В ЕС решили не вводить санкции против грузинского порта Кулеви – письмо

Евросоюз исключил грузинский порт Кулеви из готовящегося 20-го пакета санкций против РФ. Об этом говорится в письме спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, адресованном главе МИД Грузии Маке Бочоришвили. В нем указано, что грузинские власти и азербайджанская государственная компания SOCAR взяли на себя обязательства «осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с соответствующими санкциями ЕС».

О письме первоначально сообщили грузинские проправительственные СМИ, а также российское государственное агентство ТАСС. Позже его предоставила грузинской службе Радио Свобода пресс-служба МИД.

«ЕС работает над сокращением своей зависимости от российской энергии и усилением мер по ограничению российского экспорта нефтепродуктов. С этой целью мы вводим запрет на транзакции с посредниками — такими как инфраструктура, расположенная в России и третьих странах, которая поддерживает эту деятельность и рискует подорвать эффективность наших санкций посредством их обхода.

В этой связи порт Кулеви, расположенный в Грузии, первоначально рассматривался для возможного включения в 20-й санкционный пакет в связи с его ролью в морской транспортировке российской нефти и заходами танкеров теневого флота.

Эти обязательства стали определяющими при пересмотре ситуации

Эта первоначальная позиция была пересмотрена с учётом позитивных обязательств, принятых вашими властями и оператором порта. Я приветствую ваше обязательство не допускать входа судов, внесённых в санкционные списки ЕС, в порты Грузии и получения ими услуг, а также обязательства SOCAR осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с соответствующими санкциями ЕС, включая соблюдение ценового потолка и запретов ЕС на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов, произведённых из такой нефти. Эти обязательства стали определяющими при пересмотре ситуации и в конечном счёте привели к невключению порта Кулеви в наш 20-й санкционный пакет», — говорится, в частности, в письме.

О'Салливан также указывает на сотрудничество сторон, выразив надежду, что консультации на оперативном уровне «продолжатся и приведут к плодотворному сотрудничеству».

«Я принял к сведению, что ваши власти уже обратились в Комиссию с просьбой о консультации по делу танкера M/T TRUVOR (IMO 9676230), и ценю то, что вы отказали этому судну в праве зайти в грузинский порт», — отмечает он.

По данным студии «Монитор», российский танкер TRUVOR вошёл в Кулеви 19 декабря 2025 года, а по сведениям морских платформ, в течение нескольких дней его сигнал АИС (Автоматическая идентификационная система) был отключён. Морское агентство Грузии заявило «Монитору», что танкер не находился под санкциями, а транзитный груз — нефть — был ввезён для Армении. Эту версию опровергли в азербайджанской компании SOCAR, владеющей портом Кулеви, заявив, что нефть получила компания Black Sea Petroleum, владелец нефтеперерабатывающего завода.

TRUVOR ещё в 2019 году попал в американский «чёрный список» за поставки нефти режиму сирийского диктатора Башара аль-Асада. 12 февраля 2026 года Украина ввела санкции против танкера. На украинском сайте «Война и санкции» указано, что судно участвует в экспорте российской сырой нефти и нефтепродуктов из российских черноморских портов в третьи страны. «Судно заходит в порты временно оккупированных территорий Украины, в частности в порт Керчь — в ноябре 2025 года».

«Ваша приверженность предотвращению обхода санкций ЕС через территорию Грузии будет в дальнейшем тщательно отслеживаться, и мы готовы принять меры в случае необходимости, чтобы наши санкции не были подорваны», — добавил О'Салливан.

О том, что санкции Европейского Союза могут затронуть грузинский порт Кулеви в рамках 20-го пакета санкций против России, стало известно в феврале. По информации СМИ, Италия и Венгрия выступали против включения Кулеви в санкционный пакет.

Возможные ограничения по порту Кулеви обосновывались тем, что порт используется для морских перевозок сырой нефти и нефтепродуктов, произведённых в России или экспортируемых российскими судами, практикующими нерегулярные и высокорисковые схемы транспортировки.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе позже заявил журналистам, что власти предоставили Еврокомиссии «полную информацию по Кулеви», которая «подтверждает, что режим санкций в Кулеви не нарушается». Он назвал порт «стратегическим объектом», добавив, что «экспорт в Кулеви увеличился, но санкционный режим не нарушается». Кобахидзе указал, что в Кулеви «нефтепродукты поступают, после переработки выходят на экспорт, и режим санкций не нарушается».

В октябре 2025 года агентство Reuters сообщило, российская компания «Русснефть» поставила первую партию нефти на новый нефтеперерабатывающий завод в Кулеви. Позже Великобритания ввела санкции против «Русснефти».

СМИ со ссылкой на официальные статистические данные сообщали, что нефтеперерабатывающий завод в Кулеви заработал, туда поступает нефть из России, а после переработки нефтепродукты экспортируются в ряд стран, в том числе в ОАЭ, на Мальту и в Сингапур. Ряд экспертов, однако, сомневается в том, что российскую нефть в Кулеви перерабатывают, и предполагает, что завод используется для поставки российского топлива на иностранные рынки.

Российское издание «Проект» сообщало о связях семьи, запустившей первый нефтеперерабатывающий завод в Грузии, с руководством российской военной разведки (ГРУ).

В финансировании проекта НПЗ участвовали государственный «Фонд развития Грузии» и «Карту Банк», принадлежащий основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. На презентации завода в октябре 2024 года присутствовал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.