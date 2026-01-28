Тамара Меаракишвили рассказала об обыске в доме её родителей

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили, выдворенная из самопровозглашенной республики Южная Осетия, заявила о давлении, которое оказывается на её пожилых родителей, проживающих в Ахалгори. По словам активистки, к ним пришли неизвестные, провели обыск и изъяли телефоны.

Меаракишвили обратилась за помощью к первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко – «куратору» югоосетинского направления в Кремле.

«Остановите этот беспредел. Всё, что с моими родителями, с моей семьёй случится или произойдёт, прошу винить во всём Алана Эдуардовича Гаглоева. Против меня он стал действовать потому, что я обнародовала коррупционные схемы, которые творят в нашем районе его чиновники. Все мои высказывания и факты основаны на результатах проверок Контрольно-счётной палаты как России, так и Южной Осетии», — заявила Меаракишвили.

Как стало известно «Эху Кавказа», силовики искали в доме родителей золото, а среди конфискованных вещей оказались старые фотонегативы. Кроме того, они интересовались местом работы дочери Меаракишвили, которая находится в Испании.

Ранее активистка сообщала, что состоянием здоровья её родителей неожиданно заинтересовались югоосетинские медики. Матери проверку скорая помощь провела на дому, а отца для обследования забрали прямо с улицы.

22 декабря 2025 года Меаракишвили задержали и обвинили в «шпионаже в пользу Грузии», а 31 декабря выдворили на территорию, контролируемую грузинскими властями, — несмотря на наличие югоосетинского гражданства. Активистка намерена продолжить правовую борьбу за право вернуться домой.

Югоосетинский лидер Алан Гаглоев признал, что задержание Меаракишвили было связано с её планами выйти на одиночный пикет в центре Цхинвали.