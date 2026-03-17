В состоянии Илии II «наблюдается небольшое улучшение», ожидается прибытие врача из Турции

Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, митрополит Шио (Муджири), заявил, что в состоянии патриарха «наблюдается небольшое улучшение», и сегодня к часу ночи ожидается прибытие реаниматолога из Турции.

«Пока ничего нового сказать не могу. Да, к часу ночи ожидаем специалиста — реаниматолога из Турции», — сообщил он журналистам.

Митрополит отметил, что в настоящее время продолжается ранее назначенная терапия, а врачи наблюдают за динамикой состояния: «Параметры давления и другие показатели будут определяющими для дальнейшего лечения».

Член врачебного консилиума, реаниматолог Вахтанг Калоян, в свою очередь оценил состояние патриарха как тяжёлое. По его словам, пациент получает несколько препаратов, необходимых для поддержания работы сердца и артериального давления.

Калоян подчеркнул, что ключевое значение будут иметь дальнейшая динамика и эффективность уже проведённых медицинских вмешательств. Консилиум врачей, курирующий состояние патриарха, состоит из ведущих грузинских реаниматологов.

Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе между тем сообщил, что Илия II был доставлен в клинику Чапидзе в понедельник, 16 марта, днём, после чего переведён в «Кавказский медицинский центр».

О госпитализации патриарха стало известно утром 17 марта.

«Проблема возникла накануне, примерно в середине дня: наблюдалось падение сатурации и ряд показателей, требовавших вмешательства», — заявил министр.

По его словам, лечащие врачи приняли решение перевести пациента в клинику Чапидзе для устранения проблем с насыщением крови кислородом.

Позже, как отметил министр, были выявлены также проблемы с уровнем гемоглобина.

«Показатели гемоглобина указали врачам на возможную кровопотерю, которая могла происходить бессимптомно», — сказал Сарджвеладзе.

«Позднее это скрытое кровотечение было выявлено. Сразу после этого, в течение нескольких минут, было принято решение о переводе пациента в многопрофильное медицинское учреждение», — добавил он.