января на инагурацию президента США Дональда Трампа.

Лидеры правящей партии называли день инаугурации президента США поворотным и уверяли, что как только Дональд Трамп вступит в свою должность, он победит и глобальную партию войны, и Deep state - «глубинное государство», которое стоит за протестами «либерал-фашистов», как называют в «Мечте» проевропейских активистов.

Зато в списках гостей оказалась пятый президент Саломе Зурабишвили, благодаря конгрессмену-республиканцу Джо Уилсона, соавтору санкционного законопроекта MEGOBARI act и документа о непризнании «Грузинского кошмара, то есть «Мечты».

Шли недели, а положение «Грузинской мечты» на западном дипломатическом фронте только ухудшалось. Грузинскими властями виновные были найдены… в посольстве США.

«Прискорбно, что риторика новоизбранного правительства США – одна, а действия его низовых эшелонов, включая посольство США, полностью расходятся с заявления, которые мы слышим», – заявил в начале февраля исполнительный секретарь и лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, анонсируя ужесточение административных и уголовных наказаний против митингующих.

В тот же день посольство США ответило:

«Сегодняшние заявления господина Мдинарадзе являются полностью ложными и демонстрируют отсутствие знаний о том, что делает посольство США для поддержки главных приоритетов президента Трампа и госсекретаря Рубио – сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей».

Потерпела грузинская власть очередное фиаско и в Европарламенте. 13 февраля, большинством голосов законодательный орган ЕС принял резолюцию, которая, по сути, признала власть «Грузинской мечты» нелегитимной. Кроме этого, в ней правительство под началом Ираклия Кобахидзе называется де-факто. Европарламентарии призывали руководителей структур ЕС ввести санкции в отношении широкого круга представителей правящей силы во главе с Бидзиной Иванишвили.

В те же дни представителей власти не пригласили в Варшаву, на неформальную встречу министров стран-кандидатов ЕС в рамках Совета по общим делам (GAC).

Адам Шлапка, министр Польши по делам ЕС, как представитель страны председателя ЕС, открыл встречу следующими словами:

«Прежде чем мы начнем, позвольте мне сказать, что пустующее кресло, предназначенное для Грузии, как ожидается, вскоре будет снова занято. Это, несомненно, амбиции и ожидания грузинского народа».

В правящей «Грузинской мечте» посоветовали представителю польских властей быть осторожнее с заявлениями.

«Для нас важно принимать участие в тех форматах, где нас ценят», – напомнил Шлапке депутат дочерней партии «Мечты» «Силы народа», Гурам Мачарашвили, потребовав от ЕС такого же уважительного отношения к грузинским властям, как к президенту США Дональду Трампу.

Гневно реагировал генсек партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе на критику в Европарламенте, где не прекращались призывы к странам ЕС ввести санкции против основателя и почетного председателя правящей силы Бидзины Иванишвили

«Мы санкций не боимся», – неустанно повторял весь год Каха Каладзе. Он обрушивал на европарламентариев шквал оскорблений и пропагандистские обвинения, не подтвержденные фактами. Так было и в начале феврале 2025 года.

«Эти конкретные коррумпированные, озлобленные бюрократы – я говорю не о всех – просто обезумели, потому что потерпели поражение. Они проиграли в Грузии, большинство населения нашей страны сказало «нет» коррумпированной европейской бюрократии и приняло соответствующее решение – поддержало мир в стране, поддержало то, чтобы страна продолжала развитие, чтобы не присоединялась к санкциям, чтобы в стране не открывался второй фронт, и чтобы мы не получили катастрофическую ситуацию, которая царит сегодня в Украине», – высказал тогда, и еще не раз после этого, Каладзе на одном дыхании.

«Непрочитанный» чистый лист «Грузинской мечты»

Громкие обвинения грузинских властей в адрес европейских и американских партнеров не давали желаемого им результата. Введенные Соединенными Штатами санкции в отношении Бидзины Иванишвили и других чиновников, приостановку стратегического партнерства при администрации президента Джо Байдена «почему-то» не спешили отменять в администрации нового президента Дональда Трампа. А в Европе все больше стран ЕС вводили санкции в отношении лидеров правящей силы и лояльных к властям представителей судебной системы и силовых структур.

О перезагрузке отношений, начале их с чистого листа с США и с ЕС, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сначала заговорил, а потом даже написал письмо президенту Трампу.

