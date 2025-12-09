Более года непрерывные протесты на проспекте Руставели в Тбилиси остаются постоянной частью политического пейзажа страны, несмотря на попытки властей ограничить их масштаб и маршруты. Теперь «Грузинская мечта» предлагает новую серию поправок, которые могут еще больше сузить пространство для публичных собраний, включая традиционные вечерние марши и нахождение на тротуаре перед парламентом.

Акция «в местах движения людей»

Принятый в 1997 году закон о собраниях и манифестациях претерпел 21 изменение. Некоторые из них носили технический характер, но только в 2024–2025 годах, на фоне непрерывных проевропейских акций, закон менялся шесть раз. 8 декабря 2025 года была анонсирована новая ограничительная поправка.

Изменения затрагивают закон «О собраниях и манифестациях» и Кодекс об административных правонарушениях и, как и большинство последних инициатив, рассматриваются парламентом в ускоренном режиме.

Согласно законопроекту, если акция проводится «в местах движения людей», организатор обязан заранее уведомить департамент патрульной полиции МВД. Под «местом движения людей», вероятно, подразумевается и тротуар, на котором каждый вечер собираются протестующие перед парламентом.

Однако уведомление не означает гарантированного разрешения на проведение: полиция может опубликовать «предупреждение» или предложить «альтернативное время и/или место» проведения протеста. Если же акция спонтанная, организатор обязан «незамедлительно» уведомить полицию.

«В случае частичного или полного перекрытия участниками собрания или манифестации проезжей части или пешеходной зоны, Министерство внутренних дел Грузии вправе принять решение об открытии проезжей части или пешеходной зоны и/или восстановлении движения транспорта и людей, если с учетом количества участников собрание или манифестация могут быть проведены иным образом», — говорится в законопроекте.

Если полиция сочтет акцию нарушающей нормы, участникам дается 15 минут для устранения нарушения. Затем вся акция может быть признана «незаконной» и разогнана.

«Если массовое нарушение закона не было прекращено в течение 15 минут после предупреждения, вся манифестация считается незаконной. В этом случае Министерство внутренних дел Грузии вправе принять решение о прекращении собрания или манифестации, а также применить меры, предусмотренные международным правом и законодательством Грузии», — говорится в законопроекте.

Невыполнение требований правоохранителей грозит административной или уголовной ответственностью. Член «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия объяснил: на первом этапе нарушителя могут задержать на срок до 15 суток (для организатора — до 20), при повторном нарушении будет возбуждено уголовное дело.

300 человек против миллионов

Правительство утверждает: изменения необходимы для защиты прав граждан, которым ежедневные акции мешают передвигаться по городу. Член партии «Грузинская мечта» Тенгиз Шарманашвили подчеркнул, что «триста человек не вправе определять повестку всей страны».

«В стране наблюдается протест группы из примерно 300 человек, которые, по сути, навязывают свои действия всей Грузии и создают препятствия для передвижения граждан без достаточных причин. Такая небольшая группа не может нарушать права остальных. Однако, если они получат значительную поддержку и в соответствующий день соберется достаточно людей, чтобы перекрытие дороги было оправданным, полиция, напротив, окажет содействие», — отметил Шарманашвили.

Ранее, еще в октябре этого года, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что улицы «блокируют 50 радикалов», совершая тем самым «насилие» в отношении миллионов жителей.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили добавил, что изменения в закон «О собраниях и манифестациях», инициированные «Грузинской мечтой», соответствуют как Конституции Грузии, так и европейским стандартам.

«У этого проекта нет никаких юридических изъянов. <...>. В случае автомобильного движения нельзя искусственно создавать помехи. Так же и пешеходам — почему мы должны ограничивать их и искусственно затруднять их перемещение из пункта А в пункт Б?», — заявил Папуашвили.

Представители «Мечты» подчеркивают, что в каждом конкретном случае Министерство внутренних дел будет оценивать, «нарушаются ли права других людей, если акция пройдет в данное время и в данном месте».

«Криминализация свободы выражения»

Позиция правозащитников относительно соответствия поправок Конституции Грузии существенно отличается от позиции властей. По мнению юристов, предлагаемые изменения противоречат основному закону страны. Председатель «Ассоциации молодых юристов» Нона Курдованидзе отметила, что применение подобных ограничений в зонах без автомобильного движения является недопустимым.

«Если посмотреть на предлагаемые санкции, то фактически речь идет о криминализации свободы выражения и собраний. Это будет иметь серьезный сдерживающий эффект, и цель таких мер вполне понятна. Это продолжение тех изменений, которые уже были приняты», — заявила Курдованидзе в интервью «Palitranews».

Особое беспокойство у нее вызывает требование уведомлять МВД даже в случае проведения акции на тротуаре:

«Формально речь идет об уведомлении, однако по сути и с учетом его ограничительного характера оно фактически приравнивается к предварительному разрешению, что запрещено как международными договорами, стороной которых является Грузия, так и Конституцией страны», — отметила Курдованидзе.

По ее словам Конституционный суд уже рассматривал аналогичные вопросы и постановил, что нельзя вводить такие ограничения, которые делают невозможным выражение протеста.

Напомним, что в феврале 2025 года «Грузинская мечта» инициировала поправки в закон, согласно которым организатор акции обязан уведомлять муниципалитет, в том числе и о проведении «спонтанной» акции. До декабря 2023 года законодательство уже содержало норму, требующую уведомлять муниципалитет о проведении публичного мероприятия за пять дней до его начала. Конституционный суд Грузии признал это обязательство неконституционным на основании иска Народного защитника.

«Как указано в заявлении Конституционного суда, исторический опыт Грузии показывает, что право на собрания и демонстрации имеет особое значение для грузинского общества. На протяжении десятилетий публичные собрания были эффективным и очень часто используемым средством защиты государственных интересов, формирования общественного мнения, выражения протеста, объединения или борьбы вокруг идей и ценностей», — заявили тогда в Аппарате омбудсмена Грузии.

Адвокат Торнике Мигинеишвили, ссылаясь на 21-ю статью Конституции, подчеркивает, что уведомление государственных органов о проведении собрания или манифестации может использоваться исключительно для обеспечения безопасности, то есть для защиты жизни и здоровья участников.

«Цель же новой законодательной инициативы — полное игнорирование права на свободу выражения. Государство не может определять, когда и в какой форме гражданин должен выражать свой протест, если акция не является насильственной», — пишет он в Facebook.

СПРАВКА: Статья 21. Свобода собраний

1. Все, кроме лиц, числящихся в составе Сил обороны либо органов, ответственных за защиту государственной или общественной безопасности, имеют право без предварительного разрешения собираться публично и без оружия.

2. Законом может устанавливаться обязательство по предварительному уведомлению властей, если собрание проводится в местах движения людей или транспорта.

3. Власти могут прервать собрание только в случае, если оно принимает противозаконный характер.

Как в Европе, России и Беларуси

«Грузинская мечта» утверждает, что уведомительный принцип соответствует европейской практике. В июле 2024 года правозащитная организация Amnesty International опубликовала обширный отчет на 200 страниц под названием «Недостаточно защищено и чрезмерно ограничено: Состояние права на протест в 21 стране Европы», в котором отмечается, что большинство стран ЕС используют обязательный режим уведомления, за исключением Ирландии.

«В большинстве стран, рассматриваемых в этом докладе, в национальном законодательстве на федеральном и/или региональном уровне существуют обязательные режимы уведомления для некоторых видов собраний. Только в Ирландии уведомление является добровольным для всех форм собраний. Организаторы в Ирландии могут подать уведомление о намерении провести собрание, чтобы полиция и организаторы могли согласовать оптимальный маршрут или место проведения и обеспечить присутствие или готовность достаточного числа полицейских для «соблюдения мира и общественного порядка. <...>. Во многих странах, включая Бельгию, Германию, Нидерланды, Португалию и Швейцарию, национальное законодательство или нормативные акты обязывают местные органы власти принимать и обрабатывать уведомления о собраниях, при этом подходы различных органов могут сильно различаться», — говорится в отчете.

Оппозиция проводит параллели с Россией и Беларусью. Член «Коалиции за перемены» Ника Парулава отмечает, что путь, по которому идет «Грузинская мечта», уже прошли эти страны.

«В России существовали так называемые «гайд-парки» — места для протестов и дискуссий, где можно было собраться по простому уведомлению. Обычно они находились в локациях, где не было движения людей, и никто не мог понять, почему вы собрались, что вас беспокоит, зачем протестуете. Со временем и эти пространства стали ограничивать», — пишет он в Facebook.

В России «гайд-парки» для разрешенных митингов появились после 2012 года в рамках федерального закона. Это считалось реакцией на «Болотные протесты» и имело целью предотвратить повторение масштабных несанкционированных акций в центре столицы.

Так, в Москве по закону 2013 года были выделены площадки в Парке Горького и Парке Сокольники. Митинги там могли проводиться без согласования, но с обязательным уведомлением за 3-15 дней. При этом действовали ограничения по вместимости (1,5–2 тыс. человек) и времени проведения (с 7:00 до 22:00).

На практике, по данным правозащитников, «гайд-парки» располагались на окраинах, имели ограниченную видимость и малый общественный резонанс.

В Беларуси существовали аналогичные «разрешенные» места для протеста, вдали от центра города и административных зданий. С 2020 года и эта практика была запрещена.

Ранее в интервью «Эху Кавказа» белорусский правозащитник Роман Кисляк рассказывал, что в Беларуси существовали «резервации» для протестов, но провести акцию «практически было невозможно»:

«Помимо закона о массовых мероприятиях, в каждом районе и городе исполнительные комитеты (аналог мэрии) принимали решения о местах проведения массовых мероприятий. Создавались своего рода «резервации» для таких событий, обычно это был стадион или одно–два других места в городе. Но даже это не решало проблему: в этих местах проведение мероприятий зачастую было практически невозможно. Вот, к примеру, в 2018–2020 годах в Бресте проходил протест против аккумуляторного завода. Я вместе с коллегами подавал более 360 заявок на проведение мероприятий (пикетов, шествий, митингов), и все они были отклонены. Это дает понимание масштаба ситуации».

Грузинские власти настаивают: ужесточения нужны, чтобы обеспечить баланс между правом на протест и правом граждан на свободное передвижение. Правозащитники же уверены, что поправки приведут к криминализации мирного протеста. Между тем, год непрерывных протестов в Грузии показал, что протестующая общественность адаптируется к каждому новому ограничительному закону, но не останавливает процесс и продолжает выходить на проспект Руставели.

Подписывайтесь на нас в соцсетях



