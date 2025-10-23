На фоне санкций и атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы Россия ищет новые пути для экспорта или сохранения своей нефти. Один из них — через Грузию. Первая поставка «Русснефти» в грузинский порт Кулеви показывает, как бизнес и политика вновь переплетаются на Черном море.

«Русснефть» вместо «Роснефти»

В начале октября 2025 года тихий черноморский порт Кулеви в Западной Грузии оказался в центре международного внимания. По данным агентства Reuters, российская компания «Русснефть» поставила на новый нефтезавод в Кулеви первую партию нефти. Танкер Kayseri, следуя из Новороссийска, 6 октября доставил 105 340 тонн нефти сорта Siberian Light, сообщает судоходная система LSEG.

Для Грузии — это начало работы первого нефтеперерабатывающего завода полного цикла, для России — один из новых маршрутов экспорта сырья на фоне западных санкций.

Поставка, как уточняет Reuters, осуществлена не государственной «Роснефтью», находящейся под санкциями США, Великобритании и ряда стран ЕС, а частной «Русснефтью».

«Русснефть» — одна из крупнейших частных нефтяных компаний России. Компания принадлежит промышленно-финансовой группе «Сафмар» семьи Гуцериевых — одной из самых влиятельных бизнес-династий России. Основатель «Русснефти» Михаил Гуцериев покинул совет директоров после введения санкций ЕС в 2021 году за поддержку Александра Лукашенко в Беларуси. Формально Гуцериев утратил контроль, вышел из состава совета директоров, но активы остались в орбите семьи через группу «Сафмар».

Нынешний президент компании, Евгений Толочек, не включен в какие-либо санкционные списки.

На первый взгляд, речь идет о бизнесе вне санкционных списков. Однако аналитики отмечают: в российской экономике «чисто частных» структур не существует. Как говорит бывший советник нефтегазовой компании «Socar» в Грузии Гия Хухашвили:

«Хоть «Русснефть»— это не «Роснефть», экономика России выстроена так, что там нет свободного бизнеса: все взаимосвязано».

Кулеви — новый узел на нефтяной карте

Официальная презентация проекта завода в Кулеви состоялась год назад — 22 октября 2024-го. На ней присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Тогда было объявлено о начале строительства первого в стране нефтеперерабатывающего завода полного цикла, способного производить бензин и дизель стандарта Euro-5.

Предприятие принадлежит компании Black Sea Petroleum. Ее главный акционер – бизнесмен и дизайнер Мака Асатиани. В сентябре 2025 года председателем наблюдательного совета компании стал экс-министр экономики Леван Давиташвили. Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается в 600 миллионов долларов США.

Согласно грузинским бизнес-СМИ, начальная мощность завода составит 1,2 млн тонн сырой нефти в год, а дальше — до 4 млн тонн.

Проект финансировался при участии государственного Фонда развития Грузии и консорциума коммерческих банков, включая принадлежащий основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили «Банк Карту». Фонд совместно с коммерческими банками выдал синдицированный кредит.

Официальная реакция: «санкций нет»

В компании «Русснефть» отказались комментировать информацию о поставке первой партии нефти. Но в Тбилиси после публикации Reuters и роста общественного интереса Служба доходов Министерства финансов Грузии подтвердила факт прибытия судна Kayseri в порт Кулеви 2 октября.

«На борту судна находилось до 100 000 тонн сырой нефти, отправленной одной из российских компаний (ведомство воздерживается от указания наименований компаний и распространения информации, содержащей налоговую тайну) и подлежащей прохождению таможенных процедур», — сказано в заявлении.

При этом власти подчеркнули:

«Если судно или судовладелец находится в санкционном списке, ему не дают права заходить в порты Грузии и проходить таможенные процедуры. С полной ответственностью заявляем, что распространенная информация направлена на введение общественности в заблуждение».

Агентство морского транспорта уточнило, что Kayseri (IMO 9292199), плавающее под флагом Панамы, находилось в терминале Кулеви 6–7 октября.

«Все компании, входящие в цепочку владения и управления судном, полностью соблюдают международные нормы и не подпадают под санкции», — добавили представители Агентства.

Тем не менее, независимые аналитические проекты (такие как Greenpeace), отслеживающие так называемый «теневой флот» российских танкеров, отметили судно Kayseri как потенциально принадлежащее к этой категории. Это означает, что у танкера зафиксированы признаки, характерные для судов, участвующих в схемах обхода санкций: непрозрачная структура собственности, частые рейсы в российские порты, возраст судна и сложность отслеживания маршрутов. Это не является юридическим обвинением, но добавляет тень неопределенности к поставкам.