«Наша цель — полностью перезагрузить отношения, начать стратегическое партнерство с США с чистого листа. Причем не просто начать, а выстроить его на основе конкретного дорожного плана, в котором будут зафиксированы приоритеты обеих стран», — сказал Кобахидзе в эфире Общественного вещателя вечером 19 марта, 2025 года.

Не дождавшись желаемого ответа, 13 мая премьер-министр Кобахидзе обнародовал открытое письмо к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

«Этому письму предшествовали мои публичные заявления, в которых я открыто выражал готовность Грузии начать обновлённое стратегическое партнёрство с США с чистого листа и на основе конкретной «дорожной карты». Однако до настоящего времени мы не получили ответа ни на это письмо, ни на публичные заявления. Более того, до сих пор не состоялось ни одного контакта между правительствами Грузии и США на высоком уровне», – отмечал Кобахидзе. Молчание, утверждал политик, «вызывает недоумение у грузинского народа и властей».

Однако на самом деле молчания не было. Месяцем раньше того, как Кобахидзе написал письмо, 2 апреля Госдепартамент США впервые после возвращения в Белый дом Дональда Трампа прокомментировал ситуацию в Грузии – новая администрация сохранила критический тон в отношении «Грузинской мечты», продолжая линию своих предшественников.

«США ясно обозначили шаги, которые грузинское правительство может предпринять, чтобы продемонстрировать свой серьезный настрой на улучшение отношений с Вашингтоном», – заявили в Госдепартаменте.

Под санкции попали судьи, санкции ввела впервые и Великобритания. По подсчетам грузинского филиала НПО Transparency International, Запад уже ввел санкции в отношении более 200 представителей «Грузинской мечты». К маю были известны имена 98 из них, среди которых почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили и члены его семьи.

Между тем представители стран ЕС и НАТО продолжали призывать грузинские власти к возврату на европейский путь и выражали беспокойство из-за отката Грузии от демократии. Посол Франции в Грузии Шираз Гасри на своей странице Х кратко сформулировала те задачи, решения которых ждут от «Грузинской мечты».

«Важное сообщение от ЕС для Грузии: прекратить репрессии, освободить несправедливо задержанных заключенных, путем диалога найти демократический выход из кризиса», - писала французский дипломат 2 апреля 2025 года.

Через месяц, 6 мая, нижняя палата Конгресса США, Палата представителей, проголосовала и поддержала MEGOBARI Act («Акт о мобилизации и укреплении потенциала подотчетности, устойчивости и независимости Грузии»). Для принятия закона хватало 218 голосов, однако документ поддержали 349 конгрессменов, лишь 42 выступили против.

В ответ парламент, представленный лишь депутатами «Грузинской мечты», принял заявление. В нем MEGOBARI назван «враждебным» актом и перечислены «ложные обвинения» против Грузии, которые, по мнению авторов документа, содержит законопроект MEGOBARI, а также 16 раз упомянут Deep state («глубинное государство»).

22 мая госсекретарь США Марко Рубио впервые прокомментировал ситуацию в Грузии после прихода к власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом. Вопрос о политике в отношении «Грузинской мечты» главе Госдепа был задан известным критиком грузинской правящей партии, конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США. Интерпретаций ответа Рубио в тот день было так много (со стороны и «Мечты», и оппозиции), что посольству США в Тбилиси пришлось вмешаться и предоставить свой вариант перевода на грузинский язык.

«Цель Соединённых Штатов — следовать нашим национальным интересам. Поэтому мы задаём себе вопрос: соответствует ли нашим интересам существование антиамериканского правительства в важном регионе мира? Если нет — мы предпримем соответствующие действия, чтобы это правительство понесло издержки. Сейчас этот вопрос рассматривается, и мы ищем возможные меры и дополнительные варианты», - ответил тогда госсекретарь Рубио конгрессмену Уилсону.

Оппоненты власти были убеждены, что более четкого послания из Вашингтона не могло и быть, и теперь следовало ожидать новых санкций в отношении лидеров «Грузинской мечты» во главе с Бидзиной Иванишвили.

Во всем виноваты послы США и стран ЕС?

Негативные эмоции, связанные с провальными отношениями с западными партнерами, представители грузинских властей выплескивали на послов стран ЕС и США, аккредитованных в Грузии. Особенно досталось послу Германии Петеру Фишеру.

