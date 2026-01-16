Право Мзии Амаглобели на справедливое судебное разбирательство было нарушено - Фонд Клуни

«Суд и вынесенный обвинительный приговор в отношении грузинской журналистки Мзии Амаглобели нарушили её право на справедливое судебное разбирательство и представляли собой злоупотребление процессуальными нормами», говорится в отчёте фонда «Клуни за справедливость» о судебном процессе по делу основательницы изданий «Батумелеби» и «Нетгазети», журналистки Мзии Амаглобели.

«Уголовное дело против Мзии Амаглобели выявило многочисленные нарушения международных стандартов в области прав человека, что серьёзно подорвало как справедливость процесса её задержания и суда, так и сам обвинительный приговор за преступление, обвинение по которому ей официально не предъявлялось», — заявил сэр Николас Братца – британский юрист, бывший председатель Европейского суда по правам человека и эксперт TrialWatch – инициативы по мониторингу судебных процессов TrialWatch входящей в фонд.

TrialWatch оценивает изучаемые судебные процессы по пяти категориям, где A означает наивысшую оценку, а F – наихудшую. Процесс по делу Амаглобели получил оценку D, что означает, что процесс не соответствовал базовым международным требованиям справедливого суда.

В отчёте также говорится, что внезапное изменение квалификации обвинения не оставило Амаглобели реальной возможности защититься от новых элементов, по которым она в итоге была признана виновной. Кроме того, в судебном решении отсутствовало адекватное обоснование обвинительного приговора и наказания в виде лишения свободы, что является требованием международного права, говорится в отчете. Фонд Клуни отмечает, что эти недостатки не были устранены и в ходе заседаний в Кутаисском апелляционном суде, что указывает на злоупотребление процессом правосудия.

«В частности, на намерение сделать одну из самых уважаемых независимых журналисток в Грузии показательной жертвой с целью запугивания других носителей альтернативных взглядов. Публичные заявления высокопоставленных должностных лиц Грузии, включая премьер-министра, уже нарушали право Амаглобели на презумпцию невиновности».

TrialWatch призывает власти отменить обвинительный приговор Мзии Амаглобели, немедленно освободить её, до рассмотрения жалобы в Верховном суде Грузии и обеспечить функционирование судов без политического влияния.

Судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили переквалифицировала обвинение Мзии Амаглобели - «нападение на полицейского», предусматривавшее наказание от 4 до 7 лет лишения свободы, на более легкую статью о применении насилия в отношении сотрудника, охраняющего общественный порядок, и приговорила её к двум годам лишения свободы. Это решение оставил в силе и Кутаисский апелляционный суд.

Приговор Мзии Амаглобели совместно осудили дипломатические представительства 24 стран, назвав его «непропорциональным и политизированным».

Во время нахождения под стражей и после длительной голодовки состояние её здоровья ухудшилось. Журналистка потеряла зрение на один глаз.

В 2025 году Мзии Амаглобели была присуждена Премия Сахарова – высшая награда Европейского парламента.