В ЕСПЧ от имени Мзии Амаглобели направлена третья жалоба

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) сообщает о третьей жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека в Страсбурге от имени осужденной журналистки, лауреата Премии Сахарова Мзии Амаглобели. Новая жалоба касается ненадлежащего обращения со стороны правоохранителей.

Председатель АМЮГ Тамар Ониани 9 марта заявила, что речь идет о событиях, произошедших ночью 12 января 2025 года, когда у входа в управление полиции Аджарии сотрудники полиции незаконно и с применением насилия задержали Мзию Амаглобели, после чего она получила физические повреждения.

Тамар Ониани кратко описала детали жалобы:

«Когда её заводили во двор департамента полиции, тогдашний начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе словесно оскорблял Мзию Амаглобели, ругался и угрожал возбуждением уголовного дела»;

«Он также попытался применить к Амаглобели физическое насилие во дворе, однако его остановили собственные сотрудники»;

«Ненадлежащее обращение с Мзией Амаглобели продолжилось и в здании полицейского департамента».

Ониани добавила, что, кроме того, Мзии Амаглобели в течение нескольких часов не давали воспользоваться услугами адвоката.

«Её обыскали без присутствия адвокатов и надели наручники с целью унижения, при том, что в этом не было необходимости», - сказала Ониани.