Уже в феврале 2025 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что «в Грузии нет посла Германии, а есть представитель германской радикальной оппозиции». По его словам, отношения между Берлином и Тбилиси нормализуются только после смены правительства в Германии. Берлин в знак протеста осенью отозвал посла Фишера на консультации, что должно было стать знаком предупреждения для грузинских властей. Однако тщетно. Посол Фишер вернулся в Тбилиси и сразу же стал объектом нападок со стороны правящей силы.

Так было и в случае с послом ЕС в Грузии Павелом Герчинским, и с послом США Робин Данниган. В июле последняя объявила о досрочном завершении дипломатической карьеры и уходе на пенсию.

В эксклюзивном интервью грузинской службе Радио Свобода Данниган рассказала, из-за чего неформальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили отказался с ней встречаться. Данниган должна была передать письмо госсекретаря Рубио лично в руки Иванишвили. Иванишвили сказал, что за него письмо примет премьер-министр Кобахидзе.

«Я не хочу спекулировать, могу предположить, что Бидзина Иванишвили ставит свои личные интересы выше интересов страны. Я говорю это, потому что мы просили о встрече с ним. Администрация Трампа просила, чтобы я встретилась с ним, чтобы передать письмо. Я просила о встрече с ним при администрации Байдена, чтобы обсудить, как мы можем вернуть наши отношения на правильный путь, и он отказался. Заявленная им причина — то, что он находится под санкциями. Мне кажется, что, если де-факто лидер этой страны не хочет встречаться с руководством Соединенных Штатов или принять послание от администрации Трампа, он действительно противопоставляет свои личные интересы интересам грузинского народа», - заявила посол Данниган перед отъездом из Грузии.

С Запада для «Мечты» - только неприятные новости

3 июля на пленарном заседании в Порту Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла обширный документ — «Португальскую декларацию», состоящую из 219 пунктов. В их числе — и острые оценки ситуации в Грузии. Декларация призывает грузинские власти обеспечить свободную и безопасную деятельность гражданского общества. ОБСЕ подчеркивает необходимость отмены законов российского образца, таких как закон «Об иностранных агентах», и проведению новых, справедливых парламентских выборов. Это были одними из главных требований протестующей тогда уже седьмой месяц части грузинского общества.

Делегация «Грузинской мечты» воспользовалась трибуной ПА ОБСЕ для ответной критики.

«Мы наблюдаем тревожные попытки отдельных представителей ПА ОБСЕ игнорировать выводы наблюдательных миссий и распространять ложные заявления, продиктованные узкопартийными интересами их союзников — тех, кто отказывается признавать результаты выборов», — заявил в португальском Порту председатель парламентского комитета Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.

10 июля 2025 Европарламент утвердил очередную резолюцию по ситуации в Грузии, документ называют самым жестким за всю историю. В резолюции по-прежнему не признается легитимность власти «Грузинской мечты», осуждают аресты оппозиционеров. Резолюция призывает к введению санкций, освобождению «политзаключенных» и проведению новых парламентских выборов. В документе впервые появился призыв к более жестким санкциям — вплоть до отключения от системы SWIFT. В самой «Грузинской мечте» очередную резолюцию традиционно назвали бессмысленной и политически ангажированной, тогда как оппоненты считали ее победой и «услышанным голосом народа».

14 июля руководство страны из Еврокомиссии получило письмо. В нем говорилось уже о серьёзной опасности отмены безвизового режима, если власть «Грузинской мечты» не выполнит те 8 требований, которые в свое время обязалась выполнить сама Грузия, чтобы получить право на безвизовое сообщение со странами ЕС и Шенгенской зоны.

«Отменить любые законодательные акты, которые могут ограничивать основные права и свободы, которые противоречат принципу недискриминации и не соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, отменить Закон «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в национальную стратегию и план действий по правам человека с целью полного обеспечения прав ЛГБТК-персон», - говорилось в письме из Еврокомиссии, что для представителей правящей силы послужило поводом разжечь антизападную дезинформационную риторику с еще большей силой.

