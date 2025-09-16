Грузинская прокуратура заявила о задержании подозреваемого в отмывании более 600 млн долларов

Грузинская прокуратура сообщила, что совместно со Службой государственной безопасности выявила схему отмывания незаконных доходов на «беспрецедентную сумму» – 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро.

По этому делу задержан один человек, однако его личность не раскрывается.

По данным следствия, обвиняемый использовал принадлежащий ему валютный обменный пункт, действовавший с разрешения Национального банка, для легализации средств сомнительного происхождения. Под видом законной деятельности он создал сеть по сбору и конвертации крупных сумм наличных.

Следствие утверждает, что члены преступной группы, действовавшие по предварительному сговору с задержанным, систематически ввозили в Грузию иностранную валюту из соседних стран, минуя таможенные процедуры и используя специально оборудованные тайники в автомобилях. Эти средства затем доставлялись в обменный пункт.

Собранные суммы, по версии прокуратуры, обвиняемый вносил в банки, представляя их как доход от валютных операций и предоставляя ложные данные об их происхождении. После конвертации деньги направлялись на сделки с имуществом, передачу другим лицам и вовлечение в легальный экономический оборот.

По информации прокуратуры, в ходе расследования изъяты крупные суммы наличных. Ведомство намерено провести правовые процедуры для конфискации незаконных средств и активов в пользу государства.

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время прокуратура обратится в суд с ходатайством о его аресте.

Ранее по аналогичным делам в Грузии уже были осуждены семь человек, у которых по решению суда конфискованы активы на сумму около 13 миллионов лари, заявил представитель ведомства на брифинге.

На данный момент никаких дополнительных деталей в связи с делом прокуратура не обнародовала. Информация о личности задержанного отсутствует и в грузинских СМИ.