В поисках безопасности. Новая эмиграция Дианы Исаковой

После начала вторжения России в Украину, в феврале 2022 года, сотни тысяч россиян столкнулись с выбором: остаться в стране или уехать. По официальной статистике, в Грузию переехали более 100 тысяч граждан РФ. Кто-то бежал от мобилизации, кто-то — от несогласия с режимом. Среди них была Диана Исакова. Ее история привлекла особое внимание: Диана — дочь влиятельного чиновника, члена «Единой России» Эдуарда Исакова. После того, как она заявила о своей антивоенной позиции, отец прекратил с ней общение. Диана переехала в Грузию, однако спустя три года, потеряв ощущение защищенности, она покинула и эту страну.

28-летняя Диана Исакова несколько лет жила в Сочи в доме своего отца, с которым восстановила отношения во взрослом возрасте (он не воспитывал ее с трех лет). Она преподавала йогу и медитацию, занималась психологией и вела спокойную жизнь. Однако все изменилось в феврале 2022 года: после начала полномасштабной войны России против Украины Диана, дочь российского сенатора Эдуарда Исакова, совершила поступок, который полностью перевернул ее судьбу.

В своем Instagram она открыто заявила: «Я против войны». Она стала одной из немногих, если не единственной, детей российских чиновников, кто публично осудил российскую агрессию.

«Можно сказать, что я не выбирала эту власть, но я потакала ей своим молчанием, бездействием и страхом за свою жизнь, хотя знала о ее жестокости и безнравственности. И вот, набоялись. Теперь из-за нашей власти страдает не только наш народ, но и соседний. <...>. Хочется сказать: «Я хочу мира, мне стыдно за эту войну! Я не с теми, кто воюет! Почему эта несправедливость должна ложиться на мои плечи?!». Но это будет безответственно, как будто я не несу ответственность за то, что происходит в этой стране. Конечно же несу. Если не я, то кто?», — написала она в своем посте.

Диана Исакова вышла на антивоенный митинг, а затем организовала собственную акцию протеста. Ее задержали почти сразу. О случившемся узнал ее отец, тогда еще сенатор (ныне — заместитель губернатора) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков, и полностью разорвал отношения с дочерью.

Эдуард Исаков, партийный функционер «Единой России», человек, который десятилетиями демонстрировал верность системе и поддержал войну. В названии его телеграм-канала стоит буква Z, ставшая символом войны. Сегодня отец Дианы регулярно посещает российских военных в зоне боевых действий и передает им снаряжение.

«Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем... С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье», — написал он в своем телеграм-канале.

В августе 2022 года Диана Исакова уехала в Грузию, которая тогда ей казалась единственным островком свободы на постсоветском пространстве. Как она говорит, ей было важно оказаться в максимально безопасной стране, «где государство не имеет никаких контактов с Путиным и российской властью».

«Первые пару дней, как я приехала в Грузию, я почувствовала себя в безопасности. Это хорошее ощущение. Пройдясь по улицам, я была счастлива видеть украинские флаги, но, конечно, националистические граффити вызывали у меня чувство несчастья», — говорила она три года назад в интервью грузинской службе Радио Свобода.

За эти три года Диана утратила чувство безопасности в Грузии и летом 2025 года решила покинуть страну:

«Россиянин может находиться в Грузии легально в течение года без выезда. Мне нужно было сделать так называемый визаран — выехать из страны, вернуться обратно, получить новый штамп и снова жить здесь год. В тот момент уже начали возникать проблемы. Российская оппозиционная организация Free Russia Foundation предупредила меня, что выезжать из страны небезопасно: меня могли просто не впустить обратно. Уже было много случаев, когда заметных российских оппозиционеров разворачивали на границе — и все, человек оставался ни с чем, без вещей и жилья. А у меня за этот год в Грузии уже сложилась определенная жизнь, и я не могла позволить себе оказаться в такой ситуации».

В декабре 2024 года Free Russia Foundation заявила о росте числа отказов в повторном въезде в Грузию для российских диссидентов. Также были зафиксированы случаи задержания активистов, вынужденно переехавших в Грузию из-за политического преследования в России из-за просроченного срока пребывания.

На тот момент Диана уже около двух лет находилась в Грузии нелегально.

Вскоре, как утверждает Диана, грузинские власти стали ужесточать политику в отношении собственных граждан: начались протесты и ей стало очевидно, что все становится только хуже.

В проевропейских акциях протеста, которые начались в конце ноября 2024 года в Грузии Диана Исакова не участвовала из соображений собственной безопасности. Диана отмечает, что приостановила и свою оппозиционную политическую активность:

«То, что я сейчас начала высказывать, или собираюсь высказывать, все эти идеи у меня были уже год–полтора, но я держала их внутри, потому что не чувствовала себя свободной и в безопасности, чтобы говорить в Грузии. Соответственно, на грузинские протесты я тоже не ходила, переживая, что если меня задержат, это приведет к большим проблемам — не дай бог, меня депортируют в Россию или случится что-то еще».

Молодая девушка, всю жизнь прожившая в России, проводит параллели между происходящим сегодня в стране и тем, что переживает современная Россия. По ее словам, сейчас грузинский народ постепенно начинает осознавать, насколько сложно противостоять диктатору.

Грузия переживает трудные времена, и ситуация будет только ухудшаться

«Когда ты не живешь в тоталитарном государстве, кажется, что что сложного — сместить президента, свергнуть его, бороться за свободу, отстаивать свои права и так далее. Я думаю, сейчас грузины понимают, насколько сложно бороться с тоталитарным государством, когда против тебя машина, у которой нет эмпатии и заботы о твоей судьбе. Им все равно, что ты говоришь. Им не сложно и не зазорно бросить тебя в тюрьму, избить, подавить силой. Бороться против такой машины только плакатами практически невозможно. Для этого нужны очень серьезные меры, а обычные люди, как правило, к ним внутренне не готовы. Они привыкли к обычной нормальной современной жизни и не готовы брать в руки дубины, условно говоря. Думаю, сейчас Грузия переживает трудные времена, и ситуация будет только ухудшаться».

К этому времени взгляды Дианы тоже претерпели изменения. Изначально ее проект «Сила любви» был посвящен пацифизму, антивоенному активизму и помощи пострадавшим. Однако смерть Алексея Навального в колонии в феврале 2024 года стала для нее переломным моментом. Диана пришла к выводу, что российской оппозиции нужна реальная сила — объединение, способное противостоять Путину не только словами, но и действиями.

«Я поняла, что больше не верю в те идеи, в которые верила изначально, высказываясь против войны в начале 2022 года и когда приехала сюда. Сейчас у меня другие идеи. Конечно, я по-прежнему верю в демократию, гуманность и все такое. Но я считаю, что наша оппозиция должна стать мощной альтернативной силой, которая сможет противостоять Путину. Эта сила должна быть гармоничной. Философская часть оппозиции, политики, которые ведут YouTube-каналы, читают лекции — их бесконечное количество. Их слишком много, а реальных действий слишком мало. Например, вооруженные формирования вроде Легиона «Свобода России» в нашем оппозиционном обществе достаточно дискредитированы, хотя это люди, готовые делать реальные дела. И именно такие действия способны реально противостоять диктатуре. Просто ведя разговоры на YouTube, ничего изменить невозможно».

Легион «Свобода России» (ЛСР) — это воинское формирование, созданное из российских военнопленных и добровольцев, которое находится в составе Вооруженных сил Украины.

Диана считает, что необходимо создать альтернативное онлайн-государство, где среди иммигрантов можно было бы проводить выборы и выбирать лидера — президента или парламентскую власть. По её мнению, оппозиция должна объединиться на этой платформе, привлечь собственные вооружённые формирования, такие как Легион, и таким образом сформировать альтернативную онлайн-силу.

«И тогда мы сможем противостоять Путину и предпринимать конкретные действия. За эти три года я увидела, что наша оппозиция крайне беспомощна: она не смогла помешать войне и ничего не сделала для своих людей, для таких, как я, для самих оппозиционеров. При слабом оппозиционном сообществе и практически отсутствующей верхушке число активных оппозиционеров сокращается. Люди внутри себя против войны, против Путина, но они не готовы действовать. Они сдаются, принимают реальность, где Путин сильнее, и считают, что ничего с этим нельзя сделать».

С этими идеями Диана вместе с другом-правозащитником отправилась во Францию. По ее словам, это единственное безопасное место для российского оппозиционера. Однако реальность оказалась иной: для мигрантов здесь не было никаких условий. Целую неделю ей пришлось жить в палатке в поле под Парижем.

«Дело в том, что весь месяц мы до приезда просили у разных оппозиционных социальных организаций, которые выделяют деньги, в том числе на переезд оппозиционеров, которым угрожает опасность. Мы были уверены, что нам что-то выделят. Мы просили 1000-2000 долларов и жилье на первое время. Нам давали короткий отказ, кто-то просто не отвечал. Это было настолько отвратительно и мерзко. Здесь для российского мигранта нет ничего», — рассказывала она в своем Instagram.

Диане вместе с ее другом удалось попасть под опеку французских социальных служб, и они переехали в Нормандию, в социальное жилье для тех, кто подал запрос на политическое убежище во Франции.

За все это время ее отец ни разу не выходил с ней на контакт. Единственный раз Диана сама написала ему — отправила новость о деле Артема Камардина, знакомого семьи, поэта, участника «Маяковского дела», которого осудили за чтение антивоенных стихов на семь лет:

«Он — муж моей подруги. Я безумно переживала эту ситуацию и отправила отцу сообщение со ссылкой на эту новость. И написала ему [отцу] — вот, что с ней делают твои единомышленники. Но он мне ничего не ответил».