«Они прямо и открыто требуют обменять честность и достоинство семьи на разврат и гомосексуальное доминирование! Требуют забвения грузинских традиций, духа, истории, героев и предков — ради защиты будущего «толерантного» ЛГБТ-сообщества и закрепления его законом! Поддержку и защиту грузинской церкви —заменить подрывом авторитета и уничтожением! Мир заменить войной! Свободных граждан Грузии — сделать рабами европейских бюрократов и коррумпированных политиков! Грузины, есть ли у вас ещё вопросы?» — гневно адресовал депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе вопрос к гражданам Грузии, более 80% которых - за евроинтеграцию страны.

В правящей силе, называя послание Брюсселя шантажом и влиянием Deep state, не скрывают, что рассчитывают на поддержку ультраконсервативных лидеров Венгрии и Словакии. Но некоторое время назад вынуждены были признать, что введенная в начале года по принципу квалифицированного большинства стран ЕС отмена безвизового режима в отношении представителей грузинских властей с диппаспортами доставляет им немало неприятностей.

«Стало ясно, что Евросоюз и «Грузинская мечта» несовместимы, эти две идеи несовместимы», — заявила тогда в ответ на брюссельское письмо и реакцию властей лидер «Дроа» из «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.

«В условиях «Грузинской мечты» мы теряем не только европейскую перспективу, но и очень важное для всех граждан Грузии достижение за десятилетия борьбы – это безвизовый режим и те преимущества, которые, независимо от политической позиции, очень важны для каждого», — сказала тогда Хоштария, которая спустя пару месяцев окажется в тюрьме, из-за «нанесение вреда» предвыборному штабу мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Хоштария на витрине штаба Каладзе написала: «российский раб».

Грузинские власти - частые гости Востока, все реже - Запада

Ярким примером отдаления от Запада и сближения с авторитарными режимами других стран назвали оппоненты «Грузинской мечты» тот факт, что в августе премьер-министр Ираклий Кобахидзе был приглашен в Туркменистан на третью Конференцию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. А Дания, как страна председатель ЕС, не пригласила Грузию на встречу министров иностранных дел стран-кандидатов в ЕС.

Представители власти во всем обвиняли внешние враждебные силы, вызывали европейских дипломатов на ковер в МИД Грузии в ответ на каждое критическое заявление со стороны их правительства. В то же время «Грузинская мечта» отчаянно пыталась, как считают критики власти, наладить отношения с администрацией президента Трампа. Проявлением этого можно считать очередное письмо американскому президенту, теперь уже от грузинского президента Михаила Кавелашвили.

«За несколько месяцев президенства вы установили тесные связи со всеми соседними Грузии странами, успешно способствовали оформлению формата мирного договора между Азербайджаном и Арменией, активно сотрудничаете с турецкими властями, вы восстановили партнерство даже с Владимиром Путиным. Однако, на этом фоне ваша администрация ничего не говорит о Грузии, что вызывает удивление грузинского общества», - говорится в письме грузинского президента от 1 сентября.

Одной из первых, кто через соцсети отреагировал на письмо Кавелашвили к Трампу, была член партии «Федералистов» Тамар Черголеишвили. Вместо того, чтобы писать письма, она советует «Грузинской мечте» принять «план спасения» из трех пунктов.

«1. Освободите всех политзаключенных!

2. Пусть подает в отставку так называемое правительство и назначьте парламентские выборы!

3. А потом свободные выборы проведет и примет последний легитимный институт. В результате этих выборов к власти придут прогрузинские, то есть проамериканские силы! Вот в этом случае вы будете спасены!» – писала в соцсети Тамар Черголеишвили.

Не дало желаемые плоды грузинским властям и личное рукопожатие президентов Трампа и Кавелашвили на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Хотя по возвращению Михаил Кавелашвили и рассказывал воодушевленно, как за пару минут успел рассказать Трампу о гонениях его партии «Грузинская мечта» со стороны Deep state, а тот обещал «перезвонить», но президент Трамп так и не вышел на связь.

Молчание Трампа не помешало правящей силе продолжать принимать законы, резко ограничивающие политические права оппонентов и гражданского сектора. Как попытку «установления однопартийной диктатуры» расценили в столицах ЕС иск «Грузинской мечты» в Конституционный суд, в котором она требует запретить основные прозападные партии. Этому предшествовала отправка в тюрьму практически всех лидеров прозападных оппозиционных партий.

«Шокирующие новости из Грузии! Правящая партия «Грузинская мечта» подала иск о запрете трёх основных оппозиционных сил - «Единого национального движения», «Лело» и «Ахали» (входит в «Коалицию за перемены»). «Грузинская мечта» становится близнецом Лукашенко — прямо по сценарию Кремля», писала в соцсети европарламентарий Раса Юкнявичене.

Юкнявичене, другие европарламентарии, представители ЕС, европейские послы стали объектами постоянных нападок, неэтичных оценок со стороны представителей «Грузинской мечты». Этой участи не избежала и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. В октябре ей выписали штраф за «незаконное перекрытие» проспекта Руставели в Тбилиси. За то, что, высказав министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили сожаление в связи с задержаниями политических оппонентов «Грузинской мечты», она решила лично пообщаться с участниками проевропейских акций. Премьер Ираклий Кобахидзе утверждал, что Валтонен получила задание — поощрять в Грузии революционный процесс, который изначально обречён на неудачу.

«Она, [Элина Валтонен] солгала, когда сказала, что акция только началась и люди стекались. <..> Там собрались около 50 так называемых «акацуки» и 51-й пришла она. Представьте себе, министр иностранных дел Финляндии пошла на эту акцию, это ведь невообразимо — все это указывает на кране тяжёлую ситуацию в недрах евробюрократии», – говорил в ночном эфире Общественного вещателя Ираклий Кобахидзе.

От грузинского кандидатства в ЕС осталась одна формальность, - заключили вскоре в Брюсселе. 4 ноября Европейская комиссия представила ежегодный отчет о расширении Европейского Союза, оценивающий прогресс стран-кандидатов. Для Грузии вывод оказался особенно суровым.

«После прошлогоднего вывода Еврокомиссии о том, что действия властей Грузии фактически привели к приостановке процесса вступления, и на фоне продолжающегося отката комиссия считает, что в случае Грузии от статуса кандидата осталось только название», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время представления отчета.

В ответ спикер парламента Шалва Папуашвили завил, что Кос «понятия не имеет» о стремлениях грузинского народа и запретил всем еврочиновникам говорить от имени грузинского народа.

Бывшие дипломаты страны обвинили партию «Грузинская мечта» и ее почетного председателя, миллиардера Бидзину Иванишвили в «саботаже европейской интеграции» и сознательном игнорировании конституции и национальных интересов.

«Власть, захватившая контроль над государством, не только отдаляет нас от многовекового европейского выбора многих поколений грузин, но и разрушает суверенитет и государственность Грузии, служа интересам только страны-оккупанта, России», — зачитал совместное заявление на брифинге бывший посол Грузии в Дании и Исландии Гиги Гигиадзе.

Ярким примером того, что грузинские власти близятся к точке невозврата в отношениях с западными партнерами, стал день 18 ноября 2025 года. Сложившаяся в Грузии ситуация, обострённая политикой правящей «Грузинской мечты», противоречащей европейским стандартам, обсуждалась в США, в ЕС и на ПА ОБСЕ.

В Вашингтоне, Брюсселе и Стамбуле звучали призывы к грузинским властям вернуться к взятым обязательствам, в том числе по соблюдению прав человека. В ответ представители грузинских властей обвинили Брюссель и других партнёров в попытке «стереть Грузию с карты мира», как выразилась министр иностранных дел Мака Бочоришвили, не приглашённая 17 ноября на форум ЕС по расширению. Это случилось впервые с тех пор, как Грузия получила статус кандидата в ЕС.

Спустя день Брюссель отменил на неопределенное время запланированную на 21 ноября встречу между представителями грузинских властей и Еврокомиссии в рамках диалога по вопросам прав человека. Грузинская сторона ответственность за это возложила на евроструктуры и Deep state.

Однако позже выяснилось, что грузинская сторона не захотела менять состав делегации, в которую входил попавший под санкции замминистра ВД Александр Дарахвелидзе.

«Мечта», уставшая от «сквозняков» НАТО и ЕС

Вместе с ЕС перед Грузией виноватым оказалось и НАТО. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью Радио Свобода 24 ноября прокомментировал ситуацию в Грузии, решение Европейского союза пересмотреть отношения с Тбилиси и ответил на вопрос, остаётся ли Грузия страной-аспирантом альянса.

«Мы очень обеспокоены. Мы ясно дали это понять грузинам. Мы сотрудничаем с ними. Я думаю, что это сотрудничество также служит цели иметь соответствующий канал для чёткого выражения нашей обеспокоенности», — сказал Марк Рютте.

