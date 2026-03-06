Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана безоговорочной капитуляции.
«Никакой сделки с Ираном не будет — только безоговорочная капитуляция!» – написал он в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, после того как власти Ирана капитулируют и выберут нового «великого и приемлемого» лидера, США и их партнеры будут «неустанно работать над тем, чтобы отвести Иран от края пропасти и сделать его экономику больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».
Днем ранее Трамп заявил изданию Axios о желании лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана. Он признал, что наиболее вероятным преемником убитого аятоллы Али Хаменеи является его сын Моджтаба Хаменеи, и заявил, что считает такой исход неприемлемым.
Американский президент добавил, что не хочет назначения лидера, который продолжит политику Али Хаменеи. «Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси [Родригес] в Венесуэле», — сказал Трамп.
Axios отмечает, что министр обороны США Пит Хегсет и другие официальные лица отрицают, что целью операции против Ирана является «смена режима» — вместо этого они говорят о задаче ослабить ракетный потенциал Ирана, его ядерную программу и военно-морские силы.
Исполняющим обязанности верховного лидера Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи был назначен богослов Алиреза Арафи. Он также является возможным кандидатом на должность верховного лидера Ирана вместе с внуком основателя исламской республики Хомейни Хасаном Хомейни.
- Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Трамп говорил, что цели этой войны – уничтожить военный потенциал Ирана и не допустить, чтобы Тегеран создал ядерное оружие. В Пентагоне заявили, что за шесть дней американские военные потопили более 30 иранских кораблей и уничтожили 60 процентов его пусковых установок, а количество баллистических ракетных атак Ирана сократилось на 90 процентов.
- Иран в ответ атакует Израиль и американскую инфраструктуру в странах Ближнего Востока. Под удары попадают гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.