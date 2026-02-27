Телекомпания «Имеди» планирует создать собственный банк

Телекомпания «Имеди» сообщает о намерении создать банк. Как говорится в заявлении, опубликованном на странице этого СМИ, новые учредители холдинга «Имеди», при финансовой поддержке «преданных друзей» и спонсоров телекомпании, в кратчайшие сроки, «всего за несколько месяцев», создадут собственный банк под названием «Банк Имеди». Других подробностей по этой теме пока не разглашается.

«Несмотря на атаки в наш адрес с циничными аргументами и искусственно созданный ажиотаж, мы хотим сказать нашим зрителям, что у «Имеди» не будет никаких проблем, в том числе финансовых. У нас никогда не было трудностей с привлечением рекламы или инвестиций. Мы выражаем большую благодарность тем компаниям и организациям, которые в последние дни проявили солидарность с нами и подтвердили, что финансовая поддержка «Имеди» продолжится. В том числе несколько банков, несмотря на возможные сложности, выразили готовность оказывать телеканалу банковские услуги», - говорится в заявлении.

В телекомпании также заявляют, что без каких-либо задержек обеспечат выплату заработной платы всем сотрудникам, «к тому же уже увеличенной».

24 февраля, ровно через четыре года после начала войны в Украине, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании обновило список санкций, в который внесло финансовые санкции в отношении двух действующих в Грузии проправительственных телеканалов - «Имеди» и POSTV. В обоих случаях причиной их введения названа дезинформация:

«Они распространяют намеренно вводящую в заблуждение информацию о полномасштабном вторжении России в Украину, преимущественно среди аудитории, находящейся в Грузии – информацию, которая поддерживает или способствует политике либо действиям, направленным на дестабилизацию Украины, подрыв или угрозу её территориальной целостности, суверенитету или независимости».

По словам главы правительства «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, права телеканалов, попавших под санкции Великобритании, а также их журналистов будут «обеспечены».

Ранее в Министерство иностранных дел был вызван посол Великобритании Гарет Уорд. Его пригласила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, которая потребовала разъяснений, на каком основании были введены санкции.

После встречи с послом Бочоришвили отметила в комментарии СМИ, что «за 40 минут не услышала ни одного аргумента, который оправдывал бы решение Лондона относительно телеканалов «Имеди» и POSTV».