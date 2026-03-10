Президент ПА ОБСЕ призвал власти Грузии освободить задержанных демонстрантов

Отсутствие диалога между властями и оппонентами, задержания проевропейских демонстрантов, а также принятые в последнее время «Грузинской мечтой» спорные законы. Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро рассказал журналистам после завершения встреч, на какие темы общался с представителями правительства, парламента и оппозиции. Последнюю из них он провел с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе.

«Мы сказали премьер-министру, спикеру парламента, что одним из шагов, которые они должны предпринять, является, по крайней мере, рассмотрение вопроса об освобождении заключенных, которые провели в тюрьме не менее 50% своего срока», — заявил Сампьетро.

На вопрос журналиста, означает ли это, что эти люди являются политическими заключёнными, Сампьетро заявил: «Моя роль не заключается в том, чтобы говорить, являются ли они политическими заключёнными».

«Скажу так: они находятся в тюрьме, потому что занимались политической деятельностью», — отметил он.

Пере Хуан Понс Сампьетро сообщил, что члены делегации попросили у властей разрешение посетить заключенных, в том числе встретиться с лауреатом Премии Сахарова (Мзией Амаглобели), однако получили отрицательный ответ.

Глава ПА ОБСЕ также отметил, что проблемой в стране остается отсутствие диалога между представителями властей и оппозиции.

«ПА ОБСЕ тесно сотрудничает со всеми участниками процесса в Грузии последние 6–7 месяцев. Это конфиденциальный и очень искренний разговор. То, что вы видели в последние два дня, — результат этой многомесячной работы. Нам удалось поработать почти со всеми оппозиционными партиями, а также встретиться с премьер-министром, президентом, министром иностранных дел и спикером парламента. Нам удалось поднять все важные вопросы. Мы поднимали темы отсутствия диалога, бойкота и насилия. ОБСЕ осуждает все виды насилия, однако демократические системы должны также защищать права граждан. Мы поднимали вопрос отсутствия диалога с премьер-министром, президентом, спикером парламента, а также с оппозицией. И я должен сказать вам, что диалога действительно нет», — сказал президент ПА ОБСЕ.

Напомним, члены делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибыли в Грузию с официальным визитом 8 марта. Они встретились с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, президентом Михаилом Кавелашвили, министром внутренних дел Гелой Геладзе, Народным защитником и представителями оппозиции. Делегация завершила визит 10 марта.