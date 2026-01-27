Структуры ООН до сегодняшнего дня оставались неприкосновенными для «Грузинской мечты». Однако после слушаний в Совете ООН по правам человека в Женеве выяснилось, что тех, кто позитивно оценивает деятельность грузинских властей за 2021–2025 годы, и в этой меньшинство. В своих рекомендациях специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор повторила традиционные замечания европейских и американских партнеров Грузии.

«Количество участников в обсуждении было впечатляющим», — сказала заместитель министра иностранных дел, глава грузинской делегации Хатуна Тотладзе Общественному вещателю. В дискуссиях о ситуации с правами человека в Грузии в рамках Совета ООН по правам человека в Женеве приняли участие представители более 100 стран. Тотладзе, назвав многочасовую дискуссию конструктивной, обратила внимание на положительные оценки со стороны членов Совета, однако не стала их перечислять. Критика же ее не удивила.

«Это естественно — этот формат для того и создан, чтобы государства высказывали свои соображения, порой обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в какой-либо стране. В этом ключе возможны и конкретные рекомендации для улучшения ситуации. Но что самое главное — это признание, от которого государства не могут уклоняться, когда речь идет о реформах, осуществленных в последние годы в Грузии, будь то в направлении законодательных инициатив, важных с точки зрения прав человека», — заявила Хатуна Тотладзе.

При этом она заверила присутствующих, что Грузия продолжает стремиться к членству ЕС. При этом попыталась, как заметили ее оппоненты, переложить ответственность на ЕС за приостановку евроинтеграции Грузии

«Вступление в Европейский союз остаётся главной целью внешней политики страны <...> Соответственно, утверждения о том, что грузинское правительство каким-то образом приостановило переговоры или процесс интеграции в ЕС, являются фактически неточными. ЕС еще не принял решения об открытии переговоров о вступлении Грузии. Соответственно, нет никаких переговоров, которые можно было бы приостановить»

Другой представитель грузинских властей, заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, рассказал, что в его выступлении речь шла о высокой раскрываемости преступлений в Грузии, о высоких стандартах и о том, что «право на мирные собрания и демонстрации в Грузии полностью гарантировано Конституцией Грузии и соответствующим законодательством». В качестве главного аргумента Дарахвелидзе в комментарии ОВГ напомнил:

«В этом контексте хотел бы напомнить, что протестные митинги проходят с 28 ноября 2024 года, и, как заявляют сами участники митингов, они протестуют уже 425 дней. Тот факт, что в течение 425 дней любой человек может собраться у главного законодательного органа государства и выразить свой протест по любому вопросу, ясно указывает на то, что право на мирные собрания в Грузии полностью защищено», — заявил Дарахвелидзе.

Грузия не глазами «Грузинской мечты»

Представители грузинской делегации обошли стороной тот факт, что спустя 425 дней протестов вступил в силу новый закон, позволяющий властям арестовывать участников прозападных протестных акций за нахождение на тротуаре и отправлять их в тюрьму.

О достижениях грузинских властей в этой сфере ничего не говорится в заявлении специального докладчика ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор. После дебатов она разместила в социальной сети развернутый пост. В нем отмечается, что за это время она направила восемь обращений к Постоянному представительству Грузии в Женеве и ни разу не получила ответа. Также она указала, что ее визит в Грузию в 2023 году оставил множество вопросов.

«Я задокументировала серьезное сокращение возможностей осуществления права на защиту прав человека в Грузии, а также правительственные репрессии против гражданского общества, оппозиционно настроенных журналистов и независимых правозащитников», — пишет Лолор.

В рекомендациях спецдокладчика ООН повторяются вопросы, которые уже давно задают структуры ЕС.

