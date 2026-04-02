Грузинская общественность, возможно, с опозданием узнала бы о визите в Тбилиси экс-президента Молдовы, лидера пророссийской «Партии социалистов» Игоря Додона – в правящей «Грузинской мечте» о первом заседании межпарламентских групп дружбы не распространялись. В отличие от прежних громких критических заявлений в адрес действующего президента Молдовы Майи Санду. Оппоненты грузинских властей обратили внимание и на то обстоятельство, что делегация Додона прибыла в Тбилиси из Москвы, к тому же проигнорировав парламентское заседание у себя на родине. А на нем сегодня в окончательном чтении были приняты законы о денонсации трех соглашений, лежащих в основе членства страны в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

«Молдавская делегация сама связалась с нами, запросила встречу, - отбивался от журналиста ТВ Пирвели депутат «Грузинской мечты» Иско Дасени. Он, как глава грузинской группы дружбы с молдавским парламентом был главным хозяином встречи. Об этой встрече грузинские СМИ узнали от экс-президента Молдовы, пророссийского политика Игоря Додона, который активно анонсировал свой предстоящий визит в Тбилиси. Он же сообщил и составе делегации. В нее вошли: депутаты от «Социалистической партии» Богдан Цырдя и Петру Бурдужа, председатель фракции «Демократия дома» Василе Костюк и вице-президент фракции «Альтернатива» Ольга Урсу. Все три партии находятся в оппозиции к правительству Молдовы.

Стороны обсудили существующие отношения между двумя странами и перспективы углубления сотрудничества между парламентами Грузии и Молдовы, в том числе в формате групп дружбы. С грузинской стороны, кроме Иско Дасени, представляют также депутаты от правящей партии Мариам Лашхи и Гиа Бенашвили.

«Важно, что делегация парламента Республики Молдова посещает Грузию. Я уверен, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению отношений между двумя странами», — заявил после встречи Иско Дасени. Его слова цитируются пресс-службой парламента.

Традиционного совместного брифинга или общения с представителями СМИ после встречи не было. Лишь журналисту ТВ Пирвели удалось перехватить в коридоре парламента депутата Дасени. Он явно не был этому рад, как и вопросу - почему пророссийский молдавский коллега Игорь Додон приехал в Тбилиси из Москвы.

«Это не имеет значения. Главное другое, - уклончиво отвечал на вопросы грузинский депутат Иско Дасени, - Молдова и мы, обе страны настроены проевропейски. Мы обменяемся заявлениями по этому поводу».

Чем привлекла внимание Додона Грузия, точнее - ее правящая партия, политик рассказал до приезда в Грузию в одном интервью, которое он сам разместил в соцсети.

«Ребята, надо с Москвой общаться, диалог нужен, - говорит в этом интервью Игорь Додо. - Почему-то грузины это могут себе позволить. Кстати, на следующей неделе у нас состоится визит в Грузию», - сообщил Додон и перечислил другие вопросы, ответы на которые он надеется получить в Тбилиси.

«Почему грузины себе позволили отношения с Россией, хотя они были более натянутые?», - спросил Додон.

«У них нет дипломатических отношений», - уточнил журналист.

«У них вообще там ничего нет. Но они не присоединились к санкциям, и они на этом заработали. У них рост экономики 10%. 10,5% в среднем, начиная с 2022 года. То есть они использовали ситуацию в своих интересах. Почему мы не могли это сделать? Вот в этом вопрос», - заявил Игорь Додон.

Оппоненты грузинских властей такую дружбу с молдавской пророссийской оппозицией встретили с возмущением, ведь все последнее время «Грузинская мечта» критикуют президента Молдовы Майю Санду за ее стремление ввести свою страну в ЕС. Обвиняют грузинские власти и руководство ЕС в предвзятости, напоминая, что к Украине и Молдове они относятся благосклонно, а к Грузии враждебно. Не раз можно было услышать, в том числе и от премьера Ираклия Кобахидзе, вопрос о том, как можно считать Молдову идущей впереди Грузии по дороге в ЕС, когда она еще остается членом СНГ.

А после того, как президент Санду в одном из интервью сказала, что лично не была бы против проведения референдума о присоединении Молдовы к Румынии, «Грузинская мечта» ее объявила предателем родины с которой никак нельзя брать пример.

«Маленькая политическая месть президенту Майе Санду»

Бывший заместитель главы Совбеза, эксперт грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Теона Акубардия визит Додона восприняла как доказательство пророссийской политики «Грузинской мечты»:

«То, что мы сегодня видели в парламенте Грузии, и об этом мы узнали от самого Додона, а не от Грузинской мечты», свидетельствует о пророссийской ориентации грузинских властей. Это не удивительно, просто новость в том, что «Грузинская мечта» еще более четко стала идти в этом направлении. Вместе с Молдовой и Украиной Грузия входила в ассоциированное трио для вхождения в ЕС. Мы вместе шли к Европе. А сегодня, когда молдавский парламент окончательно проголосовал за выход из СНГ, Тбилиси принимает приехавшего из Москвы пророссийского политика, который всеми силами чинит препятствия Майе Санду и ее партии «Действие и солидарность» в процессе интеграции в ЕС. Все это указывает на то, что «Грузинская мечта» из-за всех сил старается собрать вокруг себя авторитарные и пророссийские силы».

Эти усилия, продолжает Теона Акубардия, правящая сила предпринимает не только в Грузии, но и в Европе. Она возмущена тем, что в Страсбурге на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы представители «Грузинской мечты» присоединились к политической семье «Патриоты за Европу». Этот альянс состоит из представителей национал-консервативных, правопопулистских и евроскептических партии во главе с венгерским премьером Виктором Орбаном и французским оппозиционером Мари Ле Пен.

Возмутило грузинских наблюдателей и представителей прозападных сил и то обстоятельство, что если бы не восемь членов «Грузинской мечты», эта политическая группа не была бы сформирована - нужно было 28 человек.

«И получилось так, что «Грузинская мечта» способствовала формированию на съезде политической группы, выступающей против расширения ЕС!», - пишет из Страсбурга Тамар Нуцубидзе, главный редактор медиаплатформы Евроскоп.

Возможно, таким альянсом с ультраправыми политиками в СЕ представители правящей силы попытались накануне противостоять принятию критической резолюции по Грузии с 97 голосами «за» и 12 «против» (8 – воздержались).

В резолюции Конгресс призывает власти вернутся к политическому диалогу, снизить поляризацию, отменить всё законодательство, нарушающее права человека, воздержаться от действий, которые могут ещё больше затруднить работу гражданского общества и СМИ или подорвать основы местной демократии; провести тщательное расследование сообщений о насилии, особенно в отношении задержанных и протестующих, а также освободить задержанных журналистов и политических лидеров.

«Грузинская мечта» пытается наладить отношения и с другими ультраправыми политическими силами в других европейских странах, в том числе Германии, - говорит специалист по международным отношениям, основатель Института «Европа — Грузия» Георгий Мелашвили. «Неважно в какой стране, главное, чтобы эти партии были пророссийские», - добавляет он, называя визит делегации Игоря Додона в Тбилиси ожидаемым, но печальным фактом.

«Потому что в то время, когда парламент Республики Молдова решил оставить содружество независимых государств - СНГ, в Грузию приезжает делегация из пророссийских молдавских сил. Вот это, я бы сказал, довольно трагично и это довольно цинично со стороны «Грузинской мечты». Безусловно, отношение «Грузинской мечты» и госпожи Санду [Майя - президент Молдовы] играет здесь далеко не последнюю роль. Я думаю, «Грузинская мечта» завидует Майе Санду, потому что они видят, как смогла Санду наладить отношения Молдовы с Западом. И, разумеется, можно сказать, что это такая маленькая месть: раз отношения между президентом Санду и «Грузинской мечтой» плохие, мы будем поддерживать все пророссийские элементы в Республике Молдова». С этой точки зрения это очень циничная политика, которая противоречит национальным интересам Грузии, потому что фактически это демарш по отношению к официальному Кишиневу. И я думаю, это будет воспринято в Кишиневе как демарш, как крайне недружественный шаг. И шаг по отношению к тем силам, которые пытались оторвать Молдову от Запада и вернуть ее обратно на российскую орбиту», - говорит Георгий Мелашвили.

Сколько дней продлится визит молдавской делегации, пока не известно. Как сообщает Игорь Додон на своей странице в соцсети, в рамках этого визита также предусмотрены встречи с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили и с представителями всех парламентских фракций.

