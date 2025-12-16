ЕС окажет Армении поддержку в «противодействии гибридным угрозам»

Армения обратилась к Европейскому союзу за поддержкой в борьбе с гибридными угрозами в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в стране в 2026 году. Об этом заявила Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«В Армении приближаются выборы, и чем мы можем им помочь? Они обратились за помощью в борьбе со злонамеренным влиянием, подобной той, которую мы оказали Молдове», – сказала Каллас.

Позже МИД Армении по итогам встречи главы ведомства Арарата Мирзояна с членами Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе сообщил, что государства-члены ЕС выразили поддержку демократическому развитию Армении, укреплению ее устойчивости, а также противодействию гибридным угрозам.

Согласно пресс-релизу, в контексте региональных событий государства-члены ЕС выразили поддержку процессу разблокировки коммуникаций и усилиям, направленным на дальнейшее укрепление мира между Арменией и Азербайджаном.

«Участники встречи с удовлетворением отметили значительные результаты в направлении развития партнерства между Арменией и ЕС, обменялись мнениями о предстоящих задачах», – заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Министр Мирзоян высоко оценил поддержку и консенсус, достигнутые в реализации программы стратегического партнерства между Арменией и ЕС и различных совместных инициатив, передает «Арменпресс».

15 декабря Мирзоян участвовал во встрече в формате рабочего завтрака по приглашению партнеров из ЕС. В обсуждении участвовали вице-председатель Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, а также главы и представители министерств иностранных дел государств-членов ЕС.

Ранее Каллас объявила о выделении пакета помощи Армении в размере 15 миллионов евро. Эти средства предназначены для широкого спектра инициатив – от разминирования до мер по укреплению доверия в регионе, однако часть усилий ЕС также будет сосредоточена на информационной безопасности.