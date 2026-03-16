В Еврокомиссии пояснили почему исключили грузинский порт Кулеви из санкционного списка ЕС

Порт Кулеви мог попасть в санкционный список ЕС «из-за его взаимодействия с судами так называемого “теневого флота”», а также из-за опасений, что «суда “теневого флота”, заходившие в порт, могли использоваться для реэкспорта российской нефти и обхода наших санкций», заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Шивон Макгарри, отвечая на вопрос журналиста издания «Публика» о включении порта Кулеви порт в первоначальную версию санкционного списка:

«Представитель Евросоюза получил от властей Грузии обещание, что действия, вызывавшие обеспокоенность ЕС, будут прекращены. Затем министр иностранных дел Грузии пообещал нам, что ни одно судно “теневого флота” не будет допущено в грузинские порты. Мы также получили дополнительное обещание от SOCAR – государственной нефтегазовой компании Азербайджана, которая управляет этим портом. Таким образом, как и в случае со всеми санкциями и возможными попытками их обхода, а также выполнением данных обещаний, мы будем продолжать наблюдение и не постесняемся принять дальнейшие меры, если увидим, что какие-либо акторы подрывают действие наших санкций», - заявила Шивон Макгарри.

Пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила, что на прошлой неделе, власти Грузии «подтвердили, что прекратят этот реэкспорт, и мы внимательно продолжим следить за практическим выполнением этого обещания».

На уточняющий вопрос о «реэкспорте»: значит ли это, что российская нефть поступала на территорию Грузии и затем перепродавалась как грузинская нефть? Макгарри ответила:

«У меня нет деталей конкретного случая, но, насколько я понимаю, происходило именно так – осуществлялся реэкспорт нефти в Европейский союз».

16 марта, отвечая на вопрос грузинской службы Радио Свобода о том, не связано ли попадание порта Кулеви в первоначальную версию санкционного списка ЕС с тем, что в январе 2026 года объём экспортированной из Грузии нефти вырос на 401%, при том, что Грузия не является страной-производителем нефти, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе ответил:

«Есть конкретный случай: завода не было – завод появился. Что касается переработки нефти, это обычный процесс. Не обязательно, чтобы страна сама добывала нефть. Она может перерабатывать нефтепродукты, что и происходит в нашем случае. Что касается конкретно Кулеви, по этому поводу были даны очень чёткие разъяснения. Порт Кулеви, завод и терминал не используются для обхода санкций, и грузинская сторона представила Евросоюзу соответствующие доказательства… У нас есть конкретное политическое решение: Грузия не используется для обхода санкций, и мы остаёмся приверженными этому принципу. Это главное, а всё остальное – это экономическая деятельность, которая является абсолютно легитимной».

О том, что санкции Европейского Союза могут затронуть грузинский порт Кулеви в рамках 20-го пакета санкций против России, стало известно в феврале. По информации СМИ, Италия и Венгрия выступали против включения Кулеви в санкционный пакет.

Возможные ограничения по порту Кулеви обосновывались тем, что порт используется для морских перевозок сырой нефти и нефтепродуктов, произведённых в России или экспортируемых российскими судами, практикующими нерегулярные и высокорисковые схемы транспортировки.

В марте Евросоюз исключил Кулеви из 20-го пакета санкций против РФ. Об этом говорилось в письме спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, адресованном главе МИД Грузии Маке Бочоришвили. В нем было указано, что грузинские власти и азербайджанская государственная компания SOCAR взяли на себя обязательства «осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с соответствующими санкциями ЕС».