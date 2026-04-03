Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили встретился в Тбилиси с делегацией парламентариев Молдовы, в состав которой входят пророссийские политики, в том числе экс-президент страны Игорь Додон.

Согласно пресс-релизу грузинского парламента, на встрече «было подчёркнуто, что в условиях сложной геополитической реальности диалог и взаимная поддержка между Грузией и Молдовой приобретают особое значение»; а гости заявили, что «грузинские власти на протяжении многих лет — в условиях турбулентной международной обстановки — проводят политику, направленную на защиту национальных интересов и ценностей страны».

Стороны также отметили важность развития межчеловеческих контактов, в том числе в сфере туризма, чему способствуют и прямые авиарейсы между двумя странами. Папуашвили рассказал о законодательной деятельности парламента и достигнутых результатах, а также подтвердил готовность продолжать диалог с молдавской стороной.

О встрече с председателем грузинского парламента написал в социальных сетях и сам Додон. По его словам, стороны обсудили состояние двусторонних отношений и подтвердили заинтересованность в их дальнейшем развитии — прежде всего через активизацию межпарламентского взаимодействия и расширение форматов сотрудничества.

«Грузия в последние годы проводит последовательную политику по защите национальных интересов и сохранению традиционных ценностей, что служит хорошим примером и для Республики Молдова», — заявил Додон.

По его мнению, в нынешних геополитических условиях страна демонстрирует устойчивый экономический рост — во многом благодаря самостоятельной экономической политике и взвешенным решениям, включая отказ от присоединения к санкциям.

Додон и ранее неоднократно хвалил политику «Грузинской мечты».

Грузия и Молдова, как и Украина, подали заявки на вступление в Евросоюз, однако Кишинёв на этом пути значительно опережает Тбилиси. В ответ на политику «Грузинской мечты» и «откат демократии» ЕС приостановил переговоры с Грузией о евроинтеграции. 28 ноября 2024 года правящая партия объявила, что не будет поднимать вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС вплоть до конца 2028 года.