Учителя и менеджеры по продажам - самые востребованные профессии в Грузии

Премьер-министр правительства «Грузинской мечты» представил результаты анализа исследования рынка труда. Как сообщил Ираклий Кобахидзе, цель исследования - «определить, как должны распределяться квоты по специальностям» в государственных университетах в соответствии с потребностями рынка труда. Исследование провели Министерство экономики и устойчивого развития совместно с Министерством образования. В работе также участвовала Бизнес-ассоциация Грузии.

«Для нас было важно сотрудничество с частным сектором, чтобы исследование было проведено с правильной методологией и подходом», — заявил Кобахидзе.

Он утверждает, что методология основана на лучших международных практиках. Использован опыт таких организаций, как Международная организация труда (ILO), Европейский фонд образования и Европейский центр развития профессионального образования.

Были опрошены 12 500 предприятий – 470 крупных, 1 752 средних и 10 278 малых, отобранных по принципу случайной выборки. В проведении опроса участвовали 153 интервьюера Национальной службы статистики Грузии. Уровень погрешности исследования составил 0,49%.

Параллельно, по словам Кобахидзе, в ноябре–декабре 2025 года было проведено исследование потребности в рабочей силе в государственном секторе, которое охватило «без исключения все государственные ведомства, организации и юридические лица публичного права». Исследовалось профессиональное распределение на рынке труда по секторам – сколько человек занято в каждой сфере и статистика замещения рабочей силы по секторам.

«Выявляется очень резкое несоответствие между показателями зачисления студентов и потребностями рынка труда. По ряду специальностей фиксируется либо острый дефицит, либо, наоборот, значительный избыток», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Также была изучена пятилетняя потребность в рабочей силе по профессиональным группам с учётом крупных инфраструктурных проектов – проекта порта Анаклия, подводного кабеля Чёрного моря и аэропорта Вазиани.

Согласно исследованию, потребуется 64 095 человек с высшим образованием, из которых 42 316 – для частного сектора и 21 779 – для государственного сектора.

Востребованные профессии:

учителя средней школы;

менеджеры по продажам и маркетингу;

медсёстры;

врачи;

менеджеры строительных проектов;

программисты;

преподаватели профессионального образования;

строительные надзорщики;

электрики;

менеджеры по снабжению и дистрибуции.

Согласно представленному анализу исследования, к дефицитным направлениям относятся:

инженерно-технические специальности;

химическая технология и металлургия;

энергетика;

транспортные направления;

акушерство;

социальная работа.

Кроме дефицитных и избыточных профессий, по словам Ираклия Кобахидзе, исследование показало, что, например, в сфере бизнес-администрирования проблемным остаётся вопрос квалификации.

Среди специальностей, по которым наблюдается избыток - юристы.

«Наше углублённое исследование показало, что ежегодно рынку труда требуется в среднем 678 новых юристов. То есть спрос составляет 678 юристов в год, тогда как на юридические факультеты поступают 3 600 человек, а оканчивают обучение примерно 2 050… Мы фактически обрекали студентов на то, чтобы они проходили определённый курс, получали диплом о высшем образовании и никогда не могли трудоустроиться по своей специальности. Это, безусловно, ответственность государства», - заявил Кобахидзе.

Согласно исследованию, ежегодно в университеты должны поступать примерно 14 400 студентов.

«В общей сложности приём будет объявлен примерно на 21 300 студентов, соответственно мы превышаем оптимальный показатель, определённый анализом рынка труда, на 50%. Однако поэтапно, разумеется, необходимо обеспечить полное сближение потребностей рынка труда и показателей зачисления студентов», - продолжил Кобахидзе.

По его словам, исследование показало, что сегодня лишь 60% занятых работников нуждаются в дипломе о высшем образовании для своей специальности.

Правительство «Грузинской мечты» представило в рамках «реформы высшего образования» решение, согласно которому государственным университетам будет ограничено право на реализацию образовательных программ. Квоты будут основываться на анализе рынка труда.

Согласно ранее сделанному заявлению министра образования Гиви Миканадзе, «квоты для государственных университетов будут распределяться в соответствии с концепцией реформы высшего образования „один город – один факультет“, с учётом традиционного профиля университетов».

По словам Миканадзе, квоты на приём студентов в государственных университетах будут пересматриваться ежегодно.