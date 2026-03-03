Визит Пашиняна в Грузию — стороны обсудят экономическое сотрудничество

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня посетит Грузию с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, армянского коллегу примет премьер-министр Ираклий Кобахидзе. После встречи тет-а-тет под совместным председательством Кобахидзе и Пашиняна 4 марта состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Затем премьер-министры выступят с совместными заявлениями для СМИ.

Премьер Армении посетит Грузию вместе с делегацией, в состав которой входят:

руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян,

министр иностранных дел Арарат Мирзоян,

министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян,

министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян,

министр экономики Геворг Папоян

и заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.

В январе 2024 года в ходе визита Пашиняна в Тбилиси был подписан меморандум об установлении стратегического партнёрства — тогда грузинское правительство возглавлял Ираклий Гарибашвили.

Интенсивные контакты Тбилиси и Еревана на высоком уровне, в том числе визиты глав правительств и президентов, продолжились и после назначения премьер-министром Ираклия Кобахидзе, а также после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 26 октября 2024 года.