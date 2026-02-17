Ректор Сухумского госуниверситета оказалась донором «Грузинской мечты»

Ректор Сухумского государственного университета, действующего в Тбилиси, Тея Джугели в 2021 году пожертвовала правящей партии «Грузинская мечта» 10 000 лари. Достоверность этой информации, размещённой на сайте Службы государственного аудита, она подтвердила студентам, выступающим против сохранения для университета лишь двух факультетов в рамках реформы образования.

«Я была членом партии «Грузинская мечта» и баллотировалась по её избирательному списку», — заявила действующая ректор Сухумского университета Тея Джугели. Отвечая на вопрос студента об образовательной реформе, она добавила, что поддерживает эту концепцию: «Это обязательно нужно было сделать спустя 30 лет».

В Сухумском государственном университете сейчас действуют пять факультетов и более 20 направлений. Со следующего года, в рамках реформы образования, инициированной правящей партией «Грузинская мечта», университету оставят право преподавать только абхазскую филологию и несколько других программ. В результате реформы Сухумскому университету разрешат принять на 647 студентов меньше.

Согласно видению правящей партии «Грузинская мечта», в одном городе обучение должно проходить лишь по одному факультету. Исходя из этой концепции, один из крупнейших университетов Грузии - Государственный университет Илии - сможет принять на 92 % меньше студентов.

12 февраля правительство представило часть реформы высшего образования, согласно которой государственным университетам будет ограничено право на реализацию учебных программ. В ряде вузов это решение назвали попыткой ограничить академическую свободу университетов.

В декабре международные исследователи и иностранные профессора призвали премьер-министра Ираклий Кобахидзе пересмотреть реформу высшего образования. В ответ на всю критику Кобахидзе заявил, что не слышит аргументов против неё.