Партия «Грузинская мечта» продолжает продвигать законодательные поправки в Уголовный кодекс, с которыми вводится наказание в виде лишения свободы за «систематическое непризнание власти». Пользователи социальных сетей поделились с «Эхом Кавказа» своим мнением по поводу этой инициативы.

Как вы оцениваете инициативу «Грузинской мечты» запретить «систематическое непризнание власти»?

Сандро: «По моему мнению, эти люди готовят почву для того, чтобы править еще минимум 20 лет. Понятно, что в стране у них нулевая поддержка, особенно когда они сами себя разоблачили – показали, что все министры, которыми они так гордились, годами обкрадывали народ. Единственное, что может им помочь сохранить власть – это сила. Они возводят вокруг себя стену, которую, надеются, никто не сможет преодолеть. Ввели десятки законов, которые делают их неприкосновенными, а народ сделали рабами. Закон, с помощью которого они смогут арестовывать людей, не признающих их легитимность – это лишь часть плана по укреплению власти Иванишвили. Не думаю, что он стоит нашего внимания, люди не будут долго терпеть диктатуру, поэтому и обсуждать их ненормальные законы я больше не хочу».

Вано: «Считаю, что сегодня это логичное решение. Я думаю, что речь не идет о каких-то личных обидах, и что Кобахидзе и Каладзе сильно переживают по поводу того, что их легитимность не признает исчерпавшая все ресурсы оппозиция. Дело в том, что эти люди – представители «Нацдвижения», Саломе Зурабишвили, которой кажется, что она до сих пор президент, очень сильно портят имидж нашей страны, заявляя на международных площадках, что в Грузии правит нелегитимная власть. В стране и так тяжелое положение. У нас не лучшие отношения с Западом и приходится много работать над их налаживанием, но подобные заявления оппонентов властей еще больше осложнят работу».

Натали: «Для меня это прозвучало, как официальное непризнание собственной власти. То есть, если «Грузинская мечта» так уверенно победила в выборах и не фальсифицировала их, и их действительно поддерживает большинство граждан страны, то зачем им потребовалось признание, как утверждает Кобахидзе, пары сотен людей, которые собираются по вечерам на Руставели? Они планируют полностью отказаться от ЕС, поэтому проводят разные дебаты. Когда они окончательно и официально оформят договор с Москвой о том, что Грузия – это часть России, а не Европы, тогда против них взбунтуется весь народ. Они как раз к этому готовятся. Всё указывает именно на это».

Ника: «Единственное, что сейчас приходит на ум – это то, что в «Грузинской мечте», как мне кажется, решили освободить Грузию от грузин. Легитимность их власти признают только россияне и китайцы, остальная часть планеты, в том числе и наша страна, «Мечту» считают нелегитимной. Так вот, представьте страну, в которой все граждане будут сидеть в тюрьме, кроме россиян, китайцев и иранцев, которым эти власти с удовольствием раздадут гражданство и заменят ими коренных грузин. Не могу больше ничего сказать».

Кетеван: «Понравиться тут ничего не может – это очень плохо, когда власти приходится убеждать людей в своей легитимности. Я понимаю, что это делается для того, чтобы те, кто хочет навредить стране, не могли бы продолжать это делать с международных трибун, но можно было обойтись и без этого. В Евросоюзе заговорили об остановке безвизового режима, а США приостановили стратегическое партнерство из-за того, что распространители дезинформации пытаются показать, что власти в стране у нас нелегитимные. Но, думаю, что «Грузинской мечте» просто нужно было активнее работать с партнерами, а этот закон – он не нужен».

Тазо: «Это тяжелый вопрос! Все критикуют это решение, а я считаю, что это отличная статья. Благодаря этой инициативе весь мир увидит, как мало людей считают «Грузинскую мечту» легитимной партией власти. Когда 90% населения, благодаря этой статье, окажется за решеткой, а на свободе останутся лишь Иванишвили, Кобахидзе и остальные агенты ФСБ, тогда все поймут, что народ не избирал «коцев». Я считаю, что таким образом «Мечта» просто приближает свой конец, чем больше ограничительных законов она введет, тем больше недовольства вызовет у граждан и тем скорее власть в Грузии вернет себе народ».

Давид: «Я думаю, что ничего страшного в этом законе нет. Я сомневаюсь, что «Грузинская мечта» начнет арестовывать всех критиков. Пусть хоть тысячу таких законов примут, вряд ли кто-то сможет заставить замолчать недовольных грузин. К подобному прибегают только в странах с диктатурой, но бояться этого закона не стоит, ведь его придумали люди, которые сами боятся граждан собственной страны. Другое объяснение найти этому сложно – они просто хотят, чтобы всё было по их плану, но так не будет».

