Евросоюз не включил грузинский порт Кулеви в 20‑й пакет санкций против России. Об этом говорится в официальном письме спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, адресованном министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили. В нем указано, что грузинские власти и азербайджанская государственная компания SOCAR взяли на себя обязательства «осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с санкциями ЕС». Это редкий пример, когда Брюссель, несмотря на сомнительные данные о транспортировке нефти, оставляет ключевую инфраструктуру третьей страны в стороне — под обязательство соблюдать санкционный режим. Анализ экспертов показывает, что на решение повлияли не столько формальные гарантии Тбилиси, сколько стратегические интересы самого ЕС и азербайджанский фактор.

О порте Кулеви и НПЗ

Порт Кулеви расположен на восточном побережье Чёрного моря в Грузии и представляет собой глубоководную морскую инфраструктуру, способную принимать крупные танкеры. Он ориентирован на экспорт и транзит энергоносителей и грузов.

Порт принадлежит азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR — одному из ключевых экспортёров нефти и газа в регионе. SOCAR активно работает в Европе, в том числе через собственную инфраструктуру и логистические схемы.

Несколько лет назад в порту стал строиться нефтеперерабатывающий завод, который должен был перерабатывать привозную нефть и выпускать нефтепродукты для экспорта.

Строительство завода связывают с грузинской бизнесвумен Макой Асатиани – она является ключевой владелицей НПЗ, и по сообщениям СМИ, в частности, агентства Reuters, через своего сына имеет связи с российскими олигархами и сыном замначальника Главного управления военной разведки (ГРУ) России Владимира Алексеева.

В финансировании завода на стадии строительства участвовал Государственный «Фонд развития Грузии», вовлечен в финансирование проекта был также «Карту Банк», принадлежащий основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.

Однако завод официально до сих пор не функционирует. Об этом, как о подтвержденном факте, «Эху Кавказа» сказал эксперт в области экономики, профессор Акакий Цомая:

«Завод построен, но ещё не начал работу, это подтвержденный факт. Экспорт, который фиксирует национальная статистика, формально считается переработанным продуктом, но эксперты сомневаются, что переработка (в Кулеви) реально происходила».

Почему возник вопрос санкционирования порта Кулеви

Официальная статистика, говорит Акакий Цомая, показала, что Грузия начала экспорт нефти в Европу:

«В январе этого года национальная служба статистики зафиксировала, что Грузия начала экспортировать нефть в Европу. Это был первый случай в истории, когда страна фактически стала «нефтеэкспортером»».

При этом в Грузии нет собственной нефти, чтобы ее вывозить. Версия же о переработке азербайджанской нефти теоретически возможна, но большинство экспертов считает её маловероятной из-за неработающего НПЗ и того факта, что она обычно экспортируется по другим маршрутам: по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан к турецкому средиземноморскому порту Джейхан и по железнодорожным и трубопроводным путям к грузинским черноморским портам Супса и Батуми.

Подозрения возникли из-за захода в Кулеви танкера TRUVOR, который вышел из Новороссийска — одного из главных российских нефтяных портов. Именно это и стало причиной предположений, что груз мог быть российской сырой нефтью, а не азербайджанской.

Танкер TRUVOR и подозрения в перевозке российской нефти

TRUVOR — российский танкер, который ранее попадал под санкции со стороны Украины за участие в экспортных операциях с российской нефтью. По данным морского трекингового сервиса Starboard Maritime Intelligence, маршрут танкера TRUVOR был таким: судно вышло из порта Новороссийск 14 декабря 2025 года, 16-19 декабря находилось в Поти, 19-21 декабря - в Кулеви.

Другие расследования (например, грузинской платформы iFact) также утверждают, что судно действительно стояло в порту Кулеви и связывают его с «теневым флотом» России.

По официальной же версии, танкер только пытался зайти или рассматривался к заходу, но его не приняли.

Западные источники тоже отмечали, что такие суда — часть так называемого «теневого флота», который интенсивно использовался для транспортировки российской нефти в обход санкционных ограничений. Имена танкеров этого флота, включая TRUVOR, неоднократно появлялись в списках санкций Евросоюза и других западных стран в конце 2025 года именно из‑за их роли в экспортных схемах, связанных с российской нефтью.

Эксперты связывают привлечение TRUVOR с попытками поставок сырой российской нефти через инфраструктуру третьих стран, что и стало одним из оснований для первоначального включения порта Кулеви в обсуждение санкционного пакета ЕС.

Что стоит за отказом ЕС наложить санкции на Кулеви

Согласно письму спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, грузинские власти в декабре 2025 года обратились с запросом в Европейскую комиссию по поводу судна TRUVOR и после консультаций отказали ему в праве зайти в грузинский порт.

«Я принял к сведению, что ваши власти уже обратились в Комиссию с просьбой о консультации по делу танкера M/T TRUVOR (IMO 9676230), и ценю то, что вы отказали этому судну в праве зайти в грузинский порт», — отмечается в письме.

С точки зрения Акакия Цомая, исключение порта из санкционного списка объясняется, прежде всего, внешнеполитическими и экономическими интересами:

«Санкционировать порт Кулеви означало бы фактически санкционировать компанию SOCAR, а на это Евросоюз, конечно, идти не хочет».

Другой эксперт, бывший замминистра экономики Грузии Ника Алавидзе, тоже подчеркивает значимость азербайджанского фактора, но указывает и на стратегическую роль Грузии в транзите энергоносителей:

«Мы спаслись, скорее всего потому, что там были серьезные факторы. Порт исключили из санкций во многом благодаря азербайджанскому фактору. Это огромный фактор: SOCAR напрямую поставляет энергоносители в Европу, и санкционирование порта означало бы риски для Брюсселя и самих отношений с Азербайджаном».

Что касается возможных экономических последствий санкций против порта, то эксперты сходятся во мнении, что прямые экономические потери Грузии от возможных санкций были бы умеренными, но существовали бы другие риски.

«Для экономики Грузии порт Кулеви не является настолько крупным объектом, чтобы его санкционирование имело критические последствия. Да, как юридическое лицо порт не смог бы совершать банковские операции, но сам он не является крупным экономическим игроком для страны. Основная ценность порта — транзит азербайджанской нефти и будущий перерабатывающий потенциал», — отмечает Цомая.

Алавидзе в свою очередь подчёркивает, что санкции повлияли бы на стратегические связи с Азербайджаном:

«Под санкциями оказалась бы не только компания Кулеви, но и вся юрисдикция, где она находится. Это серьезно сказалось бы на партнерстве с Азербайджаном и на международном имидже страны».

Оба эксперта считают, что решение ЕС предоставило Грузии временный «кредит доверия», но дальнейший мониторинг неизбежен.

«Можно предположить, что Евросоюз теперь будет гораздо внимательнее следить за тем, что происходит в грузинской энергетической инфраструктуре», — говорит Цомая.

«Это (решение) очень позитивно, но между строк там очень критический тон. Надо принять во внимание, что в будущем любые нарушения могут быть жестко пресечены», — добавляет Алавидзе.

Политический и международный контекст

Решение Евросоюза по Кулеви рассматривается не только как экономическая оценка, но и как часть широкой политики ЕС по диверсификации энергоснабжения и поддержке стабильности в регионе.

Азербайджан, который поставляет газ в Европу, стал важным партнёром для Брюсселя после сокращения поставок российского газа. Это сделало исключение порта из санкций более приемлемым с дипломатической точки зрения.

Что дальше?

Порт Кулеви избежал санкций ЕС, но теперь Грузия находится под пристальным вниманием Брюсселя. Эксперты считают, что транзитная роль страны в энергетике может усиливаться при условии соблюдения обещаний, данных европейским партнёрам.

«Роль Грузии в региональной энергетике будет расти, если страна действительно выполнит своё обещание соблюдать санкции», — говорит Акакий Цомая.

В то же время возможные нарушения санкционного режима в будущем могут привести к более жёстким последствиям не только для порта, но и для всей энергетической и экономической системы Грузии.

