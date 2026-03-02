В Тбилиси и Батуми отменены около 20 авиарейсов из стран Ближнего Востока

Сегодня, 2 марта, около 20 авиарейсов из и в страны Ближнего Востока были отменены в международных аэропортах Грузии.

В Тбилиси:

Тель-Авив — 8 рейсов;

Дубай — 3 рейса;

Шарджа — 2 рейса;

Абу-Даби — 1 рейс;

Тегеран — 1 рейс;

Доха — 1 рейс.

В Батуми:

Тель-Авив — 3 рейса.

В воскресенье, 1 марта, также были отменены более 20 рейсов. Среди граждан Грузии, не сумевших вылететь из Объединённых Арабских Эмиратов, — мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Причиной массовых отмен рейсов стала военная операция Израиля и США против Ирана, начавшаяся 28 февраля. В ответ Иран стал обстреливать не только Израиль, но и другие страны региона. Тегеран заявил, что считает законными военными целями израильские объекты и американские военные базы.

В результате операции были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных чиновников, включая советника аятоллы Или Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура.

После ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак Тегерана большинство авиакомпаний приостановили полеты в страны Персидского залива, а местные аэропорты закрылись из соображений безопасности.