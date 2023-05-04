В абхазском МВД прокомментировали задержание молодежных активистов

В МВД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали задержание активистов инициативной группы «ҲАРАҲПИЦУНДА» («НашаПицунда»).

По информации МВД, группа молодых людей была обнаружена минувшей ночью сотрудниками сухумского УВД в ходе патрулирования. В заявлении говорится, что активисты находились на перилах эстакады железнодорожной станции «Гума» «в нарушении общественного порядка».

«Как впоследствии установлено, молодые люди размещали плакаты. Аналогичные действия были совершены на перилах эстакады по ул. Кодорское шоссе, в центре Сухума по ул. Воронова. Так же по ул. Сахарова был остановлен автомобиль, при осмотре которого обнаружена часть рукописных плакатов», – говорится в заявлении.

По информации МВД, в сухумское УВД «для установления личностей и обстоятельств происходящего» доставили восемь граждан – шесть девушек и двое юношей.

Девушек отпустили домой «после профилактической беседы», а в отношении Айнара Хашига и Рашида Тания заведены дела об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».

«В ходе опроса вышеназванные граждане отказывались от дачи объяснений и подписания протоколов об административном правонарушении без присутствия адвокатов. В связи с чем, адвокаты были приглашены и после оформления надлежащих процедур Тания и Хашиг отпущены домой», – заявили в МВД.



Как сообщалось ранее, активисты вывесили в Сухуми протестные плакаты. Они, в частности, выступают «против антиабхазского закона об апартаментах, против незаконной застройки исторических центров, против намеренного уничтожения энергетической системы».