«Грузии следует:

отменить Закон о иностранных агентах и недавние поправки к Закону о грантах;

отменить недавние изменения в Кодексе об административных правонарушениях, Законе о собраниях и демонстрациях и Уголовном кодексе;

отменить Закон о семейных ценностях и защите несовершеннолетних;

провести проверку работы Бюро по борьбе с коррупцией и обеспечить независимый судебный пересмотр решений о замораживании банковских счетов правозащитных НПО;

работать над выполнением рекомендаций, содержащихся в моем отчете о визите в страну;

полностью гарантировать право на мирные собрания и воздерживаться от чрезмерного применения силы против протестующих;

прекратить клеветническую кампанию против правозащитных организаций, правозащитников и юристов, в том числе со стороны высокопоставленных политиков и контролируемых правительством СМИ.

Оппоненты власти обратили внимание на то, что представители стран ЕС, в числе прочего, призывали к освобождению журналиста Мзии Амаглобели и других заключенных, а также рекомендовали грузинским властям отозвать репрессивные законы. В то же время представитель Российской Федерации в ООН Руслан Строганов на обсуждении национального доклада Грузии, состоявшемся в рамках 51-й сессии Универсального периодического обзора ООН по правам человека, заявил:

«Мы отмечаем укрепление правовых основ защиты прав человека, в том числе путем принятия новых законов, направленных на выполнение рекомендаций предыдущего цикла Универсального периодического обзора. Мы положительно оцениваем усилия по реализации Национальной стратегии в области прав человека, направленные на дальнейшее совершенствование системы защиты прав человека. Наша рекомендация заключается в том, чтобы Грузия продолжила ее реализацию», — отметил Строганов.

Оценки «Грузинской мечты» и оппозиции

«Против Грузии выступают те, чьи страны переживают конфликты, когда протесты становятся агрессивными и угрожают стабильности страны», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.

«Давайте посмотрим на европейское и американское пространство, на уровень противостояния со стороны полиции, когда протесты становятся агрессивными. Мы не должны ожидать, что они будут разводить руками на том или ином форуме и говорить, что грузинское правительство было право. Наш долг — предоставлять им информацию о происходящем, а также следить за тем, что происходит в мире. Мы должны бороться, чтобы попытка дестабилизации не стала необратимой», — заявил Гия Вольский.

У главы парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили есть еще одна версия:

«Европейские страны, говорящие о демократии и верховенстве закона, ни разу не сказали оппозиции, что своим неучастием в парламенте она наносит удар по демократии. Но они все время обращали внимание на протесты. Мы, грузины, должны задуматься, почему восхваляющие выборы и демократию европейцы поддерживают в Грузии погромы и революцию», — поэтому депутат Кадагишвили не считает ценным критику европейских партнеров.

На вопрос о том, почему российский представитель в ООН хвалит грузинские власти, Кадагишвили ответил шутливо:

«Потому и хвалит, чтобы дать повод для разговоров тем «погромистам».

Другой ответ дают представители оппозиции. Так, один из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе заявила:

«Естественно, что только российский представитель был в восторге от «реформ», проводимых жестоким режимом в Грузии. Он одобрил так называемую реформу полиции, антикоррупционную реформу и судебную реформу, в то время как в Грузии практически отсутствует верховенство закона. Это свидетельствует о том, что Россия довольна тем, что Бидзина Иванишвили находится у власти, и методами, которые режим использует для ее удержания. Это вполне естественная ситуация для изоляции, в которой находится режим насилия и хаоса, известный как «Грузинская мечта».

Теона Акубардия, бывший заместитель главы Совета безопасности, политолог, отмечает другой «рекорд» во внешней политике грузинских властей:

«Никто не помнит таких критических дебатов о Грузии в ООН. После критики со стороны НАТО и ЕС режим Иванишвили смог получить критику и в ООН, а также призыв к возвращению к демократии. Точно так же режим Иванишвили получил одобрение ООН и похвалу России за авторитаризм, характерный для режимов российского типа. Соответственно, это еще раз подтверждает, что, будучи членом международных организаций, Грузия подвергается значительной критике со стороны всех структур, включая ООН», — заключает Теона Акубардия.

Рабочая группа ООН по универсальному периодическому обзору по Грузии планирует утвердить доклад с рекомендациями в пятницу, 30 января.

