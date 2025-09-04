В Молдове прокремлёвский оппозиционер желает стране «участь Грузии»

Экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов и прокремлёвский политик Игорь Додон прокомментировал заявление президента Румынии Никушора Дана. Румынский лидер подчеркнул, что ситуация в Грузии наглядно демонстрирует, чего следует ожидать Молдове в случае прихода к власти пророссийских сил. Дан отметил, что Москва, стремясь повлиять на исход выборов в Молдове, пытается помешать европейскому пути страны.

«Молдова и Грузия шли по одному пути, а теперь вы видите, что Грузия решила четыре года не упоминать Европейский союз. Очевидно, Россия не хочет видеть Молдову в ЕС, и вся эта атака, которая даже сильнее, чем на прошлогодних выборах, о чём заявляют наши институты, является попыткой заблокировать доступ Республики Молдова в Европейский союз», – сказал Никушор Дан.

В ответ Додон написал в Facebook, что «участь Грузии» «скорее выглядит как завистливая мечта, а не угроза».

«В 2024 году рост ВВП Грузии составил 9,5%. В первом квартале этого года – 9,8%. А в Молдове в прошлом году – всего 0,1%. Инфляция в июле 2025 года: Грузия – 4,3%, Молдова – 7,9%. По данным отчёта Европейской комиссии Good Governance Report 2025, Грузия достигла лучших показателей за всю историю наблюдений и установила рекорд по инвестиционной привлекательности, опередив даже ряд стран ЕС. В Молдове же – низкий уровень инвестиций и отток капитала. Так кого же действительно «пугают» подобными заявлениями? Грузия при всей критике извне демонстрирует устойчивость, рост и доверие инвесторов. А Молдова под управлением PAS не просто топчется на месте, а стремительно катится в экономическую и социальную пропасть», – заявил Додон.

Представители «Грузинской мечты» регулярно подчёркивают, что Грузия опережает Молдову по экономическим показателям. Экономика Молдовы за последние годы действительно пострадала от войны в Украине, энергетического кризиса и утраты внешних рынков. В то же время Грузию обвиняют в том, что она сумела использовать войну в собственных интересах, усилив роль транзитного узла.

Президент Молдовы Майя Санду ранее обвинила Россию в подготовке масштабного вмешательства в парламентские выборы, которые пройдут 28 сентября. По её словам, Кремль намерен использовать различные методы, включая поддержку пророссийских сил, организацию уличных протестов с подкупом их участников, атаки на государственные учреждения, подкуп избирателей и интернет-кампании.

Санду также предупредила, что, по её данным, Россия поддерживает не только явно пророссийские силы, но и некоторых оппозиционных кандидатов, позиционирующих себя как независимые и проевропейские, но выступающих против действующей власти. Цель – смена правительства по итогам выборов.

Согласно опросам общественного мнения, правящая «Партия действия и солидарности» сохраняет лидерство перед выборами. Ведущие оппозиционные силы во главе с Игорем Додоном объявили о создании альянса, выступающего, в частности, за «нормализацию» отношений с Россией и против прозападной ориентации страны. Ещё один оппозиционный блок под названием «Победа», связанный с заочно осуждённым в Молдове бизнесменом Иланом Шором, имеющим российское гражданство, не был допущен избиркомом до выборов.