Азербайджан сообщил о вооружённом инциденте в Карабахе. Подробности

Азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщили, что житель Ханкенди (армянское название – Степанакерт) армянского происхождения оказал вооружённое сопротивление полиции, открыв огонь из автомата.

По данным властей, Карен Аванесян (1967 года рождения) отправился из дома в лесной массив недалеко от города, где забрал заранее спрятанный автомат Калашникова, четыре магазина с патронами и пять гранат. Затем, когда он «попытался приблизиться к месту проведения мероприятия в Ханкенди, сотрудники полиции остановили его».

Утверждается, что Аванесян оказал сопротивление, бросив три ручные гранаты и открыв огонь. Ранения получили сам Аванесян и один сотрудник полиции.

По данному факту Генеральная прокуратура Азербайджана совместно со Службой государственной безопасности возбудила уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Сегодня СМИ опубликовали «кадры подготовки вооружённой провокации», на которых мужчина передвигается по городу. По их информации, Аванесян забрал оружие и боеприпасы «из своего схрона, однако благодаря бдительности сотрудников полиции его намерения были пресечены».

Также СМИ напомнили об интервью Аванесяна, которое он дал год назад телеканалу Baku TV. Тогда он говорил на азербайджанском языке, что получил гражданство Азербайджана в 16 лет, однако «30 лет назад Ханкенди захватила мафия». По его словам, он не является гражданином Армении и считает себя азербайджанцем.

Аванесян в настоящее время находится под врачебным наблюдением.

К какому именно мероприятию он пытался приблизиться, не уточняется. Однако 14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев находился в Ханкенди, где принял участие в открытии здания клиники Карабахского университета и учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье.