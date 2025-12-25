В Азербайджане жителя Карабаха Карена Аванесяна приговорили к 16 годам тюрьмы

Житель Нагорного Карабаха Карен Аванесян, обвинённый в попытке совершения террористического акта, приговорён в Азербайджане к 16 годам лишения свободы. Решение огласил Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

В сентябре азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщили, что житель Ханкенди (армянское название — Степанакерт) армянского происхождения якобы оказал вооружённое сопротивление полиции, открыв огонь из автомата.

По версии властей, Карен Аванесян вышел из дома и направился в лесной массив неподалёку от города, где забрал заранее спрятанные автомат Калашникова, четыре магазина с патронами и пять гранат. Затем, как утверждается, при попытке приблизиться к месту проведения мероприятия в Ханкенди он был остановлен сотрудниками полиции. Сообщается, что Аванесян оказал сопротивление, бросив три ручные гранаты и открыв огонь. В результате ранения получили сам Аванесян и один сотрудник полиции.

К какому именно мероприятию он пытался приблизиться, тогда не уточнялось. Однако 14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев находился в Ханкенди, где принял участие в открытии здания клиники Карабахского университета и учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье.

Как пишет армянская служба Радио Свобода, на кадрах, распространённых азербайджанскими властями, Карен Аванесян не направляется в сторону места, где находился Ильхам Алиев, а, напротив, удаляется в противоположном направлении. На видео не видно никакого оружия или автомата: запечатлён мужчина с рюкзаком в центре города, вдали от места пребывания Алиева.

В сентябре 2023 года Азербайджан в результате двухдневной военной операции полностью взял под контроль территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Абсолютное большинство армянских жителей — около 100 тысяч человек — были вынуждены покинуть Карабах, несмотря на заявления азербайджанских властей о готовности обеспечить их интеграцию в азербайджанское государство.

Аванесян оказался одним из немногих, кто решил остаться в регионе. Армянские СМИ сообщали, что он страдает психическим расстройством, а выдвинутые против него обвинения называют сфабрикованными.