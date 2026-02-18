В Тбилиси задержана редактор издания «Хроника Плюс» Элисо Киладзе

В Тбилиси задержана главный редактор изданий «Хроника плюс» и CNews Элисо Киладзе. Ей предъявляют обвинение в мошенничестве и отмывании денег вместе с бывшим генеральным прокурором Отаром Парцхаладзе и братьями Давидом и Георгием Микадзе. Об этом на брифинге заявил прокурор Михаил Садрадзе, отметив, что было раскрыто «масштабное дело преступных колл-центров».

«Уголовное преследование по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, совершённых организованной преступной группой, начато в отношении десяти лиц», – заявил он.

Ранее о задержании журналистки сообщили журналисты канала «ТВ Пирвели».

Обвинение, по информации прокуратуры, заочно будет предъявлено:

бывшему генеральному прокурору Отару Парцхаладзе;

представителям его окружения – Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили и Михаилу Чохели.

Все четверо находятся в розыске за границей. Прокуратура называет их «членами преступной группы Парцхаладзе». Обвинение также будет предъявлено находящемуся под стражей Георгию Микадзе. Ранее был поднят вопрос ответственности Парцхаладзе и братьев Микадзе по делу об организации убийства брата «вора в законе» Левана Джангвеладзе.

«В рамках этого же уголовного дела задержана член организованной преступной группы Элисо Киладзе», – заявил прокурор Михаил Садрадзе.

Обвинение будет предъявлено и лицам, которых прокуратура называет «другими членами группы»:

Бен Анори – бизнесмен, с которым у Элисо Киладзе в последнее время был конфликт;

Торнике Джанелидзе;

Георгий Камладзе.

По словам прокурора Садрадзе, все трое «активно сотрудничали со следствием».

«Они не только признали совершённое преступление, но и существенно способствовали раскрытию транснационального преступления», — заявил прокурор.