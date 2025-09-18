В Грузии отмыли рекордное для страны количество денег — около 665 млн долларов. 16 сентября прокуратура сообщила о задержании человека, который через обменный пункт легализовал незаконные доходы: 624 млн долларов и 35 млн евро. По версии следствия, схема работала два года — с 2022 по 2024-й. Расследование оставило больше вопросов, чем ответов.

Больше, чем военный бюджет Грузии

Если перевести 35 миллионов евро в доллары, то общий масштаб схемы в Грузии составил 665 миллионов долларов. Если эти деньги отмывались равномерно каждый день в течение трех лет (до 2025 года), выходит около 607 тысяч долларов в день или примерно 1,6 млн лари.

Чтобы лучше представить размер этой суммы, грузинская служба Радио Свобода привела несколько сравнений:

Человек с зарплатой 1000 долларов в месяц копил бы 665 млн целых 665 тысяч лет, при условии, что он не тратил бы ни цента.

При средней зарплате в Грузии — 819 долларов (2212 лари) — пришлось бы работать 812 тысяч лет.

Чтобы накопить такую сумму за 50 лет, нужно зарабатывать около 13,3 млн долларов в год, то есть 1,1 млн в месяц.

Эта сумма всего в четыре раза меньше состояния самого богатого человека Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, которое Forbes оценивает в 2,7 млрд долларов.

В лари (1,8 млрд) это даже больше, чем военный бюджет Грузии на 2025 год (1,73 млрд лари).

Для сравнения: в сериале «Озарк» главный герой Марти Берд должен был отмыть почти 8 млн долларов за три месяца и для него это была гигантская сумма. Но на фоне 665 миллионов — буквально капля в море.

Схема отмывания

По версии прокуратуры, задержанный владел официальным валютным обменным пунктом, лицензированным Национальным банком (в Грузии их около 720). В 2022 году, как утверждает следствие, он вместе с другими участниками (прокуратура говорит о групповом характере преступления) наладил крупную схему отмывания денег.

Иностранную валюту «неясного происхождения» ввозили в страну из соседних государств в обход таможни. Для этого использовали транспорт с тайниками. Деньги доставляли в обменный пункт обвиняемого. Дальше начинался сам процесс «отмывания»: на протяжении трех лет деньги вносились задержанным в банки как «законная прибыль» от валютных операций; банкам показывали поддельные документы о происхождении средств; затем средства переводились на счета других людей, обменивались, вкладывались в различные активы. Так незаконные деньги постепенно превращались в легальные и попадали в экономику.

Дело в рублях и безопасности

В ходе суда выяснилось, что речь шла вовсе не о долларах, а о незаконном ввозе российских рублей из Азербайджана. Уже потом их конвертировали в доллары. По данным обвинения, группа участников ввезла 59 млрд рублей, которые после обмена превратились в 624 млн долларов и 35 млн евро.

Чтобы понять масштаб: если бы эти деньги были в купюрах по 5000 рублей, их общий вес составил бы примерно 12 тонн. Это вызывает сомнения — как вообще такие объемы могли тайно перевезти через границу на транспорте.

Основатель образовательного исследовательского центра кибербезопасности CYSEC Андро Гоциридзе отмечает: если действительно такие суммы наличных попали в Грузию без ведома властей, это прямой удар по системе безопасности страны.

«Дело не только в размере суммы, но и в том, что наличные такого объема имеют определенную массу и объем, которые необходимо нелегально ввезти на территорию Грузии — страну с одной из самых охраняемых таможенных и государственных границ. Если это действительно произошло, это говорит о низком уровне безопасности в стране. Это настораживает, поскольку отмывание денег и нелегальный трансфер наличных через границу — это не просто экономическое преступление, но и вопрос, тесно связанный с антитеррористической системой Грузии и борьбой с организованной преступностью. Отмывание денег напрямую связано с международными преступлениями», — говорит Гоциридзе «Эху Кавказа».

Эксперт отмечает, что за всем этим должны следить Национальный банк, таможенная служба, Служба госбезопасности и другие структуры Грузии. Если такая схема действительно работала, это, по его словам, серьезный сигнал о том, что система безопасности Грузии дала большой сбой и нуждается в срочном реформировании.

Что говорят ответственные?

На период совершения преступления Национальным банком Грузии (НБГ) руководили Коба Гвенетадзе (2016–2023 гг.) и бывший министр экономики Натия Турнава (и.о. президента с июня 2023 года).

17 сентября Нацбанк заявил, что активно сотрудничал со следствием, по запросу правоохранительных органов предоставлял все необходимые материалы и проводил надзорные меры. Банк подчеркнул, что продолжает контролировать валютные пункты, следит за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и международными санкциями.

По версии прокуратуры, раскрытие схемы стало результатом совместной работы двух ведомств — прокуратуры и СГБ. За период совершения преступления главы этих госструктур неоднократно менялись. В мае 2024-го с должности генпрокурора по состоянию здоровья ушел Ираклий Шотадзе, его сменил Георгий Габиташвили, находящийся под санкциями Великобритании, но в июне 2025 года и он был заменен.

Что касается СГБ, то в этот период ведомство возглавлял Григол Лилуашвили. но после отставки его заменил Анри Оханашвили, который пробыл на посту всего пять месяцев. Его в свою очередь заменил лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. В период совершения преступления премьер-министром Грузии был Ираклий Гарибашвили.

Возможные участники преступления

Сначала прокуратура не называла имя задержанного, что породило подозрения о причастности бывших чиновников партии «Грузинская мечта». В ведомстве позже уточнили, что речь идет о «неизвестном общественности человеке». Позже стало известно, что задержанным оказался 49-летний Каха Которашвили, владелец компании «Фин». По данным «ТВ Пирвели», он владеет 90% компании, 10% принадлежит Вахтангу Которашвили. Согласно открытым источникам, в 2022–2024 годах на имя Кахи не оформлялась новая недвижимость, а обменный пункт компании сейчас закрыт.

На суде также было названо имя Эльдара Хусейнова, который, как утверждается, действовал совместно с Которашвили. Сколько еще есть соучастников - неизвестно. Неизвестным остается и то, кто был организатором, а кто — исполнителем.

Тбилисский городской суд назначил Кахе Которашвили заключение под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Он продолжает пользоваться правом на молчание. Его адвокат Эдишер Карчава сообщил, что дело о легализации средств было возбуждено год назад. Вопросы к подзащитному, по его словам, появились еще в октябре прошлого года, но он не пытался скрыться и сотрудничал со следствием. До ареста Которашвили его валютный пункт работал в обычном режиме.

Бывший глава Нацбанка и экс-депутат от оппозиции Роман Гоциридзе отмечает, что публичное оглашение дела произошло почти через год после начала расследования, что может указывать на политическую подоплеку.

«По всей видимости, его обманули, вынудили сотрудничать и арестовали. Скандальное огласке этого дела понадобилось почти через год. Ранее, судя по всему, не планировалось делать его публичным, что вызывает подозрение: возможно, на эти деньги кто-то пытался «встряхнуть» власть», — пишет Роман Гоциридзе в Facebook.

Политические спекуляции

«Грузинская мечта» попыталась связать дело о 665 миллионах долларов с выборами 2025 года. Член партии «Сила народа», аффилированной с «Грузинской мечтой» Зураб Кадагидзе заявил, что крупные суммы наличных могли понадобиться НПО, финансируемым фондом Сороса, за несколько недель до выборов, для готовящейся дестабилизации. Однако официально прокуратура не подтверждает связь схемы с НПО.

Второе предположение — «изгнанные» из «Грузинской мечты». Этот термин ввел премьер-министр Ираклий Кобахидзе по отношению к своим бывшим соратникам, намекая на их связи с оппозицией, но не называя конкретных имен.

На фоне этих заявлений оппозиционные СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможные уголовные преследования бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-премьера Ираклия Гарибашвили. Члены партии пока не дают четких ответов, не подтверждая и не отрицая такие версии.

Роман Гоциридзе предполагает, что об этих преступных фактах в верхних эшелонах власти знали:

«У них, конечно, были покровители, но история стала известна почти через год. Это уже нужно рассматривать в контексте внутриклановой борьбы (в плане начала репрессий против правительства Гарибашвили). <...>. Почему именно к этой одной личности или группе применили меры? Почему раскрыли именно сейчас, когда схему использовали более трех лет? Это знает только Иванишвили. Этот факт связан с внутриклановыми разборками «Мечты», — пишет он в Facebook.

Считается, что в «Грузинской мечте» существуют два клана во главе с нынешним премьером Ираклием Кобахидзе и экс-премьером Ираклием Гарибашвили.

Андро Гоциридзе считает, что схема отмывания денег, которая действовала не один год, вряд ли была неизвестна политической структуре. По его словам, грузинская система безопасности обладает современным оборудованием, детекторами, эффективной таможенной и банковской системой мониторинга, подключенной к международной сети. Такие инструменты позволяли бы выявить подобные нарушения сразу, на границе или в банках, а крупные финансовые операции обязательно попали бы в поле зрения спецслужб.

«Раз этого не произошло, мы можем сомневаться, что дело решалось на политическом уровне. Сейчас появляются намеки на это со стороны официального Тбилиси. Вероятно, были вовлечены предыдущие руководители спецслужб или партийные структуры. Настораживает, что эти лазейки в системе грузинской государственной безопасности появляются из-за политизации спецслужб и системы безопасности в целом. При этом грузинская система, тесно сотрудничающая с западными спецслужбами в региональном контексте, имела все возможности, чтобы таких лазеек просто не допустить», — говорит Гоциридзе.

Он подчеркивает, что если у дела будет политический интерес, то он наверняка приведет к кому-то из бывших руководителей.

«Видите ли, сам факт этого может и не указывать напрямую [на внутриклановую борьбу], но важно рассматривать контекст. Если проанализировать ситуацию в Грузии и все мероприятия, проводимые группировкой, которая сейчас возглавляет правящую партию, против прежнего руководства, можно предположить, что наверняка вскроются имена некоторых руководителей. Еще раз хочу подчеркнуть: мне трудно поверить, что система оказалась в таком положении сама по себе, ведь 10 лет назад система таких лазеек бы не допустила».

