Пресс-секретарь Пашиняна опровергла фейк о ЛГБТ-шествии в Ереване

Распространяемые в СМИ и социальных сетях утверждения о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы одобрил проведение 7 апреля парада ЛГБТ-сообщества в Ереване, не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-секретарь главы правительства Армении Назели Багдасарян.

«Распространяемый материал обладает характерными признаками иностранного информационно-манипуляционного вмешательства и является составной частью кампаний гибридного воздействия. Автор публикации — Окай Депрем — ранее неоднократно распространял недостоверную и манипулятивную информацию в отношении государственных институтов Республики Армения, что было зафиксировано как армянскими, так и международными экспертными кругами. Цель подобных публикаций — поляризация общества и ослабление доверия к государственным институтам в преддверии избирательных процессов», — написала Багдасарян в соцсети.

Информацию о том, что Пашинян якобы поддержал проведение шествия, распространил сайт CGTN Turk — турецкоязычная платформа китайской международной телевизионной сети. Автором публикации указан Окай Депрем — журналист, который, согласно данным из открытых источников, жил и работал на аннексированных Россией территориях Украины.

Фейковую информацию также распространили азербайджанский сайт haqqin.az, а также грузинские проправительственные телеканалы «Имеди», «Рустави 2», POSTV и ряд связанных с «Грузинской мечтой» онлайн-СМИ.

«Имеди» со ссылкой на CGTN Turk, в частности, сообщил, что парад якобы должен был состояться 7 апреля в центре Еревана — в день, когда в Армении традиционно отмечают День материнства и красоты.

В свою очередь, «Рустави 2» и POSTV назвали источником информации сайт lgbtq-armenia.com. Сайт состоит из одной страницы, на которой размещены фотографии и подробное описание якобы готовящегося ЛГБТК+-марша в Армении. При этом изображения, на которых показаны участники марша с ЛГБТК+- и армянскими флагами, а также премьер-министр Никол Пашинян, являются поддельными и были сгенерированы с использованием технологий искусственного интеллекта.

Согласно данным сервиса Whois, домен сайта был зарегистрирован всего за 11 дней до публикации — 22 января 2026 года, что ставит под серьёзное сомнение достоверность распространяемой информации, отмечает грузинский проект «Детектор мифов».

На данный момент удалил ранее опубликованный пост в соцсети лишь POSTV. Компания Meta (Facebook) со ссылкой на «Детектор мифов» уже указала, что публикации грузинских СМИ в социальных сетях не соответствуют действительности.

Представитель политической инициативы «Грузия прежде всего» Гиоргий Тумасян уверен, что распространение фейка напрямую связано с предстоящими в Армении парламентскими выборами. Публикации в грузинских СМИ, по его мнению, не случайны.

«Скоординированная работа правительственных медиа, связанных с «Грузинской мечтой», подтверждает использование российской пропаганды против проевропейской власти Пашиняна в предвыборный период», — заявил Тумасян.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года. Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Армения обратилась к Брюсселю за поддержкой в борьбе с гибридными угрозами в преддверии выборов.