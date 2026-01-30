Сотрудника абхазского МВД отстранили после инцидента с избиением

В МВД самопровозглашённой республики Абхазия подтвердили, что сотрудник ведомства применил физическую силу в отношении одного из пассажиров задерживаемого автотранспортного средства.

Первоначально информацию об инциденте распространило издание «Аиашара». В публикации утверждалось, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в Гульрипшском районе задержали и избили троих граждан, которых ошибочно приняли за потребителей наркотических веществ. Сообщалось, что один из пострадавших был госпитализирован в тяжёлом состоянии, у него диагностирована трещина затылочной кости черепа.

По данным издания, родственники избитых граждан направились с претензиями в МВД. Указывалось, что глава ведомства якобы разрешил родственникам «разобраться по-абхазски» с сотрудником по фамилии Мичба. При этом, как отмечалось, конфликт на этом не был исчерпан.

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Астамур Пачалия заявил, что его сотрудники «не имеют даже косвенного отношения к избиению этих молодых людей».

«Мы сами узнали об этом из слухов. В момент происшествия я находился в аэропорту, и ни я, ни мои подчинённые не знали о случившемся», — подчеркнул он.

По словам Пачалия, в районе Республиканской больницы сотрудники управления проводили плановые мероприятия.

«Там их окружила и атаковала большая группа людей. Трое сотрудников — молодые ребята 23–24 лет — были избиты. Они не понимали причин нападения», — отметил глава управления.

В то же время в МВД сообщили что инцидент произошёл 26 января в ходе оперативно-профилактических мероприятий на посту ГАИ «Эшера». Автомобиль Mercedes не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции и проследовал в сторону Сухуми, где был остановлен на улице Гулия. При задержании транспортного средства одному из пассажиров были нанесены телесные повреждения в область лица оперуполномоченным по фамилии Мичба, заявили в МВД.

Ведомство сообщило о начале служебной проверки, проводимой по приказу вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, результаты которой будут направлены в органы прокуратуры.

На время проведения служебной проверки оперуполномоченный Мичба отстранён от занимаемой должности.