Апелляционный суд оставил в силе приговор вынесенный ранее Мзие Амаглобели

Коллегия Кутаисского апелляционного суда под председательством Николоза Маргвелашвили оставила в силе приговор Батумского городского суда вынесенного в отношении основателя и директора изданий «Батумели» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели, журналистка остаётся под стражей.

18 ноября суд продолжил рассмотрение апелляции Мзии Амаглобели, защита требовала отменить приговор судьи Нино Сахелашвили. На заседании адвокат, вероятно намекая на решения принятые в отношении некоторых бывших высокопоставленных чиновников, проходящих по делах о коррупции и освобожденных под залог, заявила:

«Я представляю Мзию Амаглобели, у которой не было и нет власти. Она не коррумпирована. У неё нет активов на миллионы долларов. У неё есть одна квартира, стоимость которой, вероятно, до 100 000 лари. Она никогда не владела никакими произведениями искусства. Она даже никогда не перекрывала дорогу и её никогда не штрафовали... Её дом даже не обыскивали, потому что знали, что не найдут ни одного тетри. У неё лишь одна рабочая комната в офисе «Батумелеби», и она – учредитель двух СМИ», — заявила Майя Мцариашвили.

Она также подчеркнула, что решение о необходимости содержания Амаглобели под стражей «ради общественного порядка» является необоснованным и напомнила, что её подзащитная – лауреат премии Сахарова, высшей награды ЕС в области прав человека.

Адвокат также отметила, что Амаглобели в условиях заключения полностью потеряла зрение на одном глазу, а на другом сохранилось лишь 10%.

Несмотря на все аргументы суд вынес решение в пользу стороны обвинения, настаивавшего на первоначальном наказании.