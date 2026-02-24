СМИ выяснили, что двое фигурантов «отмывания века» в Грузии — на свободе

С момента задержаний по резонансному делу об отмывании денег прошло пять месяцев. В Тбилисском городском суде начинается стадия рассмотрения по существу дела Кахи Которaшвили, обвиняемого в незаконной легализации более 600 млн долларов США. Следующее заседание назначено на 19 марта.

Адвокат обвиняемого Эдишер Карчава в беседе с BM.ge сообщил, что сторона защиты добивается заключения процессуального соглашения, однако договорённость с обвинением пока не достигнута.

Ранее общественности была известна личность второго фигуранта дела — Эльдара Гусейнова. Между тем выяснилось, что по делу был задержан ещё один человек. По информации Карчава, оба они уже освобождены прокуратурой на основании процессуального соглашения.

«Это азербайджанцы, проживающие в Грузии. В нашем деле их двое, и обоим оформили условное наказание — они на свободе. Их дело завершили и отпустили», — заявил адвокат.

По утверждению Карчава, Которaшвили занимался лишь конвертацией валюты, а все операции были прозрачными и представляли собой «обычный оборот».

«Люди приходили в обычном порядке, приносили деньги, обменивали у нас, и никакой организованной группы не было. Это было обычное разменивание», — сказал он.

По версии следствия, ранее озвученной прокурором на первом судебном заседании, участники преступной группы незаконно ввезли из Азербайджана в Грузию 59 млрд российских рублей, которые затем были конвертированы в 624 млн долларов и 35 млн евро.

В прокуратуре утверждают, что Каха Которaшвили действовал совместно с Эльдаром Гусейновым, а их целью было сокрытие источника происхождения денежных средств.

Прокуратура Грузии совместно со Службой государственной безопасности задержала Которaшвили 16 сентября 2025 года по обвинению в легализации незаконных доходов на сумму 624 млн долларов США и 35 млн евро. Утверждалось, что обвиняемый, прикрываясь деятельностью принадлежащего ему обменного пункта, лицензированного Национальным банком, умышленно игнорировал требования закона «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма» и создал незаконную сеть по сбору средств неустановленного происхождения, их конвертации и введению в легальный оборот.

Сам Каха Которaшвили воспользовался правом хранить молчание. При избрании меры пресечения его адвокат подчёркивал, что расследование длилось более года и, несмотря на возникшие к обвиняемому вопросы ещё в октябре 2024 года, Которaшвили не предпринимал попыток скрыться.

Компании Кахи Которaшвили Национальный банк Грузии оштрафовал лишь в конце декабря 2025 года на 210 000 лари.