В Германии по делу о мошеннических колл-центрах приговорен к 7,6 годам гражданин Грузии

Окружной суд города Бамберг, в Германии, 26 февраля вынес приговор гражданину Грузии по делу о мошеннических «колл-центрах». Как сообщает международная сеть журналистских расследований OCCRP, ему назначено 7,6 года лишения свободы и конфискация имущества на сумму 2,4 миллиона евро.

«Обвиняемый полностью признал вину в рамках процессуального соглашения и в последнем слове извинился перед потерпевшими», - заявил суд.

Как сообщает OCCRP, в распространённой судом информации личность обвиняемого не указывалась, однако по результатам расследования сети, выяснилось, что обвиненный – Михаил Бинаишвили. Суд установил, что в период с января 2017 года по май 2019 года Бинаишвили руководил операцией мошеннического колл-центра, базировавшегося в Албании, где были трудоустроены до 600 человек, включая «специально подготовленный персонал, который вводил в заблуждение многих людей». Сотрудники колл-центра входили в доверие к потерпевшим и убеждали их, что при «инвестировании средств» они получат прибыль. Суд установил, что депозиты, внесённые пострадавшими, в основном в немецкоязычных странах, привели к ущербу примерно в 8 миллионов евро (9,4 миллиона долларов США).

О существовании мошеннических «колл-центров» в Грузии на протяжении месяцев говорили представители оппозиции; власти также не отрицали их наличие. Однако обе стороны обвиняли друг друга в причастности к преступлениям. Например, в марте 2022 года член «Единого национального движения», депутат Леван Хабеишвили (который сейчас находится в заключении) в парламенте призвал министра внутренних дел начать расследование по делам так называемых колл-центров. Он заявлял, что к этому транснациональному преступлению причастны как действующие министры, так и бывшие высокопоставленные чиновники. В связи с этим делом он называл тогдашнего министра обороны (Джуаншера Бурчуладзе) и главу Службы государственной безопасности (Григола Лилуашвили).

Похожие обвинения Хабеишвили выдвигал и ранее, в феврале. Тогда действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который сейчас осуждён по делу об отмывании денег, заявил, что «колл-центры» принадлежали представителям предыдущей власти.

Спустя годы, 23 декабря 2025 года, был задержан бывший руководитель СГБ Григол Лилуашвили. Ему предъявили обвинения по четырём эпизодам, один из которых касался мошеннических «колл-центров».

По данным прокуратуры, в 2021–2023 годах, несмотря на декларируемую государством правовую борьбу в этом направлении, в стране продолжали действовать несколько десятков мошеннических колл-центров. По показаниям свидетелей, «большинство из этих колл-центров принадлежало группе лиц, которые из полученных доходов финансировали различные оппозиционные СМИ», тогда как «основным покровителем относительно небольшой части колл-центров был Григол Лилуашвили», который «осуществлял эту деятельность через своего родственника Сандро Лилуашвили».