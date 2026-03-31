В Кулевском НПЗ рассказали о проблемах с транзитом туркменской нефти через Азербайджан

Компания Black Sea Petroleum (BSP), владеющая нефтеперерабатывающим заводом в Кулеви, работает над замещением российского сырья альтернативными источниками. Об этом в интервью Business Media Georgia рассказал сооснователь и генеральный директор компании Давит Поцхверия.

По его словам, компания начала работу с переработки российской нефти, однако на нынешнем этапе активно занимается диверсификацией сырья, что в конечном счёте позволит BSP выйти на рынок Евросоюза. Поцхверия пояснил, что рынок ЕС на данном этапе закрыт для продукции, произведённой из российской нефти, а использование альтернативного сырья снимет это ограничение.

При этом одной из главных проблем, с которой BSP столкнулась в этом направлении, стал запуск железнодорожного транзита нефти из Туркменистана через Азербайджан.

«К сожалению, и в определённой мере неожиданно для нас, осуществление железнодорожного транзита в нашем направлении через территорию Азербайджана оказалось затруднено. Соглашение по туркменской нефти у нас уже есть — оно было достигнуто несколько месяцев назад, однако её транспортировка затягивается», — заявил Поцхверия.

По его словам, BSP надеется, что данный вопрос будет решён в ближайшее время, что позволит компании активизировать альтернативную цепочку поставок.

«Как только эта железнодорожная цепочка заработает, это автоматически повлечёт за собой и транзит других источников — в том числе казахстанской нефти», — отметил Поцхверия.

До сих пор представители завода в Кулеви не общались с журналистами. В СМИ появлялись лишь предположения о его работе, основанные на официальной статистике.

На данном этапе, по информации компании, на заводе производятся нафта, высокосернистый дизель, а также мазут. Цель Black Sea Petroleum — помимо экспорта, полностью обеспечить внутренний рынок бензином стандарта Евро-5, дизельным и авиационным топливом.

Компания отвергает обвинения в нарушении санкционного режима, указывая, что контроль осуществляется как самой компанией, так и государственными ведомствами Грузии, а также азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, которой принадлежит порт Кулеви.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривал возможность введения санкций против порта Кулеви, однако впоследствии Брюссель исключил его из готовящегося 20-го санкционного пакета против России. В письме спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, адресованном главе МИД Грузии Маке Бочоришвили, было указано, что грузинские власти и SOCAR взяли на себя обязательства осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с санкционным режимом ЕС.

В СМИ также писали об экспорте произведённых в Грузии нефтепродуктов в ряд стран, в том числе в Того. Грузия — практически не добывающая нефть — стала экспортёром нефтепродуктов за счёт переработки российской нефти на заводе в Кулеви. Комментируя соответствующую статистику, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил: «Необязательно, чтобы страна сама добывала нефть — именно так обстоит дело в Грузии».

Проект в Кулеви реализуется при общем объёме инвестиций в $600 млн. Бюджет первой фазы превысил $150 млн: в её рамках был построен завод мощностью 1,2 млн тонн в год.

В финансировании проекта НПЗ участвовали государственный «Фонд развития Грузии» и «Карту Банк», принадлежащий основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. На презентации завода в октябре 2024 года присутствовал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Российское издание «Проект» писало о связях семьи, запустившей первый нефтеперерабатывающий завод в Грузии, с руководством российской военной разведки (ГРУ).

