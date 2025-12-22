Югоосетинские власти обвинили гражданку Грузии в шпионаже

В самопровозглашенной республике Южная Осетия задержана гражданка Грузии. Её обвиняют в шпионаже, сообщили в югоосетинской Генпрокуратуре.

«По версии следствия, гражданка Грузии, пребывающая на территории Южной Осетии, осуществляла сбор и передачу информации о стратегически важных объектах республики, тем самым подвергая угрозе безопасность страны», – сказано в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело возбуждено по статье 276 Уголовного кодекса РФ («шпионаж»). Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

«В настоящее время упомянутый фигурант задержан, следствие устанавливает иных лиц, причастных к совершению преступления», – заявили в ведомстве.

Личность задержанной и суть обвинения не раскрываются. Грузинские власти информацию пока не комментировали.

О задержании гражданки Грузии стало известно через несколько часов после проведения встречи в селе Эргнети в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.

Ранее в Цхинвали Верховный суд признал виновным югоосетинского гражданина по статье 275 УК РФ («государственная измена») и приговорил его к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. По информации «Сапы», осуждённый – 51-летний житель села Синагури Джавского района. Издание сообщает, что мужчину задержали в апреле 2024 года. Ему вменяли «сотрудничество с грузинской стороной». Материалы рассматривались в закрытом режиме, детали обвинения не раскрываются.