Разбито стекло у посольства Ирана в Грузии — задержанного могут депортировать

В Тбилиси задержан гражданин Ирана за повреждение стекла информационного стенда консульского отдела посольства Исламской Республики Иран — ему может грозить депортация.

Посол Ирана Сейед Али Моджани поблагодарил грузинские правоохранительные органы за, по его словам, «профессиональный подход», назвав произошедшее «признаком отношений, основанных на уважении и доверии между двумя странами».

Грузинской службе Радио Свобода пока неизвестно, когда произошёл инцидент и кто именно задержан.

На фоне ударов США и Израиля и ликвидации аятоллы Али Хаменеи — чему, по данным правозащитников, предшествовало убийство в Иране тысяч демонстрантов, — по вечерам проживающие в Грузии иранцы собираются у посольства Исламской Республики в Тбилиси. Они приветствуют операцию США и Израиля.

Посол Ирана назвал своего соотечественника, предположительно разбившего стекло в знак протеста, «несознательным». По словам дипломата, после инцидента на место «незамедлительно прибыла Служба государственной охраны» и задержала гражданина Ирана.

В МВД Радио Свобода сообщили, что гражданин Ирана задержан по статье 187 Уголовного кодекса — «повреждение или уничтожение вещи», которая наказывается:

штрафом;

общественными работами от 100 до 180 часов;

исправительными работами до одного года;

домашним арестом от шести месяцев до двух лет;

лишением свободы на срок от одного до пяти лет.

При этом в кодексе не уточняется, что именно считается «значительным ущербом».

По словам посла Моджани, после задержания гражданина Ирана к посольству прибыли сотрудники криминальной полиции и начали «процесс изучения размера ущерба с целью компенсации и принятия правовых мер против этого нарушителя».

Моджани заявил, что гражданин Ирана будет содержаться под стражей в Грузии в течение шести месяцев, после чего его выдворят из страны.

«После уплаты штрафа он будет депортирован из Грузии и лишён права повторного въезда», — написал посол.

Неясно, на чём основан такой вывод: соответствующее решение, как правило, принимает суд, заседание пока не назначено.

Ранее правительство «Грузинской мечты» утвердило законы, значительно упрощающие процедуру выдворения иностранцев из страны.