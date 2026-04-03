В Абхазии открылся экономический форум – на него приехали Кириенко и Гаглоев

Экономический форум «Абхазия — инвестиции в будущее» открылся в Сухуми. На мероприятие прибыли, в частности, делегации из Москвы и Цхинвали.

Лидер самопровозглашённой республики Абхазия Бадра Гунба заявил, что в рамках форума планируется подписание «трёх межправительственных соглашений, одного межведомственного, 15 межправительственных и межведомственных меморандумов и 19 соглашений между предприятиями».

«Такого количества соглашений в столь короткий период не заключалось с момента признания независимости Абхазии», – отметил он.

Приветствие Путина

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко зачитал участникам приветствие Владимира Путина. В нём говорится, что «Россия твёрдо поддерживает суверенное развитие Абхазии, активно содействует укреплению её экономической стабильности и безопасности»; «российско-абхазское партнёрство носит комплексный характер, поэтому важно и дальше энергично действовать по всем перспективным направлениям, продвигать проекты в самых разных областях»; Россия «искренне стремится к тому, чтобы Абхазия была современным, комфортным для жизни и работы государством».

Кириенко также сообщил о решении, принятом Путиным: возможность въезда детей до 14 лет из России в Абхазию по свидетельству о рождении сохраняется на 2026–2027 годы.

«Думаю, это серьёзно скажется на возможностях и увеличении туристического потока», – сказал он.

Напомним, что ранее введённое ограничение, по оценкам специалистов, могло негативно сказаться на туристическом потоке в самопровозглашённую республику: с 20 января дети могли покидать Россию только по загранпаспорту.

Встреча Кириенко и Гунба

Сергей Кириенко, курирующий в Кремле абхазское направление, прибыл в Абхазию 2 апреля. Он провёл встречу с Бадрой Гунба в сухумском аэропорту, где в тот же день был открыт новый терминал.

Полёты в сухумский аэропорт были возобновлены 1 мая прошлого года.

В 2025 году аэропорт обслужил около 120 тысяч человек.

Полёты выполняют авиакомпании, находящиеся в «чёрном списке» Европейского союза.

Международная организация гражданской авиации не признаёт Сухумский аэропорт как международный, поскольку признаёт территориальную целостность Грузии.

В Тбилиси заявляют о незаконности осуществления полётов в Сухуми.

Позже Гунба и Кириенко осмотрели сухумскую набережную, где ведутся реконструкционные работы при финансировании России, а также археологические раскопки. Сообщается, что «при дальнейшей реализации проекта будут проработаны решения, позволяющие интегрировать эти участки в общее пространство набережной и обеспечить удобный и безопасный маршрут для туристов с учётом сохранения исторического слоя».

Визит Гаглоева

Глава самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев прибыл в Абхазию 2 апреля. На де-факто границе по реке Псоу его встретили глава абхазского МИДа Олег Барциц и спикер Народного собрания Лаша Ашуба.

Вечером того же дня Гаглоева принял абхазский лидер Бадра Гунба. На встрече обсудили «вопросы двустороннего взаимодействия, укрепления межгосударственных связей, а также перспективы расширения экономического сотрудничества».

Кроме того, Алан Гаглоев прогулялся по городу и сыграл в домино с завсегдатаями сухумской «Брехаловки».

В рамках экономического форума ожидается подписание соглашения между таможенными комитетами Абхазии и Южной Осетии, а также меморандума о сотрудничестве между госкомитетами по делам молодёжи и спорту.