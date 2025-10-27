Accessibility links

Тбилиси

«Мы все еще здесь…». Протест Лорены Берия

Лорена Берия на одной из акций
Лорена Берия на одной из акций

После 28 ноября 2024 года, когда «Грузинская мечта» заявила о приостановке переговоров с Евросоюзом, протесты в Тбилиси стали ежедневными. Среди тех, кто выходит на проспект Руставели, 32-летняя Лорена Берия, активистка, родившаяся в Сухуми и выросшая между двумя войнами. 22 октября ее задержали во время акции, когда она пыталась помочь мужчине, перенесшему инсульт.

«Сегодня меня задержат»

«Осторожно! Эй! Ему плохо! Умоляю! У него инсульт! Осторожно, прошу! Я сама выведу на тротуар этого мужчину, прошу! Ему плохо!», — кричит Лорена Берия полицейским, которые задерживают мужчину, стоящего в центре на перекрытом проспекте Руставели.

Все это фиксирует камера ее телефона: десятки полицейских, падение мужчины на асфальт и хаотичное движение вокруг. Через несколько секунд кадр, снятый ею, гаснет. На записи остается только ее голос: «Телефон, телефон…». В этот момент сотрудники уже выхватили у Лорены мобильный и задержали ее.

Это было 22 октября — впервые за долгое время проспект Руставели был перекрыт всего на пятнадцать минут. Этого хватило, чтобы задержать около тридцати человек. Среди них 32-летняя Лорена, чье имя за последний год стало неотъемлемой частью протестной хроники Грузии.

Впервые я встретила Лорену зимой 2023 года. Тогда, во время акции в поддержку Алексея Навального, устроенную россиянами в Тбилиси, она взяла микрофон и напомнила собравшимся о словах российского оппозиционера пятнадцатилетней давности — о «грызунах» и признании Абхазии и Южной Осетии. Лорена родом из Сухуми.

Наши пути снова пересеклись почти год спустя, в ноябре 2024-го, когда Лорена рассказывала, как идентифицировала троих пропагандистов российских СМИ и вынудила их уйти с Руставели, где проходила акция против признания результатов парламентских выборов. С тех пор я видела ее часто — у баррикад, у ступеней парламента, под дождем, в толпе студентов с флагами ЕС. Она всегда была впереди, вступала в перепалки с сотрудниками Департамента особого назначения МВД, полицейские знали ее по имени и фамилии.

Каждый раз наш с ней разговор заканчивался одинаково: «Как тебя до сих пор не задержали?», — спрашивала я. Лорена отшучивалась: «Наверное, не хотят со мной связываться».

22 октября Лорену задержали. В тот вечер она пришла на акцию к шести вечера. Села на лавочку у парламента, спиной к дороге. По шуму поняла, что автомобильное движение на проспекте неожиданно рано остановилось. Несколько человек вышли на дорогу. Полицейская машина требовала освободить проезжую часть, но никто не двинулся.

«Я сказала журналистам, стоящим рядом: сегодня все закончится плохо. Сегодня, кажется, меня задержат», — вспоминает Лорена.

Через несколько минут на крышу полицейской машины взобралась женщина — позже окажется, что это 48-летняя Тамар Лорткипанидзе. Она сказала: «Это за Мзию!» и прошлась по крыше автомобиля. Ее задержали и обвинили в насилии (якобы она ударила по лицу таксиста) и нападение на служебное транспортное средство полицейского. Ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения.

Эта сцена заставила Лорену выйти на дорогу в первый раз. По ее словам, она действовала инстинктивно: «Испугалась, вдруг ее столкнут с крыши, и она не дай бог упадет». Когда Лорткипанидзе спустилась, Лорена вернулась на тротуар, продолжая наблюдать за происходящим.

Во второй раз Лорена бросилась на дорогу, чтобы помочь 52-летнему Иосебу Хеошвили, мужчине с ограниченными возможностями.

«До того, как его задержали, он стоял и держался за сердце. Я тогда предложила ему Корсиз, который у меня был. Но он отказался. Я знала, что он перенес инсульт, я умоляла полицейских, что сама переведу его на тротуар».

Но Лорену задержали, а на асфальте остались мужские кроссовки — те самые, что слетели с Хеошвили в момент задержания.

Сон, гимн Грузии и «Оле, Ола»

Согласно новым законам «Грузинской мечты» о свободе собраний, за блокировку дороги вместо штрафа предусмотрены аресты до 15 суток. Повторные нарушения влекут уголовную ответственность.

На Лорену надели наручники, сняли часы, свисток, забрали сигареты и отвезли в изолятор временного содержания Загэс.

«Сфотографировали на фоне такой линейки с отметками роста. Я не удержалась и засмеялась. Меня спросили: «Что смешного?». Мой ответ был: «Мне кажется я в кино», — вспоминает она.

Камера была маленькой: две двухъярусные кровати, стол, маленькое окно и две камеры круглосуточного наблюдения.

На следующее утро Лорену повезли в суд. Согласно обвинению, она «блокировала дорогу в течение часа». Доказательств в виде непрерывной видеозаписи сторона обвинения не предъявила. Лишь отрывки видео, на которых видно, что Лорена в разное время стоит на проезжей части. Судья дал за это четыре дня ареста.

Лорену вернули в Загэс. Новая камера под номером пять показалась просторнее. Соседки делились чаем и и рассказами о задержаниях, читали книги, пели гимн Грузии и песню «Оле Ола».

Песня «Оле, ола» стала неофициальным антиправительственным гимном. Композиция содержит оскорбления в адрес партии «Грузинская мечта» и часто звучит на протестах, продолжающихся с 28 ноября 2024 года. Члены партии реагируют на нее крайне резко. Ранее из-за этой песни неизвестные несколько раз нападали на музыкантов, исполнявших ее.

«Кажется там все наши сидели. Когда я выходила звонить маме, кто-то пел «Оле, Ола». Я так обрадовалась. Кажется, это был Леван Джобава».

Лорену сотрудники изолятора прозвали «маленьким Лаврентием».

«Сказали: «Чтоб мы тебя здесь больше не видели», — вспоминает Лорена и смеется.

Эти четыре дня в изоляторе стали для Лорены неожиданной передышкой.

«Я в жизни столько не спала. Отдохнула от соцсетей. Но все время думала — кого задержали, кому сколько суток дали. Это переживание никуда не делось. А так отдохнула и возвращаюсь на Руставели с новыми силами, но просто теперь на дороге не смогу стоять».

ЭК: Потому что теперь страшно, что может последовать уголовное дело?

ЛБ: Страха нет. Просто, думаю, надо менять форму протеста. Я понимаю, что для ребят, которые сидят в тюрьмах с ноября, очень важно, чтобы Руставели был перекрыт. Но надо что-то придумать, чтобы не давать больше им [полицейским и властям] повода [задерживать].

Когда срок временного содержания Лорены закончился, она вышла из изолятора в леопардовых тапочках, которые ей прислали друзья, знающие, что она «не самый нежный человек». Чтобы избежать гнева освободившейся подруги, ей первым делом подали ее любимый напиток — кофе.

Возвращение на родину и на протест

История Лорены — это не только хроника одного задержания. Она — часть поколения, выросшего между войной и поиском своего дома. Лорена родилась в Сухуми в 1993 году. Через четыре месяца после ее рождения город пал. Ее мама 14 дней шла через Чуберский перевал с младенцем на руках. Позже семья оказалась в России, где Лорена провела пятнадцать лет.

В августе 2008 года Лорена была в Сенаки, когда она впервые услышала звуки российских авиаударов.

«Я не помнила Абхазию, мне было четыре месяца, но когда в Сенаки началась бомбежка, я спросила: кто это? И когда услышала в ответ «снова Россия», все стало ясно. Я позвонила маме, которая на тот момент была в Москве, и сказала, что все, мы переезжаем в Грузию».

Так Лорена оказалась в Грузии уже осознанно, уже с убеждениями. Это было первым проявлением ее протеста. Дальше — весна 2023 года и первый закон об «иноагентах». Лорена видела прямые параллели с Россией, в которой жила.

«Я же помнила про эти законы в России, которые для меня были чушью. И здесь начиналось то же самое. Я подумала, как так? Шансов нет, чтобы мы такое допустили. И вот тогда уже, наверное, я полностью во все это включилась».

С тех пор она почти не пропускала ни одной акции. Ее знают журналисты, студенты, политики.

«Если кого-то задержат, я все равно выбегу, знаю себя. Я такая. Мама к этому готова. Я ей всегда говорю: ты должна быть сильной. Я морально готова ко всему», — говорит она.

Когда я спрашиваю, зачем ей все это, Лорена отвечает:

«Потому что хочу жить в нормальной стране. Если бы я хотела жить в России, по российским законам, наверное, я бы сюда не вернулась, да? Я хочу быть частью Европы».

В конце разговора Лорена вспоминает очень важный для нее момент. 22 октября, когда закончился ее судебный процесс, в коридоре дежурили полицейские. Они смотрели новости на оппозиционных каналах.

«Я не видела кадры, но я слышала звуки, словно транслировалось, как на Руставели идет большая волна людей. Слышала эти шумы, свистки. Я спросила у полицейского: «Что, Руставели перекрыт?». Один ответил мне недовольно и резко: «Да». Я спросила еще: «Ну что, много там людей?». Они промолчали. И это было для меня ответом. Я подумала: вот так вот. Мы все еще здесь».