Политика и нефть: грузинская дилемма

Reuters отмечает, что дипломатические отношения между Россией и Грузией прерваны с 2008 года. Но при правящей партии «Грузинская мечта» Тбилиси заметно усилил экономические связи с Москвой, тогда как отношения с Западом ухудшились.

«Россия стремится диверсифицировать экспорт на фоне санкций, введенных из-за войны против Украины», — пишет агентство.

Но дело не только в санкциях. По данным РБК, вследствие ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам в России простаивает около 38 % мощностей. Избыточные объемы нефти направляются на экспорт через Черное и Балтийское моря. Как сообщает Bloomberg, морские поставки российской сырой нефти за последний месяц достигли 28-месячного максимума на фоне продолжающихся атак дронов на НПЗ. Согласно данным отслеживания судов, в среднем из российских портов ежедневно отгружается около 3,74 млн баррелей в сутки — это самый высокий показатель с июня 2023 года.

Для Грузии же запуск НПЗ в Кулеви должен был стать шагом к снижению зависимости от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана. Но факт первой поставки российской нефти вызвал сомнения в искренности этой цели. Экономисты не исключают, что российская нефть ввозится в Грузию для переработки и последующего возвращения на российский рынок.

«Один вариант, что сюда поступит российская нефть, которая будет переработана и затем продана на грузинском рынке в виде бензина. Второй вариант — сюда поступит российская нефть, она будет переработана и вернется в Россию. Бизнес и политическая элита стремятся воспользоваться войной в Украине и углубить бизнес-связи с Россией», — говорит экономист Георгий Хиштовани.

Часть экономистов предполагает, что поставки нефти в Грузию могут быть одной из схем обхода санкций. Напомним, что в январе 2025 года расследовательское издание iFact опубликовало материал под названием «Невидимый груз: путь санкционированной нефти из России в Европу». В нем выдвигается предположение, что российская нефть поступает в Европу через территорию Грузии.

«Все больше нефти и нефтепродуктов, официально зарегистрированных грузинской стороной, поступает в Грузию из России; в Европе как «грузинская» продается больше нефти и нефтепродуктов, чем добывает Грузия», — было среди выводов расследования.

По мнению финансиста Гиги Бединеишвили, речь идет и о репутационном риске:

«Мы знаем: чем меньше Россия продает нефть, тем меньше у нее денег на варварство. Факт в том, что мы помогаем России генерировать деньги. Там, где Россия не может свободно продавать нефть, возможность для неожиданно появляется на небольшом рынке Грузии», — говорит он в интервью «Формуле».

Санкции и «экономическая экспансия»

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году страны Запада ввели санкции против российского нефтяного сектора. ЕС запретил морские поставки нефти, а страны G7 установили ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Аналогичные ограничения распространяются и на нефтепродукты. Россия ответила переориентацией экспорта в Азию и использованием «теневого флота».

После вторжения России в Украину только три страны НАТО продолжают закупать российскую сырую нефть: Венгрия, Словакия и Турция. Наибольший объем торговли ведет Турция. Будапешт и Братислава не раз заявляли, что зависят от российской нефти, которая поставляется им по нефтепроводу «Дружба».

Президент США Дональд Трамп резко критикует страны, которые закупают российскую нефть, – в частности, Индию и Китай, обвиняя их в финансировании войны России против Украины. 23 октября он заявил журналистам, что поднимет вопрос о закупках российской нефти с Китаем на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

Гия Хухашвили отмечает, что на фоне давления американского президента, Россия проверяет новую логистическую модель:

«Если России удастся наладить некий транзит, логистический транзит через Грузию, в целом это было бы неплохо для России. Сейчас тестируется именно такой вариант. По ряду товарных групп, с которыми у России возникли сложности, уже налажен транзит, и теперь такая схема проходит проверку. Кроме того, есть и политический интерес — дальнейшая интеграция грузинской экономики в российскую».

Хухашвили добавляет, что это можно рассматривать как часть «экономической экспансии»:

«К сожалению, наша власть ведет такую коллаборационистскую политику, не признается в этом, но коллаборационистскую политику по всем направлениям и в политике, и в экономике, и в социальной сфере выстраивает значит систему управления по тем лекалам, по тем инструкциям, которые поступают из Кремля, в экономике вот такие проявления время от времени очевидные мы видим, но за кулисами происходит более мощный, значит такие агрессивные экономические процессы, процессы в том числе и в серой зоне, но это долгий разговор.

Происходящее вокруг поставок в Кулеви балансирует на грани экономики и политики. Формально — это частная сделка между компаниями, не находящимися под санкциями. По сути — еще один сигнал о том, как российский бизнес ищет пути для экспорта, а Грузия оказывается частью этой сложной энергетической карты, рискуя собственными отношениями с Западом.