«Пора прекратить указывать на нас пальцем, грузинский народ уже не такой наивный, чтобы терпеть это!» — возмутился в ответ на слова генсека НАТО спикер парламента Шавла Папуашвили и добавил:

«Грузинский народ больше не наивен, чтобы верить красивым словам: «двери открыты», «Ждем» … Никаких «открытых дверей» и «приглашений» не надо, нужны решения», — твердо указал спикер Папуашвили лидерам НАТО, что нужно делать.

Скандальным оказался третий визит премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Туркменистан за 2025 год. 12 декабря он впервые появился на одном форуме с Владимиром Путиным, обсуждая мир, нейтралитет и региональное сотрудничество. Они сфотографировались на «семейном» фото и прослушали выступления друг друга. Событие вызвало волну критики в Тбилиси. Отвечая на вопросы о совместной фотографии с Путиным, спикер парламента Шалва Папуашвили в этом не увидел никакой проблемы.

«Вы же не видите проблемы в том, что живете на одной планете с президентом России?», - задал ответный вопрос Папуашвили журналистам.

17 декабря прозвучало то, чего больше всего опасались прозападные силы в Грузии, и к чему так неуклонно шла политика «Грузинской мечты».

Председательство Совета Европейского союза (Дания) опубликовало выводы Совета ЕС по расширению ЕС, включая положение о Грузии. Совет ЕС, от имени 26 стран из 27, осуждает распространение властями Грузии дезинформации и нарративов против ЕС и призывает прекратить эту практику.

«Процесс присоединения Грузии к ЕС фактически зашёл в тупик до тех пор, пока власти не проявят твёрдую приверженность смене курса и возвращению на путь интеграции в ЕС», - говорится в документе.

«Я бы назвал это заявление признанием ответственности за преступные и антигосударственные действия, совершенные против грузинского народа и грузинского государства», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ. Еще большую ярость вызвали в правящей силе оценки еврокомиссаров.

«Мы поддерживаем грузинский народ, но не поддерживаем правительство Грузии, — заявила 18 декабря в Брюсселе перед началом саммита лидеров ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. — Именно поэтому наш чёткий посыл грузинскому народу заключается в том, что мы на вашей стороне, однако пока правительство делает неверные шаги, мы не намерены продолжать процесс, связанный со статусом страны-кандидата», — добавила еврокомиссар Каллас.

Недовольство вызвал у правящей силы и тот факт, что в те же дни в Европарламенте находящаяся в заключении журналист Мзия Амаглобели была удостоена премии Сахарова.

Вдобавок к этому в Европарламенте потребовали международного расследования по итогам обнародованного 1 декабря журналистского расследования Би-би-си. В нем говорится о возможном применении грузинскими властями запрещенного вещества «камит» во время разгона проевропейских демонстраций в ноябре 2024 года. «Грузинская меча» опровергла обвинения, пригрозив Би-би-си судебным разбирательством.

Тем не менее, глава правительства Ираклий Кобахидзе и в конце года обвиняя западных критиков в двойных стандартах, вновь повторил, что желает возобновить отношения с партнерами, но на своих условиях.

«Мы хотим восстановить партнерство с США с чистого листа. И здесь мы тоже ждем позиции США. Мы терпеливо ждем всего этого. Если будет положительное решение и добрая воля с их стороны, естественно, ничто не сможет помешать восстановлению стратегического партнерства», — сказал Кобахидзе.

В оппозиции уверены, что «Грузинская мечта» так и не дождется этого.

«Пророссийский правитель Грузии резко критикует партнеров из ЕС и США и дружит с автократами», — напомнила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в X.

В течение года она часто выходила на проспект Руставели поддержать собирающихся там людей. На протяжении более года, в любую погоду, они собирались и собираются у здания парламента, терпеливо и настоятельно требуя от власти проведения новых выборов, освобождения прозападных заключенных и возобновления партнерства с США и ЕС.

Возможно, к этим требованиям добавится и возвращение безвизового режима с ЕС, ведь о том, что только представители власти, а не вся Грузия, как на это рассчитывали оппоненты, могут лишиться визовой либерализации, следует из последнего за 2025 год доклада Еврокомиссии.

Подписывайтесь на нас в соцсетях