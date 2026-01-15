СГБ Грузии начала расследование по факту публикации подробностей соглашения с «Газпромом»

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) возбудила уголовное дело по фактам «саботажа и несанкционированного проникновения в компьютерную систему». Расследование начато для выяснения причин публикации на сайте Администрации правительства и последующего распространения в СМИ засекреченного приложения к договору, заключённому с российским «Газпромом».

«На сайте Администрации правительства предположительно была осуществлена кибератака и проведены определённые манипуляции, целью которых было нанесение ущерба государственным интересам Грузии путём распространения недостоверной информации в публичном пространстве, в том числе с возможными вредоносными политическими и экономическими последствиями для страны», – говорится в заявлении СГБ.

25 декабря прошлого года на сайте Администрации правительства Грузии было опубликовано распоряжение о договоре с «Газпромом». К документу прилагалась информация о ценах, несмотря на то что детали соглашения являлись коммерческой тайной.

О публикации документа стало известно из анонса одной из передач телекомпании «Формула», позже об этом написало издание bm.ge (Business Media).

Через несколько часов распоряжение № 2212 было удалено с сайта правительства, а СМИ внесли исправления в свои новости. Издание bm.ge отметило, что «исходя из государственных интересов редакция приняла решение удалить распоряжение».

Стороны не называют стоимость поставляемого в Грузию топлива. Однако, согласно данным Регулирующей комиссии энергетики Грузии и отчётам «Газпрома», Грузия платила за российский природный газ 185 долларов за 1 000 кубометров.

Ранее в телеграм-канале российской государственной компании было опубликовано сообщение, согласно которому в 2025 году «Газпром» увеличил поставки газа в Грузию на 40,4%.