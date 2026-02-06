«Мы встретились с лидерами различных стран, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря США Марко Рубио», — сообщил президент Михаил Кавелашвили на своей странице в соцсети. Он вместе с министром иностранных дел Макой Бочоришвили присутствует на открытии зимней Олимпиады. Представители власти напоминают о своих условиях «перезагрузки» отношений с США, которые, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, были серьезно подорваны администрацией предыдущего президента США Джо Байдена. В оппозиции же ожидания и попытки «Грузинской мечты» наладить диалог с Вашингтоном считают тщетными.

На фотографиях из Милана вице-президент США Джей Ди Вэнс с улыбкой, держа одну руку в кармане, протягивает другую Кавелашвили для рукопожатия. Улыбается и сам президент Михаил Кавелашвили, рядом с ним — министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

«Я присутствовал на приеме, организованном президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, вместе с министром иностранных дел Макой Бочоришвили, — говорится в сопроводительном тексте к фотографиям на странице президента Кавелашвили. — В рамках мероприятия мы встретились с лидерами различных стран, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря США Марко Рубио. В ходе беседы особое внимание было уделено общим ценностям двух стран».

То же самое в интервью Общественному вещателю повторила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Напомнив, что в Милане проходила церемония открытия зимних Олимпийских игр и что грузинскую делегацию возглавляет президент Кавелашвили, она сказала:

«В рамках церемонии открытия у нас была возможность встретиться с лидерами разных стран, в том числе с вице-президентом и государственным секретарем США. Мы побеседовали с ними так же, как и с другими лидерами».

В последние дни в заявлениях представителей правящей партии «Грузинская мечта» по поводу отношений с западными партнерами нередко звучат взаимоисключающие тезисы. Приближенные к власти комментаторы заявляют о поражении президента США Дональда Трампа в борьбе с Deep state, тогда как лидеры «Грузинской мечты» утверждают, что именно Трамп способен противостоять этому «глубинному государству», якобы стремящемуся руками Еврокомиссии спровоцировать войну в Грузии и смену власти.

Об этом сегодня снова говорил спикер парламента Шалва Папуашвили, критикуя Европейский союз:

«То, что мы сегодня видим, — это не истинное лицо ЕС. Брюссель идет по неправильному пути. Его главный стратегический партнер — США — ежедневно говорит ему: “Остановитесь, вы идете не тем путем, проснитесь, вернитесь к европейским ценностям”. Мы тоже это говорим. Проблема не в ЕС и не в европейской интеграции, проблема в сегодняшнем Брюсселе, который оторвался от европейских ценностей».

Говоря об отношениях с США, Папуашвили вновь возложил ответственность на администрацию Джо Байдена, которая ввела почетного председателя правящей партии Бидзину Иванишвили в санкционный список.

«Мы готовы забыть вредную практику, к которой прибегала прежняя администрация против грузинского народа, включая вмешательство в выборы. Мы готовы перевернуть эту страницу и перезагрузить грузино-американские отношения», — заявил Папуашвили 4 февраля, комментируя визит замминистра иностранных дел Лаши Дарсалия в Вашингтон.

О чем говорят с Лашей Дарсалия в Госдепартаменте США?

С начала недели грузинские СМИ пытаются выяснить подробности встреч Дарсалия в Вашингтоне, в том числе в Госдепартаменте США. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, находящийся в Дубае, уже в четвертый раз за последние 13 месяцев то называет эти контакты «техническими», то кратко описывает их цели.

«С нашей стороны речь идет о том, о чем мы говорим публично: мы хотим начать стратегическое партнерство с чистого листа, с конкретной дорожной картой. Это наша протянутая рука. Мы терпеливо ждем ответа американской стороны», — заявил Кобахидзе.

На эту непоследовательность в риторике правящей партии указал представитель партии «Ахали» из коалиции «За перемены» Тенго Тевзадзе:

«Это обычное рукопожатие, которое “Грузинская мечта” пытается выдать за потепление отношений с США. Те, кто действительно заинтересован в диалоге, вряд ли воспринимают фигуру Кавелашвили всерьез. Показательно, что в региональном визите Джей Ди Вэнса нет никакого акцента на Грузию».

Один из лидеров «Единого национального движения» Леван Саникидзе задался вопросом:

«Не думаю, что нынешняя власть способна на реальный прорыв в отношениях с Западом, если она не освободит политзаключенных и не назначит свободные парламентские выборы. “Грузинская мечта” говорит о готовности начать диалог с США с чистого листа, но ничего не говорит о требованиях и ожиданиях американской стороны».

Бывший секретарь Совета национальной безопасности, лидер партии «Федералисты» Гига Бокерия указывает на неразрешимую дилемму правящей партии:

«Стране нужна власть, которая в этот сложный период защищает национальные интересы и оберегает Грузию от угрозы со стороны России. Власть, для которой главным достижением становится чье-то рукопожатие, на это не способна. Такие режимы хотят лишь одного — удержаться у власти, делая выгодное для нашего врага и одновременно добиваясь международного признания. Это невозможно и не соответствует интересам страны».

Реальным прорывом в отношениях с США оппоненты власти сочли бы визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Тбилиси. Однако в его маршруте, в котором значатся Баку и Ереван, Грузии нет.

