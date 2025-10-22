«Задержан человек, связанный с Лилуашвили» – прокуратура

Прокуратура Грузии объявила о задержании Кобы Хундадзе – человека, связанного с бывшим главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили. По данным прокуратуры, у него дома изъяли 1 319 300 долларов США, разложенных по 94 конвертам. Следствием установлено, что обвиняемый, с целью придания законного вида имуществу, полученному в особо крупном размере незаконным путем, разработал многоэтапную преступную схему, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Джарджи Циклаури.

«В рамках её реализации он приобрел в Тбилиси земельные участки и инвестировал средства неустановленного происхождения в уставный капитал собственной компании и основанных с её участием товариществ. Этими действиями незаконное имущество было вовлечено в легальную экономическую деятельность, а посредством многочисленных сделок с недвижимостью были осуществлены сокрытие и маскировка истинного характера, источника происхождения и права собственности на незаконно приобретённые активы», — заявили в прокуратуре.

В отношении Кобы Хундадзе возбуждено дело по статье «отмывание денег» — часть 3 статьи 194 Уголовного кодекса, легализация незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

На брифинге в ведомстве сообщили, что в рамках продолжающихся дел расследование проводится ещё на 11 объектах.

Из банковских сейфов Михаила Чохели, связанного с бывшим генеральным прокурором Отаром Парцхаладзе, и его семьи также изъято 2 904 900 долларов США.

Напомним, несколько дней назад в СГБ сообщили, что в результате обысков, проведённых в домах бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц и других бывших чиновников, изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными.

По данным ведомства, помимо наличных денег, во время обысков были обнаружены и изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация объёмом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

Сотрудники следственных подразделений СГБ и Генеральной прокуратуры Грузии «изучают изъятые документы и электронные устройства, а также устанавливают происхождение найденных денежных средств». После завершения анализа будет принято решение о дальнейших следственных действиях и возможных правовых шагах в отношении упомянутых лиц, сообщили на брифинге, заявили в СГБ.