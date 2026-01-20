Представитель синода ГПЦ, архиепископ Якоб Бодбийский (Иакобишвили) предложил властям пойти на переговоры с оппонентами и выразил готовность к посредничеству в этом процессе. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей социальных сетей, что они думают об этом.

Может ли церковь стать посредником в диалоге между властями и их оппонентами?

Валери: «Я не знаю, что сказать, я больше не верю в непредвзятость нашей церкви. Возможно, кто-то назовет меня безбожником, но это не так. Я человек верующий, просто меня иногда поражает - как люди, которые должны жить по заповедям, поддерживают насилие. Столько заявлений было сделано со стороны представителей церкви о том, что дети, которые отстаивают будущее своей страны и каждый вечер, в дождь и снег, выходят на проспект Руставели, должны быть наказаны. Конечно, после этого верить в их непредвзятость очень сложно. При этом, если они обещают, что не будут придерживаться конкретной стороны и дискредитировать участников проевропейских митингов, то их участие, возможно, может способствовать тому, чтобы всё нормализовалось».

Дато: «Я думаю, это неплохо – позволить церкви помочь решить этот конфликт, тем более что во многом это и есть функция церкви. Давно уже понятно, что к какому-то единому решению «Грузинская мечта» и оппозиция не придут, а до тех пор всё будет продолжаться – аресты, нападки и т.д. Из-за этого нам делаю замечания наши партнеры, народ в глубоком кризисе, а стороны не желают идти на компромиссы. Конечно – это тупик, единственная возможность что-то исправить – это послушать представителей церкви, иначе ситуация в стране никак не разрешится».

Эка: «Не знаю, почему власти и оппозиция отказываются от посредничества церкви в вопросе примирения. Мы сейчас находимся в безвыходной ситуации и думаю, наши политики не настолько слепы, чтобы не замечать этого. Протест не прекратится, а «Грузинской мечте» придется задерживать демонстрантов и применять к ним насилие, после чего во всем мире их будут называть диктаторами. Если у сторон есть желание избежать такого развития ситуации, то, думаю, стоит прислушаться к предложению церкви. Я уверена, в этом вопросе священнослужители не будут придерживаться чьей-то конкретной позиции, ведь сама суть церкви – объединять людей. Насколько в «Мечте» и оппозиции прислушаются к этим советам – вот это я уже не знаю».

Ника: «По моему мнению, наша церковь заполнена агентами ФСБ, большинство из них выполняет приказы Кремля. Миротворцы из них не получатся, поскольку их цель – сеять раздор в грузинском обществе. Да, есть несколько нормальных священнослужителей, которые читали библию и знают заповеди, но большая часть представителей грузинской православной церкви – это жаждущие крови, продажные люди. Иванишвили же очень легко контролировать продажных людей. Посредниками они выступить не смогут, поскольку они полностью зависят от Бидзины и в любом случае поддержат нелегитимное правительство».

Миша: «Это явно не случайное предложение. В «Грузинской мечте» надеялись, что люди устанут протестовать и со временем придет признание. Но Кобахидзе и его команда плохо читали историю – грузинский народ не устает, когда речь идет о свободе и независимости. И вот они начинают осознавать, что их власти всё равно придёт конец, и их будут судить, как серьезных преступников. Поэтому они обратились к церкви, точнее к тем священнослужителям, которые ради Иванишвили готовы продать страну. Сейчас в ГПЦ говорят о посредничестве, но, если оппозиция пойдет на переговоры – это, фактически, будет признанием легитимности властей. Так что намерения священнослужителей яснее ясного, по-моему».

Элене: «Конечно, ожиданий, что оппозиция примирится с «Грузинской мечтой» - нет. Без разницы, выступит посредником церковь или Трамп, в Грузии сейчас это невозможно. Слишком много ужасного сделали власти для того, чтобы с ними можно было садиться за стол переговоров. В оппозиции тоже так думают и неоднократно заявляли, что ни на какие переговоры не пойдут. Да и «Грузинская мечта» категорична в своем намерении – искоренить всю оппозицию, которая не поклоняется Бидзине Иванишвили. В общем, церковь в этой ситуации мало что может сделать, вообще ничего не сможет сделать до тех пор, пока не спадут эмоции».

Коба: «Если и оппозиция, и власти согласятся на посредничество церкви, то я не вижу в этом никакой проблемы. Рано или поздно ситуацию придется начинать решать, и чем раньше, тем лучше, поскольку страна из-за внутренних конфликтов постепенно уходит в изоляцию. Но всё же, я считаю, что чем меньше церковь будет вмешиваться в политику, тем будет лучше и для её авторитета, и в общем для страны».

