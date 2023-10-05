Шамба: нахождение в Абхазии подразделений РФ – гарантия безопасности

Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба прокомментировал заявление абхазского лидера Аслана Бжания, согласно которому в Очамчирском районе появится пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ.

«Эта договоренность достигнута не сегодня, это еще на предыдущих совместных встречах было принято решение, и сейчас, на этой встрече, президент подтвердил, что мы поддерживаем такое решение», – сказал Шамба изданию «Апсны.Иахьа».

По словам Шамба, для Абхазии это – выполнение союзнических договоров с Российской Федерацией.

«В нахождении в Абхазии российских сухопутных, морских и других подразделений мы видим гарантии нашей безопасности. По договору, который у нас есть, мы в случае агрессии можем рассчитывать на поддержку нашего союзника и стратегического партнера. Это прямо записано в подписанном нами договоре», – сказал Сергей Шамба.