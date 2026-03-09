Accessibility links

В ЕСПЧ от имени Мзии Амаглобели направлена третья жалоба

Мзия Амаглобели
Мзия Амаглобели

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) сообщает о третьей жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека в Страсбурге от имени осужденной журналистки, лауреата Премии Сахарова Мзии Амаглобели. Новая жалоба касается ненадлежащего обращения со стороны правоохранителей.

Председатель АМЮГ Тамар Ониани 9 марта заявила, что речь идет о событиях, произошедших ночью 12 января 2025 года, когда у входа в управление полиции Аджарии сотрудники полиции незаконно и с применением насилия задержали Мзию Амаглобели, после чего она получила физические повреждения.

Тамар Ониани кратко описала детали жалобы:

  • «Когда её заводили во двор департамента полиции, тогдашний начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе словесно оскорблял Мзию Амаглобели, ругался и угрожал возбуждением уголовного дела»;
  • «Он также попытался применить к Амаглобели физическое насилие во дворе, однако его остановили собственные сотрудники»;
  • «Ненадлежащее обращение с Мзией Амаглобели продолжилось и в здании полицейского департамента».

Ониани добавила, что, кроме того, Мзии Амаглобели в течение нескольких часов не давали воспользоваться услугами адвоката.

«Её обыскали без присутствия адвокатов и надели наручники с целью унижения, при том, что в этом не было необходимости», - сказала Ониани.

  • 6 августа 2025 года судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили приговорила Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину полицейскому. Изначально её обвиняли в нападении на полицейского (наказание – от четырёх до семи лет), но суд смягчил обвинение до части 1 статьи 353, которая касается сопротивления или угрозы полицейскому и наказуема штрафом или тюремным сроком до трёх лет. Апелляционный суд оставил в силе приговор, Верховный суд не принял дело к рассмотрению. Журналистка остаётся под стражей